Jennifer O’Connell: La guerre de la culture Dryrobe est un symbole de changement

Certains résidents du sud du comté de Dublin sont consternés par l’afflux de nouveaux arrivants indésirables. Il y a des marmonnements sur les réseaux sociaux que les rues de Sandycove et Dun Laoghaire sont «jonchées» de nouveaux arrivants. Un panneau est brièvement apparu sur un lampadaire près du lieu de baignade de Forty Foot. « Sur commande: pas de types Dryrobe ou Dryrobe. » Un autre a suivi peu de temps après: «Attention! Les baigneurs sont informés que les observations de Dryrobe w * nkers ont augmenté dans cette zone. »

Le Dryrobe (ou «dryrobe» si vous êtes résolument sur la marque) est une robe changeante. Mais comme tout porteur de Dryrobe vous le dira – probablement à un certain moment si vous les laissez – ce n’est pas n’importe quelle robe à changer. Ce que l’on pourrait poliment appeler ses défauts esthétiques sont plus que compensés, insistent-ils, par sa chaleur et sa praticité incomparables. Ces qualités sont apparemment la raison pour laquelle il est devenu une forme acceptable de vêtements d’extérieur: les Dryrobes ont été repérés aussi loin de leur habitat naturel que Dunnes à Cornelscourt.

Les citoyens de Sandycove, en particulier ceux qui nagent toute l’année depuis longtemps avant de porter un slanket d’extérieur de luxe tout en frappant un mojito à emporter était une chose, ne sont pas impressionnés.

La guerre de la culture Dryrobes ne concerne pas vraiment ce que vous portez lorsque vous vous changez après la baignade (ce sera une «nage sauvage» pour les porteurs de Dryrobe), pas plus que la guerre des pyjamas de 2009-2012 ne concernait des vêtements de shopping appropriés , ou les jours Ugg-shaming du Celtic Tiger étaient sur les chaussures. Il s’agit d’aspiration, de tribalisme, de classe sociale et de snobisme. Le fait d’être «très actif» est corrélé à un statut socio-économique plus élevé, selon le rapport de l’Irish Sports Monitor pour 2019.

Chien rigout

Dryrobe Man veut que vous sachiez qu’il est le genre de personne qui surfe à Lahinch et qu’il peut se permettre de dépenser 171 € pour ce qui est, après tout, une serviette avec une capuche – et peut-être 46 € sur le gréement correspondant pour son chien. Les gens qui parlent de lui veulent que vous sachiez qu’ils nagent dans la mer à Sandycove depuis toujours sans avoir besoin d’un kit plus sophistiqué qu’un sac Supervalu.

L’idée qu’une robe changeante puisse devenir un point d’éclair culturel est tout à fait absurde, ce qui la rend tout à fait conforme aux normes de 2020. En réalité, c’est la confluence de deux phénomènes indépendants à décoller cette année: s’habiller comme personne ne le fera. à bientôt et un regain d’intérêt pour la baignade en mer. Même avant la pandémie, la natation explosait déjà: c’est désormais le deuxième sport le plus populaire d’Irlande avec 9% des personnes qui y participent.

Selon Google Trends, les recherches sur «Dryrobes» ont décollé en avril et ont atteint le niveau d’évasion ce mois-ci. Il est intéressant de noter que cela semble être non seulement un phénomène particulièrement irlandais, mais un phénomène très centré sur Dublin. (Des Dryrobes ont été repérés le long de la côte atlantique, mais n’ont pas fait la transition vers la déclaration de style de vie.) L’autre chose qui s’est produite en avril est que 40 pour cent des travailleurs de l’UE sont passés au travail à distance. Le diagramme de Venn montrant l’intersection entre les nouveaux porteurs de Dryrobe et les travailleurs à distance récents ressemble probablement plus à un cercle.

Une serviette aussi chère n’est pas un investissement fantaisiste. C’est une déclaration d’intention et un rappel que – malgré tout, nous en avons assez des masques et des rideaux qui tremblent et qu’on nous sermonne sur notre comportement – il y a des changements de style de vie imposés auxquels nous voudrons nous accrocher dans le nouveau et brillant post- monde vacciné.

Réglage à distance

Le travail à distance est le pivot autour duquel tant d’ajustements positifs à nos vies pivotent: pas de trajet; plus de temps en famille; moins de réunions inutiles; plus de temps passé en banlieue qu’en ville; réduction des coûts; réduction des émissions; moins de dépenses impulsives pour des chaussures ou une autre paire d’écouteurs sans fil pendant votre pause déjeuner. Pour certains, le changement semble devenir permanent. Une enquête mondiale menée par Microsoft a suggéré que les entreprises estiment que 45% des employés continueront à travailler à distance. Les employés eux-mêmes s’attendent à passer jusqu’à un tiers de leur temps hors du bureau.

Jusqu’à présent, de nombreux employeurs ont résisté au travail à distance au motif que les employés seraient plus susceptibles de se dérober. Grâce à l’expérience mondiale massive de télétravail menée au cours des huit derniers mois, nous avons maintenant les données pour prouver qu’ils ont tort. Près de trois chefs d’entreprise sur quatre dans l’enquête Microsoft ont trouvé que les travailleurs à distance étaient au moins aussi productifs, sinon plus. D’autres rapports suggèrent que les travailleurs au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Espagne consacrent près de deux heures supplémentaires par jour. Même ainsi, un travail sans déplacement signifie qu’il reste encore du temps pour faire les choses que vous aimez.

La topographie de notre monde commence à se remodeler en réponse. Il y a plus de pistes cyclables qui surgissent. Le gouvernement a récemment alloué 63 millions d’euros pour améliorer et étendre les voies vertes et l’accès pour la marche et le vélo aux écoles. Il y a une reconnaissance croissante de la valeur d’un domaine public décent dans nos villes: Dublin Chamber a lancé sa vision de la «ville à 15 minutes», dans laquelle tout ce dont vous avez besoin est à pied ou à vélo. De plus en plus de gens utilisent les parcs et les espaces publics, ce qui conduit à des débats attendus depuis longtemps sur, par exemple, si les gens ou les voitures ont les premiers dibs sur le parc Phoenix. Pour chaque comité de résidents en armes sur les enfants jouant dans la cour, il y a probablement un autre qui collecte des fonds de manière proactive pour une aire de jeux.

La pandémie ne s’est peut-être pas révélée être la grande réinitialisation qui nous avait été promise, mais l’histoire suggère que les crises prolongées changent les sociétés d’une manière qui n’est peut-être pas immédiatement évidente. La peste bubonique a marqué la fin du Moyen Âge et une période de renouveau culturel. Même le plus fervent porteur de Dryrobe ne suggérerait pas que le boom de Dryrobe est un signe avant-coureur d’un renouveau culturel, mais il peut être le symptôme d’un changement plus profond et fondamental dans nos vies.