Insolite : Dijon serait-elle une des villes les plus coquines de France ?

Ah, Dijon. La ville du vin rouge et de la moutarde : L’une des villes les plus prestigieuses de France, qui abrite de nombreux musées et attractions gastronomiques de renom. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière tout cela : la rumeur dit que Dijon a aussi un secret coquin ! Compterait-elle parmi les villes les plus coquines de France ?

Nous avons donc décidé de mener l’enquête pour vous ! Découvrez des anecdotes croustillantes, les lieux les plus débridés de la ville, ainsi que le potentiel de rencontres coquines dont recèle la capitale de la moutarde !

Dijon, 4ème ville la plus coquine de France !

Dijon est sans aucun doute l’une des villes les plus coquines de France, selon une enquête menée par SexyAvenue. L’étude a analysé les habitudes d’achat de plus de 56 000 consommateurs de janvier à août 2014, en classant chaque ville en fonction du nombre d’articles coquins achetés par habitant.

Dijon figure fièrement à la quatrième place de ce classement, se positionnant juste derrière Aix-en-Provence, Nancy et Clermont-Ferrand. Cela montre que les habitants de Dijon n’ont pas peur d’explorer leur côté coquin et qu’ils sont prêts à essayer de nouvelles choses pour pimenter leur vie sexuelle.

Visites des établissements les plus coquins autour de Dijon

La Dérobade

Parmi les endroits les plus coquins près de Dijon, on ne peut pas passer à côté de la Dérobade. Avec plus de 500 m² sur deux niveaux, ce club libertin et sauna est un endroit idéal pour faire une rencontre coquine en Bourgogne Franche-Comté.

Selon ce guide spécialisé édité par Meilleursiterencontre.net, c’est également un lieu très prisé de la rencontre cougar à Dijon, ces femmes d’âge mûr croqueuses d’hommes plus jeunes.

Pendant la journée, vous pouvez profiter du spa avec des installations modernes et propres, comme :

Un sauna,

Le hammam et

Un grand bain à bulles.

Le soir, la partie discothèque prend le relais avec un bar qui sert des boissons alcoolisées. Les couples dijonnais ont même accès à des espaces câlins réservés pour une intimité maximale pour un plan sexe.

En somme, la dérobade est un lieu élégant et convivial qui illustre bien le caractère coquin de la ville de Dijon !

Pink plaisir

Pink Plaisir est une boutique érotique dont le succès atteste d’une vie sexuelle épanouie à Dijon. L’accueil agréable de ce love shop et les conseils avisés sont généralement appréciés des clients.

C’est d’ailleurs eux qui en parlent le mieux, comme en témoignent les nombreux avis Google de l’établissement ! “Personnellement, je dois un grand merci à Virginie, la conseillère de vente qui m’a conseillé dès mon premier passage. Elle a suivi mes envies et m’a expliqué tous les produits avec le sourire. Elle a même réussi à me faire vivre une expérience inoubliable grâce à son expertise.”

Ce love shop emblématique ne compte plus les parties de sexe qu’il a sublimé grâce à ses nombreux accessoires coquins.

Encore un établissement qui confirme que Dijon cache bien son jeu de ville coquine !

Les lieux coquins de Dijon Intramuros

Sauna le Bossuet

Le Bossuet est un établissement libertin historique de France, qui accueille une clientèle masculine en journée et mixte en soirée. Ouvert à toutes les sexualités, le Bossuet s’étend sur trois niveaux, avec un spa au sous-sol comprenant un sauna, un hammam, un bain à bulles, des cabines et des douches.

Le rez-de-chaussée est une partie discothèque, qui se transforme en lieu de fête avec des soirées thématiques en fin de semaine. Les samedis, dès 20 heures, un buffet est offert aux clients. L’étage supérieur est équipé de salons, de la vidéo, de slings et de backrooms, avec des préservatifs et des gels à disposition.

Le Bossuet est un lieu de rencontre incontournable pour les libertins de Dijon et de toute la région Bourgogne Franche-Comté.

Le Vip 21 club

Le Vip 21 Club est une discothèque idéalement située à Dijon. C’est le lieu le moins érotique de ce tour de la ville, mais il n’en est pas moins un lieu de rencontre très prisé des célibataires de Dijon.

L’ambiance est souvent remplie de vie et de bonne humeur. La décoration réussie ainsi que le matériel acoustique de qualité en font une discothèque très prisée de la région Bourgogne Franche-Comté.

Pour conclure, s’il y a bien un endroit parfait pour une rencontre coquine la nuit sur Dijon, c’est Le Vip 21 Club.

Sources utilisées :