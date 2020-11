Coronavirus: 243 cas supplémentaires, sept autres décès signalés dans l’État

243 autres cas de Covid-19 ont été confirmés dans l’État. Sept décès supplémentaires ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi.

Samedi à 14 heures, 254 patients de Covid-19 étaient à l’hôpital, dont 31 dans les unités de soins intensifs.

Le nombre de cas confirmés à l’hôpital rapportés par le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) est de 243 avec 13 admissions à l’hôpital au cours des dernières 24 heures et 19 sorties.

Le nombre d’hôpitaux a continué de chuter par rapport au sommet de la deuxième vague de 354 le 27 octobre. Les effectifs en soins intensifs sont restés stables.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 2,7%.

Le Donegal continue d’avoir le taux de Covid-19 le plus élevé du pays à 215,5 pour 100000 après avoir enregistré 26 nouveaux cas samedi, mais il y a de bonnes nouvelles pour Louth, le comté avec le deuxième taux le plus élevé. Il a enregistré moins de cinq cas samedi.

Il y a maintenant 71 942 cas confirmés de Covid-19 dans l’État et 2 050 décès.

Étude sur les épidémies

Une étude de la société de conseil EY sur Covid-19 pour le gouvernement a blâmé la finale du comté de GAA pour des épidémies de virus dans quatre comtés.

Il dit qu’à Cork, il y a eu un certain nombre de jeux GAA début octobre qui ont coïncidé avec une augmentation des tarifs.

EY a retracé une épidémie à Galway jusqu’aux demi-finales et finales du championnat senior de comté de la GAA fin septembre et début octobre, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de personnes dans la zone électorale locale du Connemara Sud (LEA) 10 jours plus tard.

Moycullen a remporté son tout premier titre de comté cette année.

EY déclare qu’un taux d’incidence plus élevé de Covid-19 dans la zone électorale locale de Ballyjamesduff a coïncidé avec la victoire de Crosserlough en finale du comté – la première victoire du club en 48 ans.

EY identifie également une augmentation de la zone électorale locale de Ratoath à Meath avec la victoire de Ratoath lors de la finale du comté de football senior de Meath.

Dr Gabriel Scally: « Il ne reste pas très longtemps avant que les choses puissent se détendre après la vaccination. » Photographie: Crispin Rodwell



Visites familiales

Samedi, l’épidémologue Dr Gabriel Scally a répondu à la levée des restrictions gouvernementales sur les réunions des ménages pour déclarer que rendre visite à des parents à Noël est une «chose dangereuse à faire».

Le Dr Scally a appelé le public à renoncer à rencontrer leurs familles «pendant que le vaccin est à l’horizon» et il a déclaré qu’il ne rencontrerait pas sa propre famille élargie.

Il a averti qu’à la suite des rencontres de Noël, «je crains qu’en janvier et en février, nous ne puissions enterrer certains de ces amis et relations. C’est la cruelle vérité de ce virus. C’est désespérément dangereux et nous ne devons pas le laisser refaire surface.

Vendredi, le gouvernement a annoncé son intention de faire passer le pays des restrictions de niveau 5 auxquelles il avait été placé il y a six semaines à une version modifiée du niveau 3 dans le cadre du plan du gouvernement pour vivre avec le virus. Certains changements entreront en vigueur à partir du 1er décembre, permettant la réouverture des commerces non essentiels, des lieux de culte et des institutions culturelles. Les restaurants et pubs gastronomiques pourront rouvrir à partir du 4 décembre.

Dans le cadre d’une troisième phase prévue de la réouverture échelonnée à partir du 18 décembre, les restrictions sur les visites à domicile et les déplacements entre les comtés doivent être assouplies pendant une période de trois semaines, afin de permettre à la famille et aux amis de célébrer les vacances ensemble.

Cette phase permettra aux ménages de se mélanger avec jusqu’à deux autres ménages. Les gens seront autorisés à voyager en dehors de leur comté du 18 décembre pendant trois semaines jusqu’au 6 janvier.

‘Pas le temps’

Le Dr Scally a déclaré que le virus était toujours dangereux et que les cas étaient toujours « à un niveau beaucoup trop élevé » et a donc déclaré que le gouvernement était allé trop loin dans l’ouverture du pays à l’approche de Noël.

«Il y a une tentation quand vous avez bien fait de retirer votre pied du frein, mais le virus est toujours si contagieux et dangereux qu’il pourrait tout simplement disparaître à nouveau.

«Pourquoi quelqu’un voudrait-il vraiment risquer d’aller à des réunions sociales ou à de grandes réunions de famille en ce moment?

«Ce n’est pas le moment de le faire. C’est le moment de montrer votre amour pour vos amis et votre famille en les protégeant. «

Le Dr Scally a également exprimé des doutes quant à l’opportunité de voir les lieux de culte fonctionner en ce moment à l’approche de Noël.

«Il ne reste pas très longtemps avant que les choses puissent se détendre après la vaccination», a-t-il déclaré.

Le Dr Scally a déclaré que la situation en Irlande du Nord à l’heure actuelle est «extrêmement mauvaise» en raison de l’absence d’un service efficace de recherche des contacts et de test.

Il a déclaré le samedi avec l’émission Katie Hannon sur RTÉ Radio 1 qu’il craignait un «débordement» et que la seule voie à suivre est une approche sur toute l’île de Covid-19.

Il a déclaré qu’il serait difficile d’avoir un masque obligatoire dans les environnements extérieurs, mais qu’ils devraient être consultatifs.

«Cela devrait faire partie de la norme sociale. Ce conseil vient de l’expérience d’autres pays comme l’Asie où le port du masque est devenu la norme », a-t-il déclaré.

«C’est un symbole de respect pour les autres que vous ne devriez pas donner le virus à d’autres personnes si vous l’avez.»

Preuve

S’exprimant sur le même programme, le directeur général de la Fédération des vignerons d’Irlande (VFI), Padraig Cribben, a défié le tánaiste Leo Varadkar de produire des preuves suggérant que les soi-disant «pubs humides» étaient trop dangereux pour être ouverts.

«Ce sur quoi nous nous appuyons, ce sont des preuves circonstancielles et non empiriques. Ce n’est pas suffisant dans une situation où nous n’avons pas les preuves de dire à 3 500 entreprises que vous ne pouvez pas ouvrir », a-t-il déclaré.

Il y a 3 500 pubs avec 25 000 employés qui ne retrouveront pas leur emploi, a-t-il souligné, ainsi que des centaines de milliers de clients qui n’auront pas de débouché social ce Noël.

Il a dit que le message du gouvernement était qu’il ne faisait pas confiance aux gens.

«Nous allons avoir un grand nombre de communautés qui seront privées de tout endroit où socialiser pendant la période de Noël», a-t-il déclaré.