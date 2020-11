Le PM croate en auto-isolement après que sa femme ait été testée positive pour le coronavirus

PUMA Soutien-gorge de sport 4Keeps PM pour Femme, Noir/Rose/Logo Chat, Taille L, Vêtements

Vous vous entraînez dur. Très dur. C'est exactement pour cette raison que nous avons conçu ce soutien-gorge de sport. Grâce à sa conception dos de course et à sa bande douce sous la poitrine, il vous offre la combinaison idéale de soutien et de confort tout en vous faisant profiter d'une liberté de mouvement