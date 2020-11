Vaccinez l’Amérique d’abord, dit Trump au G20

Lame Duck Le président américain Donald Trump a un plan contre les coronavirus: vacciner l’Amérique d’abord!

Trump a déclaré samedi à un télésommet des dirigeants du G20 organisé par l’Arabie saoudite qu’il souhaitait que les citoyens américains soient les premiers à recevoir des vaccinations contre le coronavirus – une position qui est conforme à son idéologie America First mais contredit la position des experts en santé publique et d’autres les dirigeants mondiaux, qui ont exhorté à donner la priorité aux agents de santé de première ligne et aux populations vulnérables telles que les personnes âgées.

L’intervention de Trump, décrite par des diplomates et des responsables qui regardent la vidéoconférence, s’inscrit dans une démonstration plus large du nationalisme vaccinal des dirigeants participant au sommet, le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et même le Premier ministre britannique Boris Johnson évoquant les vaccins. développés et fabriqués par leurs propres pays.

Trump, qui s’est exprimé samedi matin depuis Washington avant de partir jouer au golf, a affirmé que deux vaccins basés sur la technologie de l’ARNm qui ont fait l’objet d’une forte publicité ces dernières semaines, réalisés par Moderna et un partenariat entre BioNTech et Pfizer, étaient le travail d’entreprises américaines. En fait, BioNTech est une société allemande, qui conserve la propriété de la technologie scientifique sur laquelle le vaccin est basé.

Bien que les plans précis de Trump n’aient pas été tout à fait clairs pour les dirigeants qui ont entendu son discours, il n’a probablement qu’une influence limitée sur la façon dont les États-Unis gèrent la distribution d’un vaccin contre le coronavirus. Bien qu’il ait jusqu’à présent refusé de concéder, Trump a perdu l’élection présidentielle américaine au profit de Joe Biden (par plus de 6 millions lors du vote populaire) et devrait quitter ses fonctions le 20 janvier 2021.

Trump a souvent présenté ses opinions nationalistes dans de telles réunions mondiales, comme il l’a fait en septembre dans un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est également tenue pratiquement cette année à cause du coronavirus. «Ce n’est que lorsque vous prendrez soin de vos propres citoyens que vous trouverez une véritable base de coopération», a déclaré Trump à l’ONU, le même jour où le nombre de décès dus aux coronavirus aux États-Unis a dépassé les 200000.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement fourni une lecture de l’intervention de Trump au G20 ou un texte de ses remarques.

Alors que Trump était peut-être le leader le plus direct dans son approche nationaliste, la Russie et la Chine suivent effectivement une voie similaire en allant de l’avant avec la distribution nationale de leurs propres vaccins. Jeudi, la principale société pharmaceutique chinoise Sinopharm a annoncé que son vaccin contre le coronavirus avait été administré à près d’un million de personnes, sans aucun signe d’effets secondaires indésirables. La Russie, quant à elle, a avancé avec son vaccin, Spoutnik V.

Les régulateurs occidentaux ont averti qu’ils ne disposaient pas de suffisamment de données sur les vaccins chinois et russes pour évaluer leur efficacité et leurs niveaux de sécurité.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son propre discours aux dirigeants du G20, a appelé à la coopération internationale et à de nouveaux engagements financiers en faveur de programmes visant à garantir que les vaccins et les produits thérapeutiques atteignent également les pays qui sont les moins en mesure de les payer.

«La production de fabrication de vaccins augmente rapidement pour atteindre l’objectif de produire 2 milliards de doses de vaccins d’ici la fin de 2021», a déclaré von der Leyen, notant que 186 pays avaient rejoint le programme international COVAX pour produire et distribuer équitablement des vaccins.

«Cela n’aurait pas été possible sans notre effort conjoint», a déclaré von der Leyen aux dirigeants. «Il est maintenant plus important que jamais de poursuivre nos efforts conjoints pour arrêter le virus. Pour sauver des vies et soutenir nos économies. » Elle a ajouté: «notre politique sur les vaccins est notre seule véritable stratégie de sortie.»

Mais il était loin d’être clair que le club des nations les plus riches était prêt à répondre pleinement à son appel. Von der Leyen a déclaré que 4,5 milliards de dollars supplémentaires étaient nécessaires de toute urgence d’ici la fin de cette année «pour rester sur la cible de nos objectifs» et a exhorté les pays à faire un don.

Katri Bertram, une experte en développement international basée à Berlin, a déclaré que les efforts allaient à manquer.

«ACT n’a levé que 4 milliards de dollars de promesses de dons sur les 38 milliards de dollars nécessaires à ce jour», a déclaré Bertram. «Il est peu probable que les membres du G20 comblent ce déficit de financement. Au contraire: un certain nombre de membres du G20 ne se sont même pas engagés à respecter les principes d’ACT. Même les membres qui ont signé en principe continuent d’investir dans des accords bilatéraux et régionaux pour obtenir des tests et des traitements, et ont déjà amassé une grande majorité de vaccins potentiels par le biais d’accords bilatéraux – sapant et évidant tout le principe du partenariat et de l’ACT . »

Elle a ajouté: «L’UE, qui a conclu des accords bilatéraux sur les vaccins au nom de nombreux membres européens du G20, n’a annoncé que récemment une augmentation mineure de son engagement envers COVAX – ce qui porte l’engagement total à 500 millions d’euros.»

«Ce que nous voyons ici est un scénario dans lequel les principaux donateurs qui auraient le potentiel de combler d’importants déficits de financement pointent du doigt d’autres donateurs – et en fin de compte, aucun investissement significatif n’est fait, sauf dans des accords bilatéraux», a déclaré Bertram.

Dans des remarques introductives pour le coup d’envoi du sommet des dirigeants, le roi saoudien Salman a fait une évaluation sobre de la crise sanitaire mondiale. «La pandémie du COVID-19 a été un choc sans précédent qui a affecté le monde entier en peu de temps, causant des pertes économiques et sociales mondiales», a déclaré Salman. «Nos peuples et nos économies souffrent encore de ce choc. Cependant, nous ferons de notre mieux pour surmonter cette crise grâce à des

la coopération. »

Salman, cependant, a également exprimé son inquiétude quant à la disponibilité de suffisamment de vaccins à des prix abordables pour les pays en développement. «Bien que nous soyons optimistes quant aux progrès réalisés dans le développement de vaccins, de thérapies et d’outils de diagnostic pour le COVID-19, nous devons travailler pour créer les conditions d’un accès abordable et équitable à ces outils pour tous les peuples», a-t-il déclaré. «En même temps, nous devons mieux nous préparer à toute future pandémie.»

Alors que le sommet se tenait par vidéoconférence, les dirigeants devant à peine s’asseoir devant leurs ordinateurs, certaines caractéristiques des réunions du G20 sont restées en place. Poutine, qui tient à arriver en retard en personne, était également en retard samedi. Alors que Salman commençait son discours, la chaise du dirigeant russe pouvait être vue comme vide dans le montage des visages.

À l’issue du sommet, les dirigeants devraient adopter une déclaration commune, comprenant un langage fort à l’appui de leurs efforts combinés pour lutter contre le changement climatique. Les diplomates impliqués dans la rédaction du texte ont déclaré que jusqu’à présent, les États-Unis soutenaient le langage du changement climatique – un changement remarquable pour Trump, qui, au cours des années précédentes, s’est battu avec acharnement contre un tel langage. Lors du sommet de l’année dernière à Osaka, au Japon, Trump a insisté sur un point de vue dissident.

Cette année, cependant, la déclaration a été élaborée par la présidence saoudienne du G20 en étroite consultation avec Washington, ainsi que Pékin et Bruxelles, et il est apparu que le soutien de Trump au texte reflétait son partenariat étroit avec Riyad pendant sa présidence, plutôt qu’une politique. changement ou reconnaissance que Biden s’est engagé à réintégrer les accords de Paris sur le climat.

Jillian Deutsch a contribué au reportage.