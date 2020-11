Crise de Covid: la République reviendra au niveau 3 avec l’ouverture des magasins à partir de mardi

Le Taoiseach Micheál Martin a annoncé hier soir une réouverture prudente de la vie sociale et économique pour Noël, annulant les objections des experts en santé publique mais décevant les propriétaires de pubs et autres qui ont fait pression pour un assouplissement plus large des restrictions de Covid-19.

Avertissement dans une allocution télévisée que « chacun de nous a la responsabilité de gérer les risques », a déclaré M. Martin: « nous allons aussi loin que nous le croyons possible pour atteindre le meilleur équilibre entre les considérations sanitaires, économiques et sociales, mais pas plus » .

S’exprimant après l’approbation du plan de réouverture lors d’une réunion du Cabinet, il a déclaré qu ‘«après neuf mois d’apprentissage de la façon dont ce virus se propage dans notre communauté, une leçon écrasante est ressortie: chaque contact compte. Si nous voulons arrêter le virus, nous devons continuer à limiter les contacts en dehors d’un petit cercle. »

Le médecin en chef Tony Holohan a averti le gouvernement que les restrictions pourraient devoir être réimposées en décembre s’il y avait un nouveau pic de cas.

Dans sa lettre au gouvernement, publiée hier soir, le Dr Holohan a exprimé son opposition à la réouverture des pubs et des restaurants si les visites à domicile sont autorisées. Il a déclaré qu ‘«une action précoce sera nécessaire s’il y a une augmentation significative de l’incidence par rapport aux niveaux actuels».

Mais des sources gouvernementales ont souligné les chiffres d’infection quotidiens d’hier, montrant que l’incidence sur 14 jours du virus – un indicateur clé de sa prévalence – était tombée en dessous de 100 cas pour 100 000 personnes pour la première fois depuis septembre.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé 206 nouveaux cas la nuit dernière, également le plus bas depuis septembre.

Le plan de levée des restrictions va tout à fait dans le sens indiqué ces derniers jours. Bien que la limite de 5 km pour les déplacements ait été abolie, les gens seront invités à rester dans leur comté jusqu’au 18 décembre, date à laquelle la restriction sera levée pour une période de trois semaines.

De même, le gouvernement dit que les ménages ne devraient pas se mélanger avant le 18 décembre, après quoi les personnes de trois maisons peuvent se réunir.

Les églises et les lieux de culte rouvriront pour les services mardi avec des «mesures restrictives» en place. Les musées, galeries, cinémas et bibliothèques «avec des mesures de protection en place» rouvriront également la semaine prochaine.

Il existe également de nouvelles directives sur le port des masques. À partir de la semaine prochaine, les gens seront invités à porter leur masque à l’extérieur dans «des rues animées, dans des lieux de travail intérieurs bondés et dans des lieux de culte».

Dès le week-end prochain, les restaurants, les pubs qui ont leurs propres cuisines et hôtels seront autorisés à ouvrir. Mais les pubs ne servant pas de nourriture seront limités à fournir des boissons à emporter.

Et le numéro R?

Il est entendu que lors de la réunion de jeudi du sous-comité du Cabinet sur Covid-19, la possibilité de rouvrir les pubs humides et d’autoriser les sports d’équipe pour enfants a été discutée. Mais les ministres ont été avertis que la réouverture des pubs pourrait ajouter 0,3 au nombre R – le taux de transmission du virus, accélérant considérablement la propagation de la maladie.

Hier soir, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les pubs à qui on a dit de rester fermés recevraient 15 000 € supplémentaires de fonds publics dans le cadre du programme de soutien aux restrictions de Covid.

Le chef du Parti vert et ministre des Transports, Eamon Ryan, a déclaré que le gouvernement exhortait les Irlandais à l’étranger à ne pas rentrer chez eux à Noël, mais il a déclaré qu’il était entendu que certains pourraient devoir le faire pour s’occuper de leurs parents ou voir leurs enfants.

Des sources ont déclaré que le ministre de la Santé Stephen Donnelly avait fait part de ses préoccupations concernant les voyages internationaux avec ses collègues lors de la réunion. Il s’est dit préoccupé par le fait que le système permettant d’éviter que des cas ne soient générés par des personnes entrant dans l’État ne soit pas assez robuste.