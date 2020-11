Miriam Lord: des célébrités châtiées mortifiées à Montrose

Scarleh pour tout le monde dans RTÉ. Pensées et prières et tout ça.

Mais les photographies d’un certain nombre des principaux diffuseurs de nouvelles et directeurs de la chaîne nationale posant sans masque, de près et personnellement, avec une collègue très aimée à l’occasion de sa retraite étaient une gaffe monumentale.

Un ou deux clichés pris à la hâte avec un copain est une chose, mais malheureusement, l’Irish Sun s’est emparé d’une manne d’images impliquant un cortège de poids lourds de la télévision et de la radio souriant à la caméra. Ce sont des gens qui gagnent leur vie en interrogeant les gens ou en ordonnant à d’autres de les interroger sur des transgressions rapportées du type qu’ils viennent de commettre.

Personne ne s’est arrêté pour réfléchir? Personne n’a vu les grands panneaux de distance sociale peints sur le sol où ils se trouvaient?

Non. Ils ne l’ont pas fait parce qu’ils ont commis une erreur qui leur sera rejetée de manière mortelle lorsqu’ils s’acquitteront de leur tâche à l’avenir.

Dans un coup de chance pour le Sinn Féin, ils ont également soutenu les arguments en faveur de la canonisation complète de l’homme dur de l’IRA Bobby Storey, qui n’est pas mort pour l’Irlande et n’a pas reçu de prétendus funérailles avec des centaines d’activistes en deuil recrutés dans l’ouest de Belfast pour une chorégraphie. envoi seulement pour être martyrisé aux mains des sympathisants de RTÉ Tan qui détestent Shinner.

Nous entendons dire qu’ils sont totalement, totalement mortifiés à Montrose. Et ils devraient l’être.

Notamment parce que RTÉ a été si méticuleux dans le respect des réglementations Covid. Le talk-show politique Late Debate de Katie Hannon sur Radio One est une victime récente de cette détermination à observer rigoureusement les protocoles de distance sociale. Ses tables rondes nocturnes basées sur les débats d’Oireachtas de la journée ont été cruellement manquées au cours de ces dernières semaines de rebondissements, de virages et de disputes.

Le spectacle a été interrompu en raison des difficultés à maintenir la distance sociale entre les invités.

Les célébrités châtiées devraient résister à la tempête.

Mais voici le problème: si un adjoint parlementaire très aimé et de longue date quittait un parti politique après des années de services précieux et que des collègues de la TD laissaient momentanément tomber leur garde Covid pour prendre une photo rapide avec la chérie de l’heure, que se passerait-il? si ces images faisaient partie du domaine public?

Nous savons tous ce qui se passerait. Et ce ne serait pas joli.

Quand tout sens de la perspective s’envole par la fenêtre, là mais pour la grâce de Dieu etc. . .

À la hauteur du travail

Nous ne blâmerions pas Seán Ó Feargháil s’il se sentait un peu agacé cette semaine. Parce qu’il semble que le gouvernement n’a pas beaucoup pensé à la capacité du Ceann Comhairle à faire son travail.

Si tel était le cas, pourquoi s’opposeraient-ils à ce que le ministre de la Justice vienne à la Chambre pour répondre aux questions sur le processus de sélection utilisé pour nommer Séamus Woulfe à la Cour suprême? Le Taoiseach, Tánaiste et un grand nombre de ministres se sont efforcés de signaler publiquement qu’ils n’auraient aucun problème à ce qu’Helen McEntee se présente devant ses pairs de Dáil Éireann et explique les mécanismes derrière la nomination et comment le processus était parfaitement en ordre et avait rien à voir avec la formation du gouvernement, s’ils pouvaient être sûrs que l’opposition n’en ferait pas une chasse aux sorcières personnalisée d’individus nommés.

Mais ils disent qu’ils ne peuvent pas être sûrs. Et tout ce qu’ils entendent sur la question des nominations judiciaires de personnes comme Mary Lou McDonald et Alan Kelly et Catherine Murphy et Paul Murphy le confirme.

Vous ne pouviez tout simplement pas laisser les TD de l’opposition lâcher sur McAbsEntee dans la chambre du Dáil parce qu’ils ne savent pas comment se conduire.

Cela pourrait bien être le cas. Et si le ministre décidait soudainement d’accéder à leur demande, ce serait peut-être une bonne idée de fouiller Alan Kelly à la recherche d’armes blanches en entrant. À deux reprises, mardi et mercredi, il a déclaré qu’il allait aller au fond des choses. Puzzle de nomination au tribunal – «tranche, tranche, tranche, tranche». Yikes.

Bien que les chances que McAbsEntee passe soudainement à McPresentee semblent minces. La rumeur selon laquelle elle allait apparaître vendredi au journal Six-One a été accueillie avec surprise dans les cercles politiques. Même si elle ne s’est pas écrasée et n’a pas brûlé, la ministre a semblé quelque peu défensive et évasive dans son entrevue avec David McCullagh. Peut-être qu’Helen et ses conseillers ont pris la décision calculée de braver le studio avec Dave car le diffuseur acerbe était toujours dans la niche en tant que l’un des non distancés. En effet, McCullagh a dû faire un grand mea culpa à l’antenne avant de s’asseoir pour l’interviewer.

Mais revenons au Ceann Comhairle qui a clairement indiqué mardi au Dáil qu’il n’avait aucun problème avec McAbsEntee devant les Chambres pour faire une déclaration et répondre aux questions.

« Il est dans l’ordre en ce qui me concerne de discuter ici du processus de sélection au sein de la Chambre à condition que nous ne nous égarions pas dans le domaine des qualités personnelles qui se refléteraient sur toute personne qui a été sélectionnée », a-t-il déclaré.

En ne permettant pas au ministre de sembler répondre à des questions légitimes, les gros frappeurs du Cabinet disent essentiellement à Ó Fearghaíl qu’ils n’ont aucune confiance en sa capacité à maintenir la discussion sur la bonne voie.

Nous pensons qu’il est plus qu’à la hauteur.

Aperçu de la soie silencieuse

Les membres de l’Oireachtas qui sont membres du barreau sont restés silencieux sur la débâcle de la Cour suprême, même si nous aimerions tous entendre leurs précieuses idées.

L’ancien procureur général et principal avocat principal Micheal McDowell s’est occupé d’observations sur toutes sortes de questions, des élections américaines aux statues de bronze devant l’hôtel Shelbourne. Mais il lui reste encore une minute dans son emploi du temps chargé pour nous éclairer avec son point de vue sur la situation Séamus Woulfe / Frank Clarke.

L’avocat principal résident de Fianna Fáil, Jim O’Callaghan, est également extrêmement réticent et les gens se demandent pourquoi il n’a pas suscité de problèmes au sein du parti parlementaire à propos de la gestion par son chef de la question Woulfe. La conversation autour de Fianna Fáil est que Jim est un ancien camarade de la bibliothèque de droit de Woulfe, mais ils diraient cela, n’est-ce pas?

Ces membres qui sont des loyalistes de Micheál Martin qui disent qu’O’Callaghan mène maintenant des manœuvres de leadership visibles parmi les députés d’arrière-ban. Chaque fois que quelqu’un a une apparition dans les médias, il est sur eux comme un flash pour leur dire à quel point ils étaient merveilleux.

Les soieries ont passé un bon moment à regarder le fiasco se dérouler. Un éminent avocat, faisant écho à la compréhension politique dominante à Leinster House selon laquelle toutes les nominations judiciaires ne sont pas aussi pures que la neige battue, nous a avancé cette observation brûlante au cours de la semaine: «Les juges qui se plaignent de l’avancement de Séamus Woulfe sont comme des gens qui célèbrent leur anniversaire, vouloir réfléchir à l’acte entre leurs parents qui les a rendus possibles.

Il a également pensé qu’il était hilarant que certains juges démissionnent. «Au fil des ans, certains membres de la Cour suprême ont à peine été en termes de parole pendant de longues périodes.»

Enlevez ce mémo

Stephen Donnelly a eu un petit revers avec sa note de service rédigée à la hâte au Cabinet mardi.

À la suite de l’indignation habituelle après la publication d’une photo sur les réseaux sociaux montrant des gens se faufilant dans la boisson dans et autour de South William Street à Dublin ce week-end, le ministre de la Santé a décidé de sévir contre la vente d’alcool à emporter dans les écoutilles dans un public verrouillé. Maisons. Il a proposé une interdiction des pintes à emporter pour la durée du niveau 5.

Mais les politiciens du gouvernement, craignant un retour de bâton, l’ont abattu. Pourquoi la réponse réflexe à un épisode publié sur Twitter?

Stephen est arrivé au Cabinet avec sa note préparée. Il y a eu des suggestions désobligeantes selon lesquelles les copies de celui-ci lui ont été plus ou moins renvoyées au visage par ses collègues lorsqu’il les a présentées. Il comprenait l’observation: «Compte tenu du délai serré, il n’a pas été possible de consulter les ministres avant la distribution du mémorandum.»

Pas de discussion avec ça.

La ligne officielle du gouvernement après la réunion est qu’il a été décidé lors d’une réunion préalable au Cabinet avec les trois dirigeants de la Coalition et Donnelly que sa note ne serait pas prise en compte. Cela contredit la ligne qu’il a transmise et s’est fait dire «non» et a dû reprendre toutes les copies.

Cependant, un vif d’or nous dit qu’il a été distribué au Cabinet mais «nous ne les avons pas rendus, donc il n’a pas eu à les récupérer».

Fléau des plaques

C’est un fléau de plaques sur toutes vos maisons cette semaine avec une dispute sur l’opportunité d’ériger ou non une plaque commémorative au musée de l’immeuble sur Henrietta Street à Dublin et le sénateur Michael McDowell reprochant à l’hôtel Shelbourne sa décision de placer des plaques explicatives sous chacune des quatre statues – retirées de manière controversée de l’extérieur du bâtiment historique en juillet – lorsqu’elles retournent à leurs plinthes légitimes après la rénovation.

Notre rédactrice de Dublin, Olivia Kelly, a rapporté jeudi que les responsables du patrimoine et de la conservation du conseil sont mécontents du projet d’une plaque en l’honneur de Thomas Bryan, l’un des «10 oubliés» exécutés pendant la guerre d’indépendance. Elle nous raconte aussi que Bryan, qui a été pendu à la prison de Mountjoy en 1921 pour son rôle dans une tentative d’embuscade à Drumcondra, est un grand-oncle par mariage du chanteur Boy George.

Dans une lettre aux membres du comité de commémoration, le bibliothécaire adjoint de la ville Brendan Teeling a déclaré qu’il avait été informé par l’agent de conservation architecturale Mary McDonald et l’agent du patrimoine Charles Duggan que la plaque pouvait créer «un précédent indésirable».

Le conseiller indépendant Mannix Flynn dit que leurs objections sont «ridicules».

Pendant ce temps, la saga des statues de Shelbourne semble prête à gronder. Ils ont disparu de l’avant du bâtiment, une structure protégée, au plus fort des manifestations mondiales de Black Lives Matter lorsque la direction de l’hôtel a cru à tort que deux des statues étaient des représentations d’esclaves nubiennes. Le sénateur McDowell a surnommé les statues de bronze vieilles de 153 ans «The Shelbourne Four» et a demandé qu’elles soient «libérées de l’activisme éveillé».

Il a été l’une des nombreuses personnes qui ont déposé des plaintes auprès de la section d’application de la planification du conseil pour demander le rétablissement des pièces grandeur nature.

L’hôtel a annoncé en septembre que les statues seraient rétablies. «J’espère qu’ils n’ont pas été endommagés lors de leur enlèvement illégal», a déclaré l’ancien tánaiste dans un communiqué cette semaine, ajoutant qu’il avait été informé que le conseil avait décidé le 4 novembre d’accorder une exemption pour les travaux de remise en état, y compris l’ajout de nouvelles plaques explicatives sous les statues.

«C’est un peu ridicule. Il n’y a sûrement pas besoin de plaques pour expliquer ce que tout le monde sait maintenant – les statues ne sont pas et n’ont jamais été des statues d’esclaves. Ils ne sont pas et n’ont jamais été offensants ou controversés. Leur éloignement était illégal et injustifié », a-t-il déclaré.

«Nous ne pouvons pas accepter de devoir expliquer notre patrimoine architectural et artistique comme condition de le maintenir en exposition publique en plein air ou dans des galeries et des musées.

«Cela ne me dérangerait pas qu’un avis temporaire soit exposé pendant quelques semaines au cas où certaines personnes auraient encore le mauvais bout du bâton à propos des statues. Cela pourrait les garder plus en sécurité pendant que l’histoire s’éteint. Mais les plaques permanentes les expliquant et les excusant sont un peu OTT, je pense.