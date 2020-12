Un homme et une femme meurent dans l’incendie d’une maison à Co Dublin

Deux personnes sont mortes dans l’incendie d’une maison de Co Dublin samedi soir.

Gardaí a été alerté de l’incendie vers 22h30 à Beach Park, Portmarnock. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers de Dublin.

Les corps d’un homme et d’une femme ont été découverts à l’intérieur de la maison et ils ont été déclarés morts peu de temps après. La scène a été préservée pendant que gardaí commence une enquête sur la cause de l’incendie.

Les corps seront emmenés à la morgue de la ville de Dublin où un autopsie sera effectué par le pathologiste d’État. Les résultats de l’autopsie et un examen technique de la scène détermineront le déroulement de l’enquête Garda. Gardaí fait appel aux témoins de l’incendie. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la station Malahide Garda au 01-6664600, la ligne confidentielle Garda 1800-666111 ou toute station Garda.