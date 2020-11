Amendes allant jusqu’à 500 € introduites pour violation de la réglementation Covid-19

Une série de nouvelles amendes pour non-respect des directives Covid-19 a été introduite, y compris une nouvelle pénalité fixe de 500 € pour l’organisation d’un événement en violation des réglementations gouvernementales.

En vertu des nouveaux avis de pénalité fixe, la gardaí peut infliger une amende de 500 € à quelqu’un pour l’organisation d’un événement à l’intérieur ou à l’extérieur d’un logement privé qui enfreint la réglementation en matière de santé publique.

Toute personne ayant assisté à un événement dans un logement privé qui enfreint la réglementation peut être condamnée à une amende de 150 €, tandis que ceux qui enfreignent les règles de voyage peuvent se voir infliger une amende de 100 €.

Les personnes qui ne portent pas de masque facial dans les transports publics peuvent se voir infliger une amende de 80 €.

Les personnes qui reçoivent un avis de pénalité fixe ont 28 jours à payer pour éviter des poursuites.

Les amendes sont entrées en vigueur dimanche en vertu de la signature de l’instrument statutaire par le ministre de la Santé Stephen Donnelly au cours du week-end, qui a mis les règlements en vigueur.

La Garda Siochána déploiera l’introduction de ces mesures d’exécution car les systèmes pertinents seront ajustés au cours de la semaine à venir pour tenir compte des infractions supplémentaires.

Le ministère de la Santé et le ministère de la Justice ont déclaré dans un communiqué conjoint que le seul pouvoir d’exécution disponible auparavant était une disposition de sanction en vertu de la loi sur la santé de 1947, équivalant à une peine maximale de 2500 € et / ou six mois de prison sur condamnation.

Le gouvernement a décidé qu’un «système de sanctions plus souple et proportionné était nécessaire pour les infractions et les infractions à la réglementation», ont indiqué les ministères.

Ils ont déclaré que la grande majorité des gens suivaient les conseils en matière de santé, mais qu’une petite cohorte ignorait les conseils et se mettait en danger, ainsi que les autres, rendant les nouvelles amendes nécessaires.

Bien que les restrictions de niveau 5 – les plus sévères de l’échelle d’intervention du gouvernement – soient levées la semaine prochaine, les amendes sont introduites pour renforcer l’application par l’État des restrictions de santé publique et resteront en place pendant toute la durée de la pandémie.

Taoiseach Micheál Martin a d’abord évoqué la possibilité d’introduire une série de nouvelles amendes pour faire appliquer les directives Covid-19 au début du mois dernier.

Il a déclaré à l’époque que la priorité du gouvernement était de «travailler avec les gens pour assurer la conformité sans avoir à compter sur ces mesures».