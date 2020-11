Kathy Sheridan: Des dizaines d’agendas entrent en jeu lorsque RTÉ baisse sa garde

Pour un martien qui fait une excursion d’une journée, la réaction volcanique du public aux photos de quelques personnalités de la RTÉ lors d’un départ pour un superviseur de la réception devrait être rassurante.

Dans les premiers rapports renvoyés au QG de Mars, notre visiteur attachait des photos de grands humains souriants, penchés l’un contre l’autre tout en portant de curieux mélanges de vêtements de travail.

Conscient du verrouillage de niveau 5, il s’émerveillerait d’un comportement aussi stupide mais jugerait la réaction rassurante. Principalement parce que, en tant que hors de la tour sans hache à broyer, il en déduisait que lorsque ces terriens ne violaient pas les réglementations pandémiques dans un hall de télévision, ils devaient bénéficier d’un niveau stratosphérique de confiance du public. Sinon, pourquoi le tapage?

Il aurait raison. Trois Irlandais sur quatre font confiance à RTÉ. Ce chiffre provient d’une enquête de juin sur la confiance dans les nouvelles menée par l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme et l’Université d’Oxford. (Pas de mal à noter qu’à peu près le même nombre disent faire confiance à l’europe-infos.fr). En fait, près de la moitié des personnes interrogées estiment pouvoir faire confiance à la plupart des actualités en Irlande la plupart du temps, contre une moyenne internationale de 38%, ou 28% au Royaume-Uni et 29% aux États-Unis.

Haute qualité

L’effort pour maintenir des normes élevées dans une industrie soumise à un examen sans relâche pendant des décennies de perturbations presque mortelles pourrait être quelque chose à admirer. En tout état de cause, RTÉ glisse rarement mal.

Il y a tellement de questions sans réponse. L ‘«événement» était-il vraiment «impromptu» comme on l’a dit? Le ténébreux «organisateur» sera-t-il dévoilé?

Imaginez maintenant que notre Martien ait parcouru les rapports et commenté la débâcle actuelle du diffuseur. La réaction à la révélation du soleil (tirée d’une image amusante publiée sur le site Web d’un retraité de la RTÉ) le tient éveillé.

Il est fasciné par la succession de journalistes d’actualité de RTÉ interrompant leurs propres émissions pour livrer une série d’excuses sans remords, sans si ni si mais; par la ferme détermination de tous (y compris Liveline) de signaler et d’analyser leur propre comportement comme un scandale majeur.

C’est un effort qui aboutit invariablement à la demande infructueuse (jusqu’à lundi, toute une vie dans les nouvelles) pour que les porte-parole de la RTÉ se présentent à l’interrogatoire. Et le tout couronné par la nouvelle d’une enquête de la Garda étonnamment rapide et bien médiatisée – ou du moins apparemment plafonnée, jusqu’à ce que la présidente de la commission Oireachtas sur les médias, le tourisme, les arts, la culture, le sport et le Gaeltacht annonce lundi que RTÉ allait être transporté avant une enquête Oireachtas.

Questions sans réponse

À moins d’engager le FBI, une enquête Oireachtas devrait le couronner. Il y a tellement de questions sans réponse. L ‘«événement» était-il vraiment «impromptu» comme on le prétend? Le ténébreux «organisateur» sera-t-il dévoilé? Leur interrogatoire médico-légal révélera-t-il si l ‘«organisateur» est le même que celui qui a forcé tous ces professionnels des médias adultes et expérimentés à retirer leurs masques et à pousser sciemment une photo avec le collègue partant? Ont-ils été encadrés? Qui a planté les fleurs et les ballons?

Niveau 5, pas de masques, pas de tentative de distanciation sociale, épaule contre épaule pour des photos déroutantes et mal avisées. Daft, stupide, en particulier pour les personnes imprégnées de détails, de chiffres et de réglementations sur la pandémie. Mais l’envoi ne correspondait guère à l’image d’une bacchanale planifiée depuis longtemps organisée par un maléfique se frottant les mains avec des étoiles scintillantes et des flûtes à champagne.

Ce que nous avons vu, ce sont des scènes familières à tous ceux d’entre nous qui ont déjà travaillé dans un bureau: un courriel rappelant qu’untel est sur le point de quitter le bâtiment; Des collègues de longue date en tenue de travail et en mode de travail lourd se précipitent pour un au revoir rapide; quelques ballons, cartes et fleurs en arrière-plan pendant que le collègue à la retraite se prépare à sortir par la porte principale (clairement visible sur les photos). Et en temps normal, une invitation permanente au pub pour ceux qui le peuvent.

Pas des temps normaux

Le problème, bien sûr, est que ce ne sont pas des temps normaux. Au risque d’anticiper certains sondages d’opinion importants sur le sujet, j’imagine que le pays est partagé 50/50 sur la question et que beaucoup de gens sont à juste titre mécontents de l’insouciance affichée.

Le mot « disproportionné » a été généreusement répandu autour de ces pièces depuis son utilisation dans le rapport Denham et pour une bonne raison

Des dizaines d’agendas se mettent en jeu lorsque RTÉ baisse sa garde. Dans les bons moments, les reproches de routine incluent les niveaux de rémunération des présentateurs, les heures de travail, l’auto-adulation perçue, le niveau de «confort» avec les chemises blues, le flirt suspect avec les communistes / Fianna Fáil / les catholiques de retour dans la semaine des fraîches vers 1990. Sans parler des décennies – des malentendus anciens parmi de nombreux politiciens sur le but et l’obligation de RTÉ de leur demander des comptes.

Puisque ce sont les mauvais moments et que la pandémie est le contexte, ajoutez un millier de volées de poulets politiques rentrant à la maison pour se percher sur des questions répétées sur les funérailles de Bobby Storey et les gros plans du Sinn Féin et ce qui est régulièrement décrit comme la «sorcière des médias». chasser »contre les participants« golfgate »lésés.

Le mot «disproportionné» a été généreusement répandu autour de ces pièces depuis son utilisation dans le rapport Denham, et pour une bonne raison. L’adjectif soigneusement choisi a contribué à sauver le siège de Séamus Woulfe à la Cour suprême. Un nombre surprenant de personnes qui l’ont utilisé pour défendre Woulfe ou plaider pour Phil Hogan sont maintenant plutôt satisfaits de la perspective de patrons et de présentateurs de RTÉ dans des enchevêtrements personnels avec les enquêtes de la Garda et les enquêtes d’Oireachtas. C’est une prise étrange.

Révisionnisme

Le degré de révisionnisme de golfgate quelques mois plus tard est fascinant. Il convient de rappeler que ce qui a diminué à la fois Woulfe, un homme à l’apogée de la justice et Hogan, un commissaire de l’UE, ce ne sont pas les longs voyages effectués au milieu d’une anxiété croissante en matière de santé publique vers un dîner à l’hôtel de plus de 80 ans à Clifden; c’était à quel point ces hommes du monde géraient les conséquences de manière désastreuse et dédaigneuse.

L’un des problèmes de la pandémie est que nous n’avons pas encore appris comment appliquer la proportionnalité et des sanctions proportionnées à ceux qui enfreignent les règlements. En attendant, nous comptons sur la honte pour faire le travail.

Combien en faut-il?