Douglas Stuart remporte le Booker Prize 2020 pour Shuggie Bain

Douglas Stuart a remporté le Booker Prize 2020 pour Shuggie Bain, le premier roman qu’il a passé 10 ans à écrire sur la base de sa propre expérience d’une enfance à Glasgow marquée par la pauvreté et la dépendance. L’auteur a révélé récemment que 30 éditeurs avaient rejeté le livre avant qu’il ne soit accepté par Picador.

Margaret Busby, présidente des juges, a déclaré: «Shuggie Bain est destiné à être un classique – un portrait émouvant, immersif et nuancé d’un monde social soudé, de ses habitants et de ses valeurs. L’histoire déchirante raconte l’amour inconditionnel entre Agnès Bain – engagée dans une descente dans l’alcoolisme en raison des circonstances difficiles que la vie lui a connues – et son plus jeune fils.

«Shuggie lutte avec des responsabilités au-delà de ses années pour sauver sa mère d’elle-même, tout en faisant face à des sentiments naissants et à des questions sur sa propre altérité. Gracieusement et puissamment écrit, c’est un roman qui a un impact en raison de ses nombreux registres émotionnels et de ses personnages réalisés avec compassion. La poésie des descriptions de Douglas Stuart et la précision de ses observations ressortent: rien n’est gaspillé.

« Shuggie Bain peut vous faire pleurer et vous faire rire – un roman audacieux, effrayant et qui change votre vie. »

Stuart, 44 ans, a dédié le livre à sa propre mère, décédée d’alcoolisme à l’âge de 16 ans. Après avoir obtenu son diplôme du Royal College of Art, il a déménagé à New York pour commencer une carrière dans le design de mode, travaillant pour des marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Gap. Le New Yorker a publié deux de ses nouvelles cette année. Stuart a crédité le lauréat du Booker 1994 How Late It Was, How Late de James Kelman d’avoir changé sa vie parce que c’était l’une des premières fois qu’il avait vu son peuple et son dialecte sur la page. Il termine actuellement son deuxième roman, Loch Awe, également situé à Glasgow.

Cette semaine, The Bookseller a rapporté que Shuggie Bain était le titre le plus vendu des six livres présélectionnés.

John Self dans The europe-infos.fr a écrit: «Shuggie Bain est le tireur de cœur de la liste restreinte: un jeune garçon de Glaswegian dans les années 1980 a du mal à faire face à une mère alcoolique et sachant qu’il n’est pas aussi ‘viril’ qu’il devrait l’être. Il n’y a pas de trucs fantaisistes ici: l’histoire de Shuggie est racontée de manière linéaire et directe, d’autant mieux pour réduire les émotions du lecteur en pâte. Sa vie est retardée non seulement depuis le début, mais avant le début: sa mère Agnès n’avait aucune chance non plus, et à certains égards, elle est un personnage plus central que Shuggie.

«Là où Stuart montre moins de confiance, c’est dans son refus de faire confiance au lecteur, en insérant ses propres perceptions à la place de celles des personnages, et en martelant tragédie après tragédie. La vie, après tout, ne peut pas être entièrement sans lumière. Sur la liste restreinte de cette année, Shuggie Bain serait un gagnant très digne.

Le prix de 50 000 £ a été annoncé lors d’une «cérémonie sans murs» du Roundhouse de Londres mettant en vedette la duchesse de Cornouailles, l’ancien président américain Barack Obama et trois anciens lauréats: Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood et Bernardine Evaristo.

Busby a déclaré que la décision était unanime et a pris moins d’une heure. Les autres juges étaient Lee Child; Sameer Rahim; Lemn Sissay; et Emily Wilson. Abordant la prépondérance des débuts sur la liste restreinte de cette année, elle a déclaré: «Bien que ce soit peut-être leur premier livre en cours de publication, vous ne savez pas depuis combien de temps ils travaillent sur leur métier.»

Décerné pour la première fois en 1969, le Booker Prize est reconnu comme le premier prix de la fiction littéraire écrite en anglais. Il a été remporté conjointement l’année dernière par The Testaments de Margaret Atwood et Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo. Anna Burns a été la dernière gagnante irlandaise en 2018 pour Milkman.

Questions-réponses avec Douglas Stuart

Shuggie Bain a lieu dans les années 1980 à Glasgow. Qu’avez-vous ressenti en écrivant sur votre ville natale à une telle distance, spatialement et temporellement?

Les personnages de Shuggie Bain ne pouvaient exister nulle part ailleurs; Glasgow est autant dans leur sang que dans le mien. Lorsque vous venez d’un endroit au caractère si fort – oppressant, résilient, aimant, hilarant, agressif, exaspérant – cela façonne qui vous êtes pour le reste de votre vie. L’enfance à Glasgow a été difficile, et la distance m’a certainement aidé à distiller l’histoire de mes expériences de la ville. Cette distance a apporté de la clarté mais elle m’a aussi permis de retomber amoureux de la ville.

Votre roman aborde des sujets difficiles comme la pauvreté, l’alcoolisme et la négligence avec un immense amour et compassion. Diriez-vous que l’optimisme est important pour vous, et si oui, pourquoi?

C’est très écossais d’affronter franchement des choses difficiles. Les Glaswegiens les plus durs sont les gens les plus compatissants et les plus généreux que j’aie jamais rencontrés. Ils ont aussi tellement d’humilité qu’ils ont une aversion pour quiconque pense qu’ils l’ont particulièrement mal, parce que tant de gens ont souffert d’une période difficile sous Thatcher dans les années 1980, et nous étions certainement tous ensemble. Les mamans et les mamies ne supporteront pas votre plainte parce que si vous pensez que vous l’avez mal… oh! Lorsque vous n’avez pas le confort de l’argent, vous êtes obligé de gérer la vie en première ligne, et parfois l’amour, l’humour, l’optimisme sont tout ce que vous pouvez apporter à une mauvaise situation. Je pense que Glasgow est une ville d’optimistes réticents par défaut. Comment aurions-nous survécu autrement?

Quel est votre roman gagnant du Booker Prize préféré?

Combien tard il était Comment tard par James Kelman a changé ma vie. C’est un livre tellement audacieux, la prose et le courant de la conscience sont vraiment inventifs. Mais c’est aussi l’une des premières fois que je vois mon peuple, mon dialecte, sur la page.

Que pouvons-nous attendre de vous ensuite?

Je suis actuellement en train de mettre la touche finale à mon prochain roman, Loch Awe. Il se déroule à Glasgow dans les années 1990 et raconte l’histoire de deux adolescents qui tombent amoureux malgré leur division territoriale et sectaire. Il jette un regard sur la masculinité toxique et la pression que nous mettons sur les garçons de la classe ouvrière pour qu’ils «mangent». Je voulais montrer comment les jeunes hommes qui grandissent dans l’extrême pauvreté peuvent être parmi les personnes les plus victimes et les plus négligées de la société britannique. Je recherche toujours la tendresse dans les endroits les plus difficiles.

