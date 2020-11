Karlin Lillington: Comment j’ai réussi à réduire ma facture de téléphone mobile d’au moins la moitié

Vers SIM ou pas SIM? C’est une question que chaque consommateur irlandais possédant un téléphone portable devrait se poser.

Mais à ce jour, il est peu probable que votre fournisseur de téléphonie mobile vous dise pourquoi, ou vous éclaire au moment où vous avez toutes les motivations, ainsi qu’un droit légal, de modifier ou d’annuler le contrat et de passer à la carte SIM uniquement.

Depuis plus de 20 ans, j’ai eu des téléphones de divers opérateurs, et pas une seule fois en deux décennies le problème – oh attendez, permettez-moi de me corriger: l’offre à moindre coût à laquelle j’ai pleinement droit – n’a été expliquée ou proposée.

Je suis maintenant au bout d’un contrat de deux ans qui m’a fourni un iPhone. Ce que l’opérateur de réseau m’a dit jusqu’à présent, dans quelques messages texte amusants, c’est que je suis «éligible» à une «mise à niveau» vers un nouveau combiné.

Bien que cela soit vrai, cette formulation est malhonnête et laisse de côté des détails importants.

Ce qu’ils ne m’ont pas dit, c’est que selon les termes de ces contrats qui offrent des combinés «gratuits» ou «à prix réduit» avec un plan choisi, généralement une fois cette période de deux ans terminée, je suis propriétaire du téléphone. Je peux le faire déverrouiller et utiliser la carte SIM de n’importe quel opérateur.

Ce qu’ils n’expliquent pas non plus, c’est que l’offre d’un nouveau téléphone n’est pas une «mise à niveau» pour laquelle je suis «éligible», mais juste un autre contrat de deux ans dans lequel ils espèrent attirer le consommateur inconscient avec l’offre d’un autre combiné . Votre «mise à niveau» vous enferme dans ce nouveau contrat.

Et ce combiné n’est pas «gratuit» et, si vous payez quelque chose d’avance sur votre contrat, il n’est pas subventionné de manière significative. Parce que tout l’intérêt du contrat est que, sur deux ans, vous payez une prime (le coût supplémentaire de la «mise à niveau» de votre téléphone) pour des services que vous pourriez obtenir uniquement sur la carte SIM à un coût bien inférieur.

Beaucoup de gens ne réalisent pas qu’ils paient cette prime. Beaucoup ne réalisent même pas qu’ils ont au moins droit à cette «mise à niveau» parce que parfois les opérateurs ne vous le disent pas non plus. En conséquence, nous sommes nombreux à continuer de subventionner un appareil pour lequel nous avons déjà payé, en renonçant à une prime pour exactement rien.

La plupart d’entre nous n’ont pas besoin d’un combiné tous les deux ans. Si vous vous souciez de l’environnement, des droits de l’homme et que vous avez horreur de l’utilisation brutale de la main-d’œuvre exploitée, vous ne devriez vraiment pas «mettre à niveau» un téléphone qui fonctionnera très bien pendant des années.

Chaque combiné nécessite des minéraux rares, souvent extraits dans des circonstances dangereuses par des travailleurs opprimés et maltraités (y compris des femmes et des enfants), qui gagnent en moyenne un dollar par jour.

La fabrication est la plupart du temps faite de manière incontrôlée dans les pays ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme. Les groupes de défense des droits ont mis en évidence des conditions de travail misérables et des abus d’emploi dans certains établissements. La création (et la mise au rebut) de millions de téléphones chaque année a également un impact environnemental notable, selon Greenpeace et d’autres organisations environnementales.

Alors, gardez votre combiné plus longtemps. Ou achetez-en un d’occasion.

Ce faisant, vous pouvez bénéficier d’un accord de paiement de facture ou de prépaiement uniquement SIM avec des économies importantes.

J’ai constaté que je pouvais réduire mes factures mensuelles d’au moins la moitié. En fonction de votre opérateur, vous pourriez économiser beaucoup plus, si vous passiez, par exemple, d’un contrat billpay avec l’un des principaux propriétaires / opérateurs de réseau (généralement l’option la plus chère) à l’une des nombreuses entreprises qui proposent uniquement des cartes SIM bon marché. offres qui fonctionnent sur – surprise – ces mêmes réseaux.

C’est un cadeau de Noël précoce (et pourtant encore très tardif) pour nous tous

Je pourrais abandonner mon contrat actuel, à 30 € par mois via une entreprise qui loue l’utilisation d’un réseau (et propose des offres de téléphones et de services comparables à ces grands réseaux), et payer la moitié encore, voire moins, en optant pour un Service SIM uniquement.

Par exemple, selon l’outil de comparaison pratique du régulateur ComReg sur son site Web, je pourrais obtenir un meilleur accord de données, d’appels et de SMS uniquement sur SIM avec l’opérateur virtuel 48 (qui utilise le réseau de Three) pour seulement 7,99 € par mois.

Un tel accord pourrait ne pas fonctionner pour les personnes qui voyagent régulièrement en dehors de l’UE et qui souhaitent un service d’itinérance mondial, mais, surtout à l’heure actuelle, cela n’aura probablement pas d’importance pour la plupart.

Selon un porte-parole de ComReg, les consommateurs doivent s’assurer de comprendre leurs droits concernant les services mobiles, qui sont détaillés dans un document de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs.

Plus important encore, il m’a dit que le changement allait (enfin), parce qu’une directive de l’UE de 2018, le code des communications électroniques européen, doit être mise en œuvre d’ici le 21 décembre (soulevant la question de savoir pourquoi les consommateurs irlandais ont dû attendre jusqu’à l’échéance absolue pour sa mise en œuvre, cependant).

«Les nouvelles règles signifient que dans certaines circonstances, les clients seront informés de la fin de leur contrat et fourniront également les meilleurs conseils tarifaires», dit-il. «En plus des informations contractuelles, il existe une exigence supplémentaire de lever toute restriction sur le combiné lorsqu’une indemnité due a été payée.»

Eh bien, alléluia. C’est un cadeau de Noël précoce (et pourtant encore très tardif) pour nous tous.