Trump menace de faire des ravages sur GOP depuis au-delà de la Maison Blanche

Le président est allé à plusieurs reprises après Kemp, le suppliant d’intervenir pour mettre fin à ce que Trump a sans fondement prétendu être des irrégularités dans le décompte des voix de l’État. Trump s’est plaint sur Twitter que « l’ensemble du processus est très injuste et presque dénué de sens », ajoutant: « Où est @BrianKempGA? »

Il a également retweeté un sondage qui montre que la cote d’approbation de Kemp prend un coup. « Sensationnel! On espère que le gouverneur Kemp verra la lumière avant qu’il ne soit trop tard. Doit enfin prendre les choses en main! », Écrit-il.

Puis il a tagué Kemp dans un tweet dans lequel il exigeait que les républicains «deviennent durs».

Les alliés de Trump ont rejoint l’empilement. L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a déclaré que Kemp «se recroquevillait de peur», et le représentant de Floride Matt Gaetz a accusé le gouverneur de ne pas avoir assuré l’intégrité de l’élection.

L’ancien stratège en chef de la Maison Blanche Steve Bannon, quant à lui, a consacré une partie de son podcast jeudi à l’explosion de Kemp.

L’influence de Trump dans les primaires républicaines pourrait s’étendre au-delà de la Géorgie et de l’Ohio. Il a déjà juré de faire campagne contre la sénatrice d’Alaska Lisa Murkowski, parfois critique de Trump qui a déclaré en juin qu’elle «luttait» avec la question de savoir si elle soutenait Trump.

« Peu de gens savent où ils seront dans deux ans, mais je le fais, dans le Grand État de l’Alaska (que j’aime) faire campagne contre la sénatrice Lisa Murkowski », a tweeté Trump à l’époque.

Il a ajouté: «Préparez n’importe quel candidat, bon ou mauvais, je m’en fiche, j’approuve. Si vous avez un pouls, je suis avec vous!

Les républicains considèrent Kemp comme plus vulnérable à un défi principal que DeWine, notant que le Géorgien a vu une érosion du soutien des conservateurs.

Il a été critiqué pour sa décision de nommer Kelly Loeffler au siège du Sénat géorgien sur un favori de Trump, le représentant Doug Collins. Et après avoir approuvé Kemp lors du concours de gouverneur de 2018, Trump s’est ouvertement affronté avec Kemp à propos de sa gestion du coronavirus. Lors d’une conférence de presse en avril, le président a déclaré qu’il n’était « pas content de Brian Kemp, je vais vous le dire. »

Les alliés de Trump ont déjà commencé à encourager Collins à défier Kemp en 2022. Lorsque Hannity a soulevé l’idée lors d’une interview dans son émission de radio, Collins, qui dirige l’effort de recomptage de Trump en Géorgie, a ri en réponse.

Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp. | John Bazemore / AP Photo

Kemp a vu son taux d’approbation chuter à 37%, selon un enquête publiée la semaine dernière . Les républicains craignent qu’une primaire dommageable ne le laisse entravé dans une éventuelle revanche des élections générales contre l’ancien chef de la minorité à la Chambre des représentants, Stacey Abrams, qu’il a battu de justesse en 2018.

Kemp a certifié vendredi les 16 votes électoraux de l’État pour Biden, bien qu’il ait offert une branche d’olivier aux partisans du président, affirmant qu’il était « inacceptable » que « des milliers de bulletins de vote non comptés » aient été trouvés dans un audit post-électoral.

Trump, quant à lui, a longtemps considéré DeWine comme insuffisamment fidèle. Au cours de sa course de 2018, le gouverneur de l’Ohio a souvent sauté les rassemblements du président dans l’État. Cela n’est pas passé inaperçu à la Maison Blanche.

Bien que DeWine ait des taux d’approbation élevés, il a attiré l’opposition des partisans de Trump sur les restrictions de coronavirus qu’il a mises en œuvre. Le gouverneur de 73 ans a été hué lors d’une apparition en septembre lors d’un rassemblement Trump.

Parmi les noms mentionnés comme opposant potentiel principal, on trouve Max Miller, qui a joué un rôle clé à la Maison Blanche de Trump et dans la campagne de réélection. Miller, qui est de Shaker Heights, une banlieue de Cleveland, et est originaire d’une importante famille politique de l’Ohio, a refusé de commenter.

Le représentant Jim Jordan, un autre fidèle fidèle de Trump, a également été présenté comme un challenger potentiel de DeWine – bien que de nombreux républicains de l’Ohio pensent qu’il souhaite rester au Congrès. Pourtant, Jordan a attiré l’attention pour sa critique pointue de la réponse du gouverneur au coronavirus.

L’ancien représentant de l’Ohio Jim Renacci, qui s’est aligné sur Trump lors d’une candidature infructueuse au Sénat en 2018, s’est déclaré prêt à contester le gouverneur sortant. Il a critiqué DeWine pour avoir appelé Biden président élu.

«Je pense que le moins qu’il aurait dû faire est de permettre au président de suivre le processus juridique qui lui est accordé par la loi et de s’assurer que tous les votes légaux sont comptés», a écrit Renacci dans un message texte.

Trump s’est révélé être une force puissante dans les primaires du GOP. Ses approbations de Kemp et du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en 2018, les ont transférées au bureau de l’État. La même année, il alluma son feu sur alors-Rep. Mark Sanford, le coulant dans son concours primaire GOP.

Et contre la volonté des chefs de parti, Trump a approuvé le républicain du Kansas Kris Kobach sur un gouverneur républicain en exercice. Kobach a battu le titulaire nommé à la primaire, puis a perdu contre la démocrate Laura Kelly aux élections générales.

La base profonde du soutien conservateur de Trump garantit pratiquement qu’il restera une force une fois qu’il quittera ses fonctions. Et le fait que beaucoup de ses partisans soient convaincus que l’élection lui a été volée pourrait intensifier leur loyauté.

Mais les stratèges du parti s’inquiètent, ce qui pourrait créer des problèmes lors des prochaines élections.

«À court terme, les attaques du président Trump contre ces gouverneurs servent son intérêt à jeter le doute sur les résultats des élections. Mais s’il invite de sérieux challengers primaires, cela pourrait nuire aux républicains à long terme et drainer des ressources précieuses qui seraient utilisées pour une élection générale », a déclaré Jon Thompson, un ancien haut responsable de la RGA.

Ce n’est pas la seule façon pour Trump de menotter le GOP. Le flirt du président avec une tentative de retour en 2024 menace de geler d’autres candidats potentiels du GOP qui ont commencé à jeter les bases d’une campagne nationale.

Tout cela a accru les craintes du GOP que les activités politiques de Trump après la Maison-Blanche empêchent le parti de tourner la page.

«Je penserais à la manière dont vous aidez à réélire les gouverneurs républicains. Donald Trump ne pense pas de cette façon. Sa vision du monde commence et s’arrête avec ses propres intérêts personnels au moment précis où il tape un tweet », a déclaré Tucker Martin, qui était l’un des principaux collaborateurs de l’ancien gouverneur de Virginie, Bob McDonnell.

La question de savoir dans quelle mesure Trump sera impliqué dans les futures primaires républicaines est ouverte. Des personnes proches du président disent qu’il s’intéresse vivement aux courses à la baisse et s’attendent à ce qu’il joue un rôle de faiseur de roi.

L’ancienne représentante Lynn Westmoreland (R-Ga.) Était sceptique quant au fait que Trump ciblerait Kemp. Mais qui sait, dit-il.

« Le président », a déclaré Westmoreland, « est assez imprévisible. »