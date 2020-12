Les gens au restaurant à l’approche de Noël risquent d’être bloqués dans les rues parce que l’industrie du taxi ne peut pas faire face à la demande après un exode de milliers de chauffeurs pendant la pandémie, a-t-on averti.

Après des informations faisant état de pénuries de taxis dans le centre de Dublin lors de la première nuit, les pubs et restaurants ont rouvert après six semaines de verrouillage, Vinny Kearns, directeur général de NXT, l’une des plus grandes sociétés de taxi du pays, a déclaré que la disponibilité ne ferait que se détériorer dans les semaines à venir.

«La situation va empirer, pas mieux, jusqu’à la veille de Noël», a-t-il déclaré.

M. Kearns, secrétaire général de l’Association des représentants des opérateurs de répartition des taxis, a déclaré que «des milliers» de chauffeurs de taxi avaient quitté le commerce pour prendre des emplois de livraison et de courrier.

«Ils étaient dans une situation désespérée pendant les verrouillages, avec des sociétés financières qui battaient leurs portes pour des paiements manqués sur les voitures et autres», a-t-il déclaré.

«Je connais tellement de gens dans l’industrie – et il y a environ 20 pour cent des conducteurs qui ont également des permis poids lourds – qui conduisent maintenant pour des supermarchés et des grossistes.

«Beaucoup de conducteurs qui n’ont pas ce permis conduisent pour des entreprises de messagerie qui recherchent plus de conducteurs. Les entreprises de messagerie appellent en fait les chauffeurs de taxi, sachant qu’ils connaissent leur chemin, et leur proposent du travail. »

M. Kearns a déclaré que la hausse de la demande de marchandises livrées pendant les restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus, couplée à un effondrement de la demande de taxis avec des magasins, des pubs et des restaurants fermés, avait contraint jusqu’à un cinquième des chauffeurs à s’engager. autre travail.

Beaucoup trouvaient des conditions de travail meilleures, plus lucratives et plus sûres ailleurs, a-t-il ajouté.

«Les chauffeurs de taxi qui, au cours des huit derniers mois, ne pouvaient pas sortir et gagner 50 livres pendant 12 heures pendant la journée, conduisent désormais des fourgonnettes et des camions», a déclaré M. Kearns, ancien vice-président du Syndicat national des chauffeurs de taxi.

«Ils ne reviennent pas. Ils sont assez heureux et ont autant de travail qu’ils veulent. Ils s’assoient pour leur dîner, ont terminé leur travail à 18 heures. Beaucoup n’ont pas à travailler le week-end – pour un chauffeur de taxi c’est le paradis.

«Il y a des milliers de chauffeurs de taxi, et je veux dire des milliers, qui ont quitté l’industrie, qui ne reviendront jamais dans l’industrie, qui ne conduiront plus jamais un taxi.

En septembre, des centaines de chauffeurs de taxi ont manifesté dans le centre-ville de Dublin, appelant à davantage de soutien financier de la part du gouvernement, les chauffeurs affirmant qu’ils luttaient pour survivre avec seulement 20% de leur commerce habituel.

La manifestation était soutenue par quatre principaux syndicats de chauffeurs, la National Private Hire & Taxi Association, la Fédération irlandaise des chauffeurs de taxi, la Taxi Alliance of Ireland et Tiománaí Tacsaí na hÉireann.

Alors que les conducteurs peuvent bénéficier du paiement de chômage en cas de pandémie Covid-19, M. Kearns a déclaré que l’accès au supplément était trop limité et était arrivé trop tard pour les conducteurs sous pression pour couvrir les primes d’assurance importantes, les remboursements de voiture, les coûts de carburant et d’entretien.

«Il n’y a rien à faire à ce court terme, car il a été laissé trop tard», a-t-il prévenu.

«Les chauffeurs de taxi sont déjà partis et ils ne reviendront pas. Il y aura un impact grave à Noël. »

M. Kearns a déclaré que les gens qui essaient de héler un taxi après une soirée pendant la période des fêtes «ne pourront pas en obtenir un à partir de maintenant».

« Sortir ne devrait pas être trop dérangeant, mais certainement – étant donné que les transports en commun fonctionnent à capacité réduite – l’industrie du taxi ne sera pas en mesure de faire face après les heures de fermeture des pubs les nuits chargées d’ici Noël », a-t-il ajouté.

«Les gens devront planifier leur soirée. Quiconque pense pouvoir sortir d’un pub et prendre un taxi – ce ne sera pas le cas. Certainement pas dans un centre-ville.

«Les gens qui attendent dans la rue seront laissés en attente. Les personnes qui ont réservé peuvent avoir des retards, mais rentreront chez elles. »

Dave Murphy, chauffeur de taxi de longue date, utilise ses compétences de tailleur de pierre



ÉTUDE DE CAS: « Je ne peux pas me voir retourner au volant d’un taxi »

«Je suis né dans l’entreprise», déclare Dave Murphy, chauffeur de taxi depuis 35 ans, dont le père était secrétaire de la Fédération irlandaise des chauffeurs de taxi.

«J’étais le plus jeune chauffeur de taxi de Dublin quand j’ai commencé à l’âge de 19 ans.»

Aujourd’hui âgé de 54 ans, Murphy abandonne le métier à la suite de la pandémie pour se recycler en tant que moniteur de conduite.

«J’avais une idée romantique au début de l’éclosion de simplement prendre un mois de congé sans culpabilité», dit-il.

«J’ai arrêté l’hypothèque, les remboursements de voiture, la caisse populaire, tout, pour prendre un mois. Le temps était bon.

«Mais ensuite, un mois s’est transformé en deux mois, transformé en trois. Les chauffeurs ne tournaient que 40 ou 50 livres par jour. Quand il est devenu quatre mois, j’ai su que ce n’était pas durable.

Le chauffeur basé à Dundrum a deux enfants, l’un en dernière année à l’université, l’autre au Junior Cert l’année prochaine. Il dit que des factures croissantes l’ont forcé à se tourner vers sa formation d’apprenti chez les adolescents en maçonnerie de pierre – il sculpte des pierres tombales et fait des patios – pour se débrouiller tout en étudiant pour ses examens de moniteur de conduite.

Alors qu’il y aura une demande au cours des prochaines semaines pour les taxis, Murphy pense qu’il ne serait pas rentable de renouveler sa police d’assurance taxi – il était cité à 1700 € – qui a expiré le mois dernier.

«Après Noël, il n’y aura plus rien», dit-il.

«Tout le monde parle déjà d’entrer dans un autre verrouillage dans la nouvelle année.

«Je travaille depuis plus de trois décennies dans le secteur des taxis, je connais beaucoup de chauffeurs. J’imagine qu’une personne sur trois quitte l’entreprise.

Murphy dit qu’il a estimé qu’il n’y avait «aucune aide du gouvernement» pour l’industrie du taxi par rapport aux paquets financiers accordés à d’autres industries.

«J’aurais aimé qu’ils en fassent plus pour que les pilotes soient honnêtes», ajoute-t-il.

«J’ai de la chance parce que j’ai quelque chose vers quoi je peux me tourner. Il y a des pilotes qui n’ont rien vers quoi se tourner, et ce sont ces gars-là pour lesquels je suis le plus désolé.

Pour l’instant, il espère se qualifier en tant que moniteur de conduite d’ici mars prochain.

«Je ne peux pas me voir retourner au volant d’un taxi.»