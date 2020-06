Victime du coronavirus : L’Italie sombre dans le silence et l’isolement

Succombé par la propagation du Covid-19, l’Italie est devenue une zone rouge lombarde. C’est l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Dès lors, rester chez soi est devenu un principe strictement appliqué.

Estimée à une centaine de personnes mortes par jour, la population se trouve dans une situation accablante. Le virus se répercute notamment dans tous les médias et les plateformes d’information et change radicalement l’environnement social dans lequel vit la population. La population est en guerre face à un ennemi invisible, mais qui n’est pas inexistant. En vue de la protection des citoyens, l’instauration de la mise en quarantaine s’avère la solution la plus appropriée pour maîtriser la propagation du virus. Le gouvernement est alors dans l’obligation de prendre des mesures drastiques au premier rang desquelles, l’isolement de tout le territoire italien. Cette décision a été prise par décret et mis en application à compter de la date du 9 mars 2020. En conséquence, les gens restent cloîtrés et ne pouvaient plus sortir de leur résidence que pour des raisons spécifiques à l’instar des raisons de santé, des urgences, des achats de médicaments ou de nourriture, des impératifs professionnels dûment vérifiés ou simplement le retour à la maison. Ce moment d’enfermement a généré un silence lugubre et les rues sont étrangement vides. Pour contrer l’invisible qui menace ou pour satisfaire le visible qui persiste, tel est le dilemme qui se pose en vue de l’adoption des mesures de confinement.

Déplacement non interdit, mais strictement limité

Afin d’assurer un meilleur contrôle de la situation, plusieurs stratégies ont été adoptées par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de coronavirus et la population italienne est donc obligée de s’adapter à un nouveau mode de vie par rapport aux décisions prises par les autorités de l’Etat. De ce fait, toutes personnes ayant nécessité de circuler doivent disposer d’un formulaire d’auto certification et sont tenues de respecter rigoureusement les mesures d’ordre sanitaires telles que le port de masque et la distanciation sociale. En effet, le bien-être de la communauté dépend réellement du respect et de la compréhension des règles, car si les citoyens ne respectent pas ces différentes consignes, ils représentent un danger pour tout le public. Ce formulaire consiste en une autorisation de se déplacer dont les individus peuvent en faire usage lors des contrôles effectués par les services de police. Chacun peut avoir accès à ce formulaire sur le site du ministère de la Santé. En cas de non-respect de ces conditions, des sanctions pénales seront appliquées notamment une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou une amende d’environ 230 dollars. Toute fraude effectuée à l’égard de l’auto certification est également punie par le code pénal et les lois pertinentes. Et toute personne contaminée qui fuit la zone de quarantaine peut être arrêté et jugé pour crime contre la santé publique.

Interdiction des rassemblements publics

Une distanciation sociale est extrêmement privilégiée pour ne pas être atteinte par le virus. En ce sens, le rassemblement public est désormais interdit. À cet effet, cela engendre la fermeture de tous les espaces publics et la suspension de toutes activités. Les autorités et la police italienne veillent à ce qu'il n'y ait pas de regroupement trop important. Les écoles, les universités sont toutes fermées avec la suspension de tous les concours. Les entreprises sont incitées également à mettre en congé leur personnel, d'autres ont décidé de recourir à un télétravail pour être en sécurité. Il en est aussi de même pour les événements sportifs de tout niveau et toute discipline qui est suspendue à l'exception de certaine qui peuvent avoir lieu à huis clos. La célébration de la messe catholique romaine est également suspendue. Cette situation est farfelue et nouvelle pour la population, mais elle doit s'y habituer pour freiner la propagation de l'épidémie, car toutes ces restrictions resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Ainsi, le virus représente une menace importante pour la population. Tout le monde est donc à risque et doit agir pour limiter sa propagation. Tous concernés, tous responsables, pour la protection de la santé publique. Tel est le slogan qui doit être priorisé.