Stephen Collins: Le gouvernement doit affirmer son autorité sur l’équipe de santé publique

Le gouvernement a sagement désamorcé la controverse sur la nomination des juges en refusant de prendre de nouvelles mesures concernant Séamus Woulfe. Compte tenu des décisions de grande portée qu’il devra prendre dans les semaines à venir sur les restrictions de Covid et les retombées du Brexit, le public ne lui aurait pas pardonné de perdre du temps et de l’énergie à faire face aux retombées d’une querelle entre les hauts juges du pays.

Les décisions sur si et comment le pays sortira du verrouillage de niveau 5 seront prises la semaine prochaine. Ce processus exigera une combinaison de sagesse et de courage de la part d’un gouvernement qui a été intimidé par l’Équipe nationale d’urgence pour la santé publique (Nphet) pour qu’il agisse plus fort et plus rapidement qu’il ne l’avait prévu il y a un mois sans grand effet évident.