Le Royaume-Uni va commencer la vaccination contre le coronavirus mardi

LONDRES – Le National Health Service du Royaume-Uni commencera mardi le premier programme occidental de vaccination de masse contre le coronavirus, avec les personnes âgées et les travailleurs à domicile en première ligne pour le coup.

Suite à l’approbation le 2 décembre par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), les premières doses du vaccin BioNTech / Pfizer sont arrivées au Royaume-Uni en provenance de Belgique et 50 «hubs» de vaccination dans les hôpitaux ont été mis en place. Le NHS dit que les personnes de plus de 80 ans qui sont hospitalisées en ambulatoire ainsi que celles qui sortent de l’hôpital seront parmi les premières à recevoir le vaccin.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le NHS a déclaré que les hôpitaux commenceraient également à inviter d’autres personnes de plus de 80 ans pour la vaccination et qu’il «travaillerait avec les prestataires de soins à domicile» pour réserver leur personnel dans les cliniques de vaccination.

Alors que les résidents des foyers de soins étaient censés être parmi les premiers à recevoir un vaccin, le gouvernement a déclaré le 4 décembre que faire parvenir le vaccin aux résidents est «difficile» et que les détails sur la façon dont cela fonctionnera n’ont pas encore été publiés. Au lieu de cela, seul le personnel des foyers de soins pourra se faire vacciner dans les centres hospitaliers.

À partir de la semaine du 14 décembre, la vaccination communautaire par des réseaux dirigés par des médecins généralistes commencera à petite échelle.

Le vaccin BioNTech / Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés Celsius. Il peut ensuite être décongelé et conservé au réfrigérateur jusqu’à cinq jours.