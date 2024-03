La fusion de Cisco et Splunk : une nouvelle ère pour la cybersécurité et l’observabilité

Sommaire









L'acquisition très attendue de Splunk par Cisco a enfin été finalisée, marquant ainsi un tournant majeur pour les deux entreprises. Cette fusion devrait créer des synergies importantes dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'observabilité. Dans cet article, nous examinerons plus en détail les principales étapes de cette intégration et ce que cela signifie pour les clients de Cisco et Splunk.Désormais réunies, Cisco et Splunk entendent tirer parti de leurs forces respectives pour fournir des solutions optimisées à leurs clients. L'un des premiers objectifs de l'intégration est de mettre en commun l'intelligence en matière de menaces de l'équipe Talos de Cisco avec les outils de sécurité de Splunk. À terme, Cisco prévoit d'intégrer les données de surveillance provenant de ses produits dans les environnements cloud, les réseaux et les hôtes de Splunk, afin d'améliorer la gestion des informations et des événements de sécurité.En plus de renforcer ses capacités en matière de cybersécurité, Cisco voit également cette acquisition comme une étape décisive dans sa transformation vers un modèle commercial axé sur les revenus récurrents. Le rapprochement avec Splunk permettra ainsi à Cisco d'atteindre 50 % de revenus récurrents, d'ajouter 4,2 milliards de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) et de dépasser 20 milliards de dollars de ventes de logiciels.l'accord étant basé sur des synergies de revenus plutôt que sur des économies de coûts.Pour mener à bien cette intégration complexe, les dirigeants de Cisco et Splunk misent sur une planification détaillée et un fort engagement des équipes d'ingénierie. La complémentarité culturelle et stratégique des deux entreprises est également considérée comme un atout majeur pour créer de la valeur pour les clients et maintenir un élan positif.Si cette fusion présente de nombreux avantages, elle soulève également certains défis. Le principal enjeu pour Cisco et Splunk sera sans doute de mener à bien l'intégration de leurs multiples produits, tout en veillant à préserver leur caractère innovant et distinct.Avant sa fusion avec Cisco, Splunk avait déjà entamé le processus d'intégration de sa propre propriété intellectuelle provenant de plusieurs acquisitions dans des outils plus complets de sécurité et d'observabilité. Il est donc probable que les plans d'intégration se dérouleront plus rapidement que prévu.La finalisation de l'acquisition de Splunk par Cisco marque le début d'une nouvelle ère pour les deux entreprises et leurs clients. Grâce aux synergies générées par cette fusion, on peut s'attendre à voir émerger des solutions de sécurité et d'observabilité toujours plus performantes et innovantes. L'avenir semble prometteur pour ces géants du secteur des technologies, et nous aurons à cœur de suivre leur progression au cours des prochaines années.

Source :
Cisco finalise l'acquisition de Splunk | Splunk.com
Cisco valide l'acquisition de Splunk | Zdnet.fr