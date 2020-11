Coronavirus: 335 nouveaux cas et trois autres décès

Le décès de trois autres personnes atteintes de Covid-19 a été signalé par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte à 2036 le nombre total de décès dans l’État du fait de la pandémie de coronavirus.

Nphet a également signalé 335 cas confirmés supplémentaires de la maladie dans une mise à jour jeudi soir, portant le nombre total de cas confirmés ici à 71 494.

Parmi les nouveaux cas, 119 se trouvaient à Co Dublin, 29 à Co Kilkenny, 23 à Co Limerick, 20 à Co Donegal, 19 à Co Tipperary et 19 à Co Cork, le reste étant réparti dans 19 autres comtés.

L’âge médian des nouveaux cas est de 35 ans et 64% d’entre eux ont moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est actuellement de 103,9 cas pour 100 000 habitants. Le Donegal a l’incidence la plus élevée de ce type avec 218, suivi de Louth avec 201,7. Wexford a la plus faible incidence à 36,7.

Les derniers chiffres viennent alors que l’équipe de santé publique a informé le gouvernement que soit les règles sur les visites à domicile peuvent être assouplies pendant la saison des fêtes, soit le secteur de l’hôtellerie pourrait commencer à rouvrir, mais les deux ne devraient pas avoir lieu en même temps.

Le conseil intervient avant la fin de la période actuelle de restrictions du coronavirus de niveau 5 la semaine prochaine, et au milieu de questions sur la nature exacte des restrictions qui seront en place pour la période de Noël.

Voyages inter-comtés

Auparavant, le tánaiste Leo Varadkar avait déclaré qu’une décision sur les voyages inter-comtés pour Noël – y compris en Irlande du Nord – ne serait prise qu’à l’approche de la période.

Il a confirmé dans le Dáil qu’il « n’y aura certainement pas d’interdiction des voyages transfrontaliers », mais il a déclaré qu’un passage au niveau 3 ne permettrait pas les voyages inter-comtés de nature non essentielle.

M. Varadkar a déclaré qu’une décision sur les voyages inter-comtés ne serait pas décidée par le Cabinet vendredi.

Il a souligné que dans le cadre des niveaux 5 et 3, les voyages inter-comtés, y compris les voyages transfrontaliers pour faire du shopping ou pour rendre visite à des amis et des parents, ne seront pas autorisés.

Il a déclaré: «Nous espérons être en mesure de conseiller les gens qu’ils peuvent voyager entre les comtés, y compris l’Irlande du Nord, pour rendre visite à des amis et des parents à l’approche de Noël, mais [that] dépendra alors des données épidémiologiques. »

Le Tánaiste a ajouté que «pour le moment, les taux de Covid sont beaucoup plus élevés [in the North] qu’ils ne le sont ici, mais dans deux semaines, cela pourrait paraître très différent car les restrictions y sont réimposées.

M. Varadkar avait précédemment déclaré à son parti parlementaire que la question des voyages transfrontaliers devrait être examinée par le gouvernement étant donné le nombre élevé de cas dans le Nord. M. Varadkar aurait demandé des données au ministère de la Santé sur les niveaux d’infection dans le Nord.

Cadre de pub

M. Varadkar a également remis en question la logique selon laquelle la disponibilité de l’alcool dans un pub «contrôlé» réduirait le risque d’infection et découragerait les fêtes à domicile qui auraient lieu autrement.

«Ce n’est pas parce que les gens peuvent se réunir dans un pub qu’un nombre égal de rassemblements à domicile n’aura pas lieu», a-t-il déclaré.

Il parlait avant la réunion du sous-comité du Cabinet sur le Covid-19 pour décider de ce qui se passerait à la fin des six semaines de restrictions de niveau 5.

Le TD indépendant Michael Lowry avait déclaré que d’une manière ou d’une autre l’alcool serait consommé à Noël et que les publicistes responsables veilleraient à ce que les règles soient respectées.

«Je dirais que les publicains ont des générations d’expérience et sont dignes de confiance», a ajouté le TD de Tipperary. Il a dit qu’ils savaient comment traiter avec le public et qu’ils contrôleraient leurs clients et feraient les choses comme il se doit.

Mais le Tánaiste a déclaré: «Il est très possible que des gens ayant passé quelques heures ou une nuit dans un pub se retirent ensuite chez quelqu’un et y organisent une fête.

«Je ne pense donc pas que l’idée selon laquelle si vous ouvrez des pubs, il y aura moins de fêtes à la maison soit nécessairement vraie. Vous pourriez en fait vous retrouver avec le même nombre ou même plus et augmenter ainsi le risque. »

Il a insisté sur le fait qu’il était favorable à l’idée que le pub est un environnement contrôlé.

Il a également déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise sur ce qui se passera avec les restaurants, pubs ou hôtels en décembre. Mais il a déclaré: «Quoi qu’il arrive, nous veillerons à ce que des soutiens financiers tels que le programme de subvention des salaires à l’emploi et le programme de soutien aux restrictions de Covid restent en place pour les entreprises qui ne peuvent pas ouvrir.