✈️ Grève aérienne les 10 et 18 septembre 2025 : Roissy, Orly, Lyon... à quoi s’attendre dans les aéroports français ?

La rentrée de septembre 2025 s’annonce difficile pour le transport aérien français. Deux journées de grève prévues les 10 et 18 septembre mettent sous tension l’ensemble du secteur, affectant plusieurs aéroports majeurs du pays.

Grève dans les aéroports français : quelles conséquences pour septembre 2025 ?

Alors que la période estivale vient à peine de s’achever, voyageurs et professionnels se préparent à d’importantes perturbations du trafic aérien sur fond de contestation sociale. L’origine de ce mouvement, son impact attendu sur le trafic ainsi que les réactions des différents acteurs préoccupent autant les usagers que les compagnies aériennes.

✈️ Rentrée 2025 : Fortes Perturbations dans le Transport Aérien Français

🔥 Mobilisation intersyndicale massive : Grèves du 10 et 18 septembre menées par contrôleurs aériens, personnel navigant et au sol, dénonçant les restrictions budgétaires et la dégradation des conditions de travail.

: Grèves du 10 et 18 septembre menées par contrôleurs aériens, personnel navigant et au sol, dénonçant les restrictions budgétaires et la dégradation des conditions de travail. ⏱️ Retards et annulations de vols en cascade : Roissy-CDG, Orly, Lyon, Toulouse et Nice particulièrement affectés avec des suppressions de vols et temps d’attente aux contrôles rallongés.

: Roissy-CDG, Orly, Lyon, Toulouse et Nice particulièrement affectés avec des suppressions de vols et temps d’attente aux contrôles rallongés. 🧭 Impact fort sur la continuité des correspondances : Les lignes domestiques et européennes subiront des perturbations malgré le maintien des services minimums sur certains vols essentiels.

: Les lignes domestiques et européennes subiront des perturbations malgré le maintien des services minimums sur certains vols essentiels. 💼 Demande accrue d’investissements numériques : Les syndicats réclament une modernisation technique pour améliorer la sécurité aérienne et soulager les équipes surchargées.

: Les syndicats réclament une modernisation technique pour améliorer la sécurité aérienne et soulager les équipes surchargées. 🧳 Solutions alternatives et flexibilité voyageurs : Compagnies proposent reports gratuits, tandis que certains passagers optent pour des modes de transport terrestre pour éviter la saturation des aéroports.

📅 Grèves aériennes en France : pourquoi les 10 et 18 septembre 2025 seront deux dates noires pour les voyageurs ?

D’où vient la mobilisation sociale ?

Le contexte social qui entoure cette série de grèves dans les aéroports français remonte à des annonces gouvernementales récentes concernant de nouvelles mesures budgétaires. De nombreux syndicats aériens estiment que ces décisions, jugées trop austères, pèseraient directement sur les conditions de travail et sur la sécurité du secteur aérien français. Ce mécontentement est porté par une large intersyndicale réunissant notamment des représentants du personnel navigant, des contrôleurs aériens et du personnel au sol.

En parallèle, la réforme des retraites appliquée en début d’année continue de susciter des tensions persistantes. Les appels à la grève ont été lancés dès la fin août, relayés à la fois par les grandes fédérations professionnelles ainsi que sur les réseaux sociaux, preuve de la visibilité et du soutien dont bénéficie ce mouvement social. La coordination nationale des organismes syndicaux promet cependant de veiller au respect des éventuels services minimums imposés par la loi, même si des difficultés sont à prévoir.

Quels impacts concrets pour les voyageurs ?

Les voyageurs affectés dans les aéroports français les 10 et 18 septembre devront faire face à une hausse importante des retards de vols et des annulations de vols. Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly figurent parmi les plateformes où les perturbations risquent d’être les plus fortes, comme cela avait déjà été observé lors de précédents mouvements touchant les grands hubs européens. Un certain nombre de compagnies aériennes impactées, dont Air France, alertent déjà leurs clients quant à des modifications ou suppressions de vols. Des préavis similaires sont évoqués pour d’autres aéroports régionaux touchés.

Ceux qui voyagent à ces dates pourraient également subir un rallongement des délais lors des contrôles de sécurité et des engorgements devant les comptoirs d’enregistrement. Les passagers en correspondance doivent s’attendre à voir leur itinéraire modifié, voire annulé selon la nature de la grève locale. Plusieurs compagnies précisent que les mesures d’assistance habituelles (hébergement, accompagnement, remboursement) seront déclenchées si besoin.

Perturbations majeures à Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, Lyon-Saint Exupéry et Nice Côte d’Azur

à Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, Lyon-Saint Exupéry et Nice Côte d’Azur Répercussions attendues pour les vols domestiques et internationaux

pour les vols domestiques et internationaux Rallongement du temps d’attente aux contrôles et potentielles files d’attente inhabituelles

aux contrôles et potentielles files d’attente inhabituelles Services minimum maintenus pour certains vols essentiels

Qui participe à la grève ? Focus sur les principaux syndicats mobilisés

Syndicats du contrôle aérien : rôle clé et revendications

Parmi les professions les plus concernées, les contrôleurs aériens jouent un rôle stratégique dans ce genre de mobilisation. Ils réclament une meilleure prise en compte de leurs contraintes spécifiques, arguant des risques pour la sécurité et la fluidité du trafic. En juillet dernier, onze aéroports français touchés avaient déjà connu des retards conséquents suite à un mouvement similaire des contrôleurs. Le retour de ce type d’action inquiète le secteur alors que la ponctualité des aéroports français se situe en queue de peloton européen début 2025, selon certaines analyses comparatives.

Outre les revendications salariales, une partie des agents met en avant la nécessité d’investir massivement dans des outils numériques et techniques susceptibles de soulager la pression sur les équipes. Ces demandes se heurtent actuellement à la politique de rigueur budgétaire défendue par le gouvernement.

Mobilisation côté compagnies et agents au sol

Les syndicats représentant pilotes, hôtesses, stewards, mais aussi le personnel au sol soutiennent largement cette action, insistant sur la détérioration de leurs conditions de travail ces derniers mois. Certains dénoncent une surcharge chronique pendant la période estivale, accentuée par le manque de recrutements et l’augmentation des missions assignées. Ce climat tendu pousse plusieurs fédérations à envisager de s’inscrire dans la durée, avec la possibilité d’appels à la grève supplémentaires si les négociations ouvraient un nouveau cycle de restrictions économiques.

Au-delà des enjeux financiers, la question du dialogue social demeure centrale. Selon plusieurs sources syndicales, la principale demande porte désormais sur l’ouverture urgente de discussions tripartites entre autorités publiques, entreprises et organisations représentatives des salariés.

Tour d’horizon des perturbations régionales

Si l’Île-de-France concentre traditionnellement les principales perturbations du trafic aérien lors de mouvements sociaux, une dizaine d’aéroports régionaux affichent eux aussi des niveaux de retard ou d’annulation supérieurs à la moyenne européenne. Les plateformes toulousaine, marseillaise ou lyonnaise anticipent un volume de trafic perturbé, associé à l’historique des journées dites « noires » de l’été passé.

La propagation du mouvement social se matérialise donc bien au-delà des métropoles principales. Certaines lignes domestiques opérées en joint-venture pâtissent également d’une moindre capacité à rediriger les flux de passagers, surtout lorsque les bus de remplacement et autres alternatives sont eux-mêmes touchés par des mobilisations concomitantes.

Aéroport Type de perturbation annoncée Vols concernés Roissy-Charles-de-Gaulle Annulations, retards importants International, national Paris-Orly Suppression de vols, files d’attente allongées Principalement national Lyon-Saint Exupéry Retards fréquents, quelques annulations National, moyen-courrier Toulouse-Blagnac Perturbations moyennes prévues National Nice-Côte d’Azur Départs retardés, perturbations ponctuelles Vols européens, intérieur

Stratégies pour limiter l’impact sur les usagers

Face à cette situation, la majorité des compagnies aériennes impactées proposent d’ores et déjà des facilités de report ou d’annulation sans frais pour les billets réservés les jours touchés par la grève. Quelques transporteurs étrangers ajustent aussi leur offre sur la France, soit en réduisant le nombre de rotations, soit en modifiant leurs horaires pour minimiser les effets en chaîne de la grève des contrôleurs aériens.

Les gestionnaires d’aéroports recommandent de consulter très régulièrement les informations diffusées sur les sites officiels, applications mobiles et panneaux d’affichage pour connaître en temps réel l’état du trafic aérien. De nombreux voyageurs adoptent des solutions alternatives telles que le train ou la voiture sur certaines portions, afin d’éviter la saturation programmée des halls de départ et de réduire l’impact des perturbations du trafic.

