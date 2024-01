Inondations dans le Pas-de-Calais : Misère ou Galère … Les habitants à bout de nerfs

Sommaire









Des débordements des rivières et tributaires en série

Dans l’ouest du département, les rivières Aa, Lys, Canche, Hem et leurs affluents ont de nouveau débordé les mardi 2 janvier et mercredi 3 janvier. Les inondations touchent gravement les localités voisines de Saint-Omer et de nombreux villages dans la région des Audomarois. À l’entrée de la ville, on peut constater que la rivière La Basse Meldyck – une branche du fleuve Aa – s’est transformée en torrent débordant sur la route. Plus loin, autour d’un rond-point submergé par les camions de pompiers en action, on voit un enfant apeuré se cramponnant à sa mère et des habitants locaux transportant des valises à roulettes.

Les riverains, entre réparations et déménagements

Face à cette situation, certains résidents décident d’entreprendre des réparations tandis que d’autres préfèrent ne pas revenir. Adam Beernaert, directeur général de la Protection civile du Pas-de-Calais, confirme que “comparé aux inondations de novembre, ce sont souvent les mêmes maisons qui sont touchées”. Pour financer ses actions et aider les nombreuses victimes, la Protection civile doit compter sur la solidarité entre les différents acteurs concernés.

La colère face au manque de maintenance et à l’urbanisation

Malgré les dégâts, les voisins s’organisent et gèrent eux-mêmes la circulation en l’absence de police. Cependant, derrière cette façade d’entraide, une immense colère se cache. “Quand on voit le prix des taxes qu’on paie pour les wateringues [canaux d’évacuation] et quand on voit leur manque d’entretien”, déplore amèrement Jean-Claude. Et d’ajouter : “Et puis avec tout ce béton, les maisons construites partout, il n’y a plus rien pour retenir l’eau”. Face aux inondations répétées, certaines personnes envisagent de vendre leur maison, même à un prix dérisoire.

Les causes des précipitations abondantes

La pluviométrie dans le Pas-de-Calais depuis l’automne est largement supérieure à la moyenne.

Un jet stream – courant atmosphérique très puissant – s’est installé sur l’Atlantique Nord au cours de l’automne.

Des anomalies de température ont été observées tant pour l’atmosphère que pour la surface océanique.

La situation favorise une évaporation accrue, notamment aux latitudes tropicales, où l’air se charge davantage d’humidité.

Une météo agitée pour les prochains jours

En fin de semaine, un anticyclone se mettra en place sur le nord des îles britanniques, stabilisant la situation météorologique. Cependant, une nouvelle dépression nommée Brigitta approche de la Bretagne et entraîne de nouvelles précipitations et un renforcement du vent. Il faudra donc rester vigilant quant à l’évolution de ces conditions.

Conseils pour faire face aux inondations

Relevez régulièrement vos objets de valeur ou d’usage courant en hauteur , surtout si vous habitez dans une zone inondable.

, surtout si vous habitez dans une zone inondable. Vérifiez le bon fonctionnement des évacuations d’eau pluviale autour de votre habitation.

Placez chez un proche les documents importants (papiers d’identité, diplômes, contrats) dans des boîtes étanches.

En cas d’inondation, coupez le gaz, l’électricité et l’eau et évacuez rapidement le domicile avec les personnes et animaux présents.

Contactez votre assureur le plus rapidement possible après l’inondation, munis de photos, d’inventaires et de justificatifs de valeurs.

Pour les habitants du Pas-de-Calais et des zones concernées par les inondations, la vigilance reste de mise alors que les crues continuent de menacer leur quotidien. Les acteurs locaux et les résidents devront encore faire preuve de solidarité et d’entraide pour surmonter cette épreuve.