De fortes pluies entraînent une augmentation des inondations dans le sud du pays

De fortes pluies devraient se poursuivre mardi dans le sud du pays, entraînant davantage d’inondations locales, alors qu’un avertissement de pluie de statut orange Met Éireann reste en place.

L’avertissement de statut orange couvre Cork, Kerry, Tipperary et Waterford, avec entre 50 et 80 mm de pluie à tomber, entraînant des inondations des rivières et des eaux de surface. L’alerte météo est entrée en vigueur lundi soir et reste en place jusqu’à 21 heures mardi.

Un avertissement jaune de niveau inférieur est en place pour le reste du pays en raison des fortes pluies pendant la nuit et jusqu’à mardi, avec 30 à 50 mm de pluie attendus. L’alerte jaune d’état reste en vigueur jusqu’à 21 heures ce soir.

Mardi matin, certaines régions avaient déjà été inondées par de fortes pluies pendant la nuit.

Une porte-parole d’ESB Networks a déclaré qu’elle traitait un petit nombre de pannes de courant dans les foyers et les entreprises, qui, selon elle, étaient «comme d’habitude» plutôt que le résultat de dommages majeurs dus aux intempéries, les équipes travaillant à la restauration de l’électricité.

Le conseil du comté de Kerry a averti les gens de «s’attendre à de mauvaises conditions de conduite sur tous les itinéraires ce matin avec des inondations ponctuelles et des eaux de surface dans tous les domaines».

Le conseil du comté de Cork a annoncé mardi matin qu’un certain nombre de routes étaient «impraticables» en raison des inondations. Le conseil avait mis en place des sacs de sable et d’autres défenses contre les inondations dans un certain nombre d’endroits sujets aux inondations, tels que Skibbereen, Fermoy et Mallow, en prévision des fortes pluies.

Le directeur des opérations du conseil municipal de Cork, David Joyce, a confirmé que la ville avait activé son plan d’inondation et fermé un certain nombre de routes autour de la ville en prévision du mauvais temps avec de fortes pluies prévues pour durer toute la journée et jusqu’aux petites heures de mercredi matin.

Routes fermées

M. Joyce a confirmé que le conseil municipal de Cork avait déjà fermé la Lee Road, le Cloghroe et la Inniscarra Road dans la vallée de Lee, les récentes fortes pluies ayant conduit à une élévation du niveau de la nappe phréatique, ce qui a fait que le Lee et nombre de ses affluents éclatent en amont de la ville.

«De nombreuses autres routes à travers la ville ont des eaux de surface et des mares, notamment le chemin Carrigrohane, Inchigaggin Lane et les routes entre Inniscarra et la ville. Un soin extrême doit être apporté sur toutes les routes de la ville aujourd’hui », a-t-il déclaré.

«Nous conseillons aux personnes qui vivent et travaillent dans des zones sujettes aux inondations fluviales de prendre des mesures actives pour protéger leur propriété. Les gens sont informés que des sacs de sable et des sacs de gels sont disponibles à notre dépôt d’Anglesea Terrace et au site d’agrément civique de Tramore Valley Park à partir de 8 heures aujourd’hui, mardi.

M. Joyce a confirmé que les équipes du conseil municipal de Cork ont ​​nettoyé les ravines hier et que les écrans de nettoyage des poubelles et que les équipes sont actuellement en attente dans toute la ville tandis que les niveaux de la rivière sont constamment surveillés par l’équipe d’intervention en cas d’inondation.

«Nous nous attendons à ce que les conditions météorologiques et de déplacement empirent au fur et à mesure que la journée avance et ce soir et demain, mercredi. Veuillez éviter les déplacements inutiles. Veuillez ne pas conduire dans les zones inondées et respecter les fermetures de routes », a déclaré M. Joyce.

Le conseil municipal de Cork a mis à disposition un certain nombre de lignes d’assistance téléphonique avec son unité de service clientèle joignable au 021 492 4000 de 9h à 17h tandis que le conseil municipal de Cork est joignable en dehors des heures normales de bureau au 021 4966512.

Pendant ce temps, l’ESB a commencé à augmenter les rejets de son barrage à Inniscarra plus tôt dans la semaine pour créer une plus grande capacité dans le réservoir en amont du barrage en prévision de gros volumes descendant la vallée de Lee à la suite de fortes pluies torrentielles dans les zones montagneuses du comté.

Les rejets ont déjà conduit à l’inondation des terres agricoles basses de chaque côté de la rivière autour d’Inniscarra et de Carrigrohane, mais on espère que la mesure permettra à l’ESB de continuer à retenir l’eau entrant dans la vallée occidentale de Lee et de la libérer progressivement. et une base contrôlée.

Le Conseil du comté de Cork a déjà fermé un certain nombre d’autres passages de Blackwater, notamment le pont Longfields à l’ouest de Mallow et le pont Killavullen entre Mallow et Fermoy, bien qu’un certain nombre de ponts à l’ouest et en amont de Mallow à Lombardstown et Roskeen restent ouverts.

Vents forts

En plus de la pluie, il y aura des vents forts, avec Met Éireann émettant un avertissement de vent jaune d’état pour tout le pays, entrant en vigueur ce matin, jusqu’à 18 heures.

Les vents du sud au sud-ouest atteindront des vitesses allant jusqu’à 65 km / h, avec des rafales atteignant 90 à 110 km / h, entraînant un risque d’inondation côtière.

Les fortes pluies dans le sud du pays devraient se déplacer vers le nord mardi, entraînant un risque continu d’inondations localisées, a déclaré le prévisionniste national.

Les prévisions pour Munster prévoient une «journée pluvieuse et venteuse avec des pluies persistantes et de fortes pulsations», avec une menace continue d’inondations et des vents du sud atteignant des vitesses de coup de vent le long de la côte.

Éireann a déclaré que les températures les plus élevées mardi seront comprises entre 10 et 13 degrés.

Les fortes pluies persisteront jusqu’à mardi soir, en particulier dans l’est et le sud du pays. Cependant, l’averse commencera progressivement à céder la place à des averses plus légères et plus inégales.

Mercredi matin commencera humide mais deviendra plus sec à partir de l’après-midi, avec un mélange de vagues lumineuses et quelques averses éparses à travers le pays, et des températures comprises entre 9 et 11 degrés.