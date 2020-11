Il est temps d’appeler la Hongrie et le bluff de la Pologne

R. Daniel Kelemen est professeur de sciences politiques et de droit à l’Université Rutgers.

Les gros titres de cette semaine ont crié que la Hongrie et la Pologne avaient opposé leur veto au budget pluriannuel de 1,8 billion d’euros et au plan de relance de l’Union européenne. En fait, ils n’ont rien fait de tel.

Les négociations de lundi – sur un nouvel outil pour suspendre le financement de l’UE aux pays qui bafouent les normes de l’UE concernant l’état de droit – ont eu lieu entre diplomates. La décision finale ne sera probablement pas prise avant la réunion du Conseil Affaires générales du 8 décembre. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et la menace de veto du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki pourraient encore être un bluff. Et c’est un bluff que les autres dirigeants européens doivent appeler.

Dans ce jeu de poker à enjeux élevés, le séquençage est la clé. L’adoption du règlement sur l’état de droit ne nécessite qu’un vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne, c’est pourquoi les diplomates de l’UE ont pu voter pour l’approuver lundi malgré les objections scandalisées de la Hongrie et de la Pologne.

La raison pour laquelle Varsovie et Budapest ont un effet de levier est que le gouvernement allemand, dans son rôle à la tête de la présidence tournante de l’UE, a si étroitement lié le règlement à l’adoption du prochain budget septennal de l’UE et du plan de relance (qui nécessitent l’approbation unanime de tous les gouvernements).

Mais si le Conseil confirme le vote de lundi et adopte formellement le règlement sur l’état de droit à la majorité qualifiée, il devient alors un fait accompli. À ce stade, la Pologne et la Hongrie perdront rapidement leur incitation à bloquer le budget de l’UE.

Bien sûr, Orbán et Morawiecki doivent se rendre compte qu’ils jouent une main faible, alors pourquoi misent-ils autant sur elle? Pourquoi s’aliénent-ils tant d’autres gouvernements membres en menaçant de bloquer les fonds dont ils ont désespérément besoin?

Très probablement, ils utilisent ce différend pour envoyer un puissant coup de semonce à la Commission européenne et aux dirigeants du Conseil. Bien qu’ils ne puissent peut-être pas empêcher l’adoption du règlement sur l’état de droit, ils envoient un signal quant à ce qu’ils feront si le règlement est un jour déclenché contre eux. En substance, le message est le suivant: si jamais vous osez suspendre nos fonds, nous mettrons l’UE à l’arrêt, opposant notre veto à tout ce qui requiert l’unanimité au Conseil.

L’épisode entier rappelle le piège de l’autocratie dans lequel l’UE s’est posée. Pendant 10 ans, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit a défendu Orbán alors qu’il consolidait le premier gouvernement autocratique membre de l’UE. Aujourd’hui encore, les chrétiens-démocrates allemands continuent de défendre le Premier ministre hongrois et de bloquer l’expulsion de son parti du PPE.

Le PPE a protégé Orbán à des fins politiques – pour s’assurer qu’il reste le bloc le plus grand et le plus puissant de l’UE. Mais cette semaine, son autocrate de compagnie s’est retourné contre ses protecteurs de longue date, menaçant le plan de relance pandémique défendu par la chancelière allemande Angela Merkel, leader de facto du PPE.

En ne tenant pas tête à Orbán il y a des années, les dirigeants de l’UE – en particulier ceux du PPE – lui ont permis de consolider un régime autoritaire hybride au sein de l’UE. Le succès d’Orbán a inspiré d’autres aspirants autocrates, y compris le leader de facto de la Pologne Jarosław Kaczyński, en démontrant qu’ils pouvaient faire fi des valeurs fondamentales de l’UE tout en continuant à recevoir ses généreuses subventions.

Et alors que les deux pays ont été soumis à une procédure dite de l’article 7, le mécanisme des traités qui pourrait priver de tels régimes de leurs droits de vote, les dirigeants de l’UE n’ont pas fait avancer le processus, leur laissant un siège à la table de dont ils peuvent faire des ravages.

Si les dirigeants européens veulent échapper à ce piège de l’autocratie, ils doivent commencer par s’opposer avec force aux régimes qui tentent de tenir l’UE en otage. Ils doivent appeler Orbán et Morawiecki au bluff et aller de l’avant avec la réglementation de la conditionnalité de l’état de droit.

Après avoir forcé ces régimes voyous à descendre, le PPE doit montrer qu’il y a un prix politique à payer pour un tel mépris flagrant des normes de l’UE en expulsant enfin le régime Orbán de leur parti – et en dénonçant les pratiques autocratiques des régimes hongrois et polonais .

Ce n’est qu’une fois que l’UE aura démontré sa volonté de défendre la démocratie et l’État de droit qu’elle pourra commencer à échapper au piège que ses années d’apaisement ont créé.