Municipales 2026 : le rejet massif de l’interdiction des voitures redistribue les cartes du débat local

Interdiction des voitures en centre-ville : 72 % des Français disent non

La voiture reste reine dans le cœur de nombreux Français. Alors que plusieurs grandes villes accélèrent les projets de piétonnisation, une enquête nationale menée par Mon Avis Citoyen remet les compteurs à zéro : 72 % des Français sont opposés à l’interdiction des voitures en centre-ville.

Un chiffre qui tombe à pic à l’approche des municipales 2026, où la question de la mobilité urbaine pourrait bien faire (ou défaire) les candidats. Accès aux commerces, impact économique, absence d’alternatives fiables… les freins sont nombreux, et bien ancrés.

🚗 Interdiction des voitures en centre-ville : une mesure loin de faire l’unanimité

Une enquête nationale, un message clair

Mon Avis Citoyen a interrogé plus de 10 000 Français entre 2022 et 2025. Résultat : le rejet de l’interdiction des voitures en centre-ville est massif et stable sur plusieurs années.

Des chiffres parlants

Menée dans 386 communes françaises, l’étude montre que :

72 % s’opposent à l’interdiction des voitures en centre-ville,

26 % y sont favorables,

2 % sont indécis.

Entre 2022 et 2025, cette tendance est restée solide. Les opposants étaient déjà 70 % il y a trois ans. Autrement dit, le débat ne faiblit pas.

Les trois raisons principales du refus

Mobilité et commerces : beaucoup dépendent encore de la voiture pour faire leurs courses ou travailler, surtout en zones rurales et villes moyennes. Impact économique : les commerçants redoutent une baisse de fréquentation et une concurrence encore plus forte du e-commerce. Manque d’alternatives : transports en commun jugés trop rares, peu accessibles ou inexistants dans certains territoires.

Un clivage générationnel et territorial

Les jeunes plus ouverts, les ruraux très opposés

Certains signes d’évolution apparaissent :

Chez les 18–29 ans : le soutien progresse (+9 % depuis 2022) .

. Chez les 70 ans et + : une opposition toujours forte, même si en légère baisse (+6 % favorables).

Côté géographie :

Dans les villes de 30 000 à 50 000 habitants, l’opposition a grimpé de 16 %.

Dans les zones rurales, la dépendance à la voiture rend toute interdiction quasi impensable.

🏙️ Zone 🚗 Opposition 🚌 Contrainte 📊 Tendance Zones rurales Très forte Peu de transports Stable Villes moyennes En hausse Accès commerces +16 % depuis 2022 Grands centres urbains Divisée Plus d’alternatives Légère baisse d’opposition Jeunes adultes Moins opposés Mode de vie urbain +9 % favorables

Écologie, liberté, économie : ce qui pèse dans la balance

L’interdiction de la voiture divise… parce qu’elle touche à tout : l’écologie, mais aussi la liberté individuelle, l’économie locale, la qualité de vie.

Voici ce que disent les répondants :

24 % évoquent une atteinte à leur liberté de circulation.

23 % veulent des transports publics plus efficaces avant toute interdiction.

18 % craignent pour la survie des petits commerces.

10 % soutiennent la réduction de la pollution, mais avec conditions.

Quels enjeux pour les municipales de 2026 ?

Pour les candidats aux municipales, ignorer ce sujet serait une erreur stratégique. La voiture reste un marqueur fort d’inégalités territoriales.

Les candidats devront proposer des compromis crédibles : dire “moins de voitures” ne suffit pas. Il faut des solutions concrètes, viables, inclusives.

Un sujet politique brûlant

Les candidats devront proposer des solutions :

Accessibles : pour ceux qui n’ont pas d’alternative aujourd’hui.

: pour ceux qui n’ont pas d’alternative aujourd’hui. Équitables : sans exclure les zones rurales ou modestes.

: sans exclure les zones rurales ou modestes. Économiquement viables : en soutenant les commerces locaux.

L’enquête de Mon Avis Citoyen dresse un constat net : la voiture reste un outil du quotidien, pas un luxe. La réduire, oui — à condition de construire un modèle plus fluide, plus juste, et vraiment alternatif.

À propos de Mon Avis Citoyen

Mon Avis Citoyen est une civic-tech française créée en 2017. Elle permet aux citoyens de donner leur opinion sur les politiques locales et nationales via une plateforme numérique participative.

L’entreprise se distingue par la richesse de ses analyses d’opinion, proposées à moindre coût comparé aux instituts de sondage traditionnels. Avec plus de 10 000 répondants par étude, elle offre une vision claire, précise et utile pour les collectivités, les élus… et les électeurs.