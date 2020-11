Le coronavirus pousse les Roms bulgares plus loin dans l’ombre

Appuyez sur play pour écouter cet article

SOFIA, Bulgarie – Krasimira Alexandrova avait du mal à joindre les deux bouts pour sa famille, qui vit à Fakulteta, un quartier rom à la périphérie de Sofia, bien avant que la pandémie ne frappe.

Son petit-fils Krasimir est autiste et elle compte sur l’aide gouvernementale pour payer ses frais médicaux. Quand Alexandrova l’a emmené pour une évaluation psychologique de routine au début du mois de mars, avant le verrouillage du coronavirus, le médecin a affirmé qu’elle et son fils – le père de Krasimir, Trayan Metodiev – avaient simulé le handicap de l’enfant et déclassé son évaluation de la gravité de son trouble, coupant accès au financement.

Dévastée, Alexandrova prévoyait d’utiliser les revenus de ses bureaux de nettoyage à temps partiel à Sofia, la capitale de la Bulgarie, pour compenser la perte de revenus pendant qu’elle faisait appel. Mais quelques semaines plus tard, l’une de ses collègues a été testée positive au COVID-19, ce qui a conduit son employeur à licencier tout le personnel. Peu de temps après, Metodiev et sa femme ont tous deux perdu leur emploi. Ensuite, la police a bouclé leur quartier.

La pandémie a frappé particulièrement durement les Roms bulgares. Lorsque le nombre de cas a commencé à augmenter à la fin mars et au début avril, les autorités ont agi rapidement pour instituer des bouclages radicaux dans les quartiers roms. À Fakulteta, les habitants n’ont pas été autorisés à quitter le quartier, la police militaire bloquant les sorties.

Les quartiers roms, dont la plupart sont des colonies techniquement illégales, ne sont que marginalement connectés aux infrastructures locales. Même les grands quartiers, comme Fakulteta, manquent d’entreprises essentielles comme les supermarchés et les pharmacies. Sous verrouillage, les résidents qui se rendraient autrement dans les quartiers voisins pour s’approvisionner en articles de première nécessité étaient coincés avec les maigres fournitures de leurs dépanneurs et tout ce que les marchands locaux pouvaient trouver.

Les restrictions strictes ont exacerbé les disparités déjà criantes entre les populations roms et non roms de Bulgarie: quelque 74 pour cent des familles roms en Bulgarie, comme celle d’Alexandrova, vivent déjà sous le seuil de pauvreté.

«Les familles avec lesquelles nous travaillons, qui étaient auparavant pauvres mais qui avaient assez à manger, ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas nourrir leurs enfants», a déclaré Sarah Perrine, directrice du Trust for Social Achievement, une ONG qui travaille avec les familles roms en Bulgarie. «Ils étaient au bord de la famine.»

À l’époque, les autorités ont affirmé que ces mesures étaient nécessaires en raison d’une concentration plus élevée de cas positifs de coronavirus dans les quartiers roms. Cependant, les défenseurs des droits des Roms affirment qu’il n’y avait aucune preuve d’un nombre plus élevé de cas et affirment que les Roms ont été injustement ciblés en raison de préjugés de longue date contre la communauté.

Ce problème n’est pas spécifique à la Bulgarie: entre mars et juin, le Centre européen des droits des Roms (ERCC) a identifié 12 pays à travers l’Europe dans lesquels les communautés roms étaient confrontées à des restrictions de mouvement ou à des impacts disproportionnés des mesures d’urgence.

« [It didn’t matter] si c’était en Italie, en Slovaquie ou en Bulgarie – les Roms ont été confrontés à des mesures d’urgence différentes et souvent plus dures que la population majoritaire », a déclaré Jonathan Lee, responsable du plaidoyer et de la communication à l’ERCC.

«Lorsque des cas ont été identifiés dans les communautés roms, nous avons vu des quartiers entiers mis en quarantaine, des postes de contrôle de la police et de l’armée dans des zones à majorité rom, des actions violentes de la police et même des épousseteuses pulvérisant du désinfectant sur les maisons des Roms», a-t-il déclaré. «Ces choses ne se produiraient tout simplement pas dans les zones blanches de la classe moyenne.»

Alexandrova et sa famille de quatre personnes ont survécu pendant près de deux mois grâce à sa pension d’invalidité, qui fournissait 170 leva, soit environ 87 € par mois. (Le salaire moyen en Bulgarie est de 580 € par mois.)

Lorsqu’elle a manqué la date d’échéance sur sa facture d’électricité, l’entreprise a interrompu le service. L’argent pour l’épicerie s’est aussi vite épuisé. «Nous avons reçu de la nourriture d’organisations, ce qui nous a maintenus en vie pendant un moment», a déclaré Alexandrova. «Mais surtout, nous avons payé à crédit. Quand cela s’est épuisé, nous avons dû vendre les bijoux de nos proches.

Pour Sandra Angelova, une autre résidente de Fakulteta, le verrouillage strict a apporté d’autres craintes. Lorsque son nouveau-né a eu des coliques, elle a été obligée de se tourner vers Google pour diagnostiquer et traiter son fils, au lieu de consulter un médecin dans une clinique de santé à proximité. Non pas qu’elle aurait pu se permettre le médecin de toute façon – son mari Xoro Georgiev venait de perdre son emploi.

Un nombre disproportionné de Roms, comme Georgiev et Alexandrova, sont employés sur le marché gris. Sans contrat ni réglementation régissant leur emploi, les employés roms ont été dans de nombreux cas les premiers à être licenciés lorsque la pandémie a frappé. Beaucoup de ceux qui ont eu la chance de conserver leur emploi au début les ont perdus plus tard lorsque les mesures de verrouillage les ont empêchés de se présenter. Pour quitter leur domicile, la police a exigé qu’ils soient en mesure de présenter des documents d’emploi, ce que la plupart des travailleurs du marché gris n’ont pas été en mesure de fournir.

Sans revenu, Georgiev a également été contraint de compter sur les dons d’une ONG locale, ainsi que sur l’argent de ses parents pour acheter des produits d’épicerie et des articles de base comme des couches pour son fils.

Alors que les verrouillages commençaient à se calmer au cours de l’été, Georgiev trouva du travail dans l’atelier de rembourrage de son père. Mais la pandémie avait fait des ravages, à la fois physiquement et mentalement, sur la famille. Le peu d’économies dont ils disposaient auparavant a disparu et ils vivent dans la peur constante d’un autre verrouillage.

« Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir un autre lock-out, mais personne ne sait quand cela se produira ou comment », a déclaré Angelova. «C’est horrible de ne pas savoir.»

Les cas de coronavirus en Bulgarie ont augmenté au cours des dernières semaines – le 4 novembre, le pays a signalé plus de 4000 nouveaux cas, son décompte le plus élevé en une journée depuis le début de la pandémie. Les autorités ont commencé à mettre en œuvre lentement de nouvelles restrictions, telles que la limitation du nombre de personnes autorisées dans les restaurants et les clubs, et le renforcement de l’application des mesures de distanciation sociale existantes et le port de masques. Face aux manifestations anti-corruption en cours exigeant sa démission, le Premier ministre Boyko Borisov a résisté à l’instauration d’un nouveau verrouillage. Mais les souvenirs de la rapidité et de la rigueur du premier verrouillage – ainsi que de la croyance qu’un second risque de décimer l’économie du pays – en ont laissé beaucoup de gens à bout.

«Pour la plupart des Roms, qui vivent dans des communautés très marginalisées et isolées, la menace existentielle de la faim et de la pauvreté – qui a été exacerbée par la pandémie – est probablement leur principale préoccupation», a déclaré Lee, de l’ERCC.

La pandémie renforcera davantage les problèmes à long terme qui affligent la communauté, tels que la pauvreté et la discrimination, selon Lee.

Alors que les familles luttent pour joindre les deux bouts, les élèves sont plus susceptibles d’abandonner l’école parce qu’ils n’ont plus les moyens de payer les frais, ce qui perpétue un cycle de pauvreté dans la communauté. La catastrophe économique imminente est susceptible d’entraîner des coupes dans le financement social et des expulsions massives, que les politiciens de droite ont tendance à mettre en œuvre dans les communautés roms après des périodes de troubles sociaux ou économiques.

Après l’intervention de l’ONG Trust for Social Achievement, l’appel de Krasimir a été approuvé et sa pension d’invalidité totale a été rétablie. Mais il était trop tard: frustrés par le processus et le manque d’opportunités, ses parents ont décidé de réduire leurs pertes et de déménager en Allemagne dans un ultime effort pour trouver du travail.

Alexandrova, cependant, n’a pas pu les rejoindre. Face à plus de 1 000 € de dettes, elle a pensé qu’il valait mieux rester et rembourser. «Je n’ai même pas les moyens d’acheter des chaussures – dès que je reçois un chèque de paie, je me mets directement à rembourser mes dettes», dit-elle.

Elle est retournée dans ses bureaux de nettoyage en septembre, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’un autre travailleur soit testé positif au COVID-19 et elle a de nouveau été licenciée.

Sans revenu et avec une dette importante à rembourser, elle a de nouveau du mal à garder les lumières allumées. «D’abord la facture d’électricité», dit-elle. «Les proches vont attendre un peu.»