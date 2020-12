Brexit: l’UE et le Royaume-Uni mènent d’intenses discussions sur la dernière impulsion pour un accord commercial

Les négociateurs sont enfermés dans des discussions intenses à Bruxelles dans une ultime poussée pour parvenir à un accord sur les relations commerciales entre l’Union européenne et son ancien membre britannique qui déterminera le sort de l’économie irlandaise dans quelques semaines.

Dans ce que les responsables britanniques décrivent comme un «dernier coup de dés», les deux parties dirigées par l’UE Michel Barnier et le britannique David Frost tentent de surmonter de profondes divergences sur la manière d’équilibrer le désir de la Grande-Bretagne de s’écarter des normes de l’UE avec la détermination du bloc. pour protéger son marché.

Cela fait suite à une semaine de négociations à Londres qui s’est terminée avec les deux parties admettant qu’il n’y avait aucune perspective d’un accord. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus pendant près d’une heure pour échanger leurs positions samedi, avant d’annoncer qu’il y aurait une dernière offre d’accord.

«Des différences importantes subsistent sur trois questions essentielles: des règles du jeu équitables, la gouvernance et la pêche. Les deux parties ont souligné qu’aucun accord n’est possible si ces problèmes ne sont pas résolus », ont déclaré les deux parties dans un communiqué.

«Tout en reconnaissant la gravité de ces différences, nous avons convenu qu’un effort supplémentaire devrait être entrepris par nos équipes de négociation pour évaluer si elles peuvent être résolues.»

Dommages économiques

L’enjeu est de savoir si les dommages économiques de la pandémie de coronavirus seront aggravés par un «pas d’accord»; un résultat qui devrait entraîner une perturbation significative des chaînes d’approvisionnement et, selon les prévisions du ministère des Finances, coûtera à l’Irlande près de trois points de pourcentage de son PIB l’année prochaine, les droits de douane menaçant de rendre de nombreuses exportations vers la Grande-Bretagne non compétitives.

Le gouvernement irlandais craint également qu’un résultat aussi acrimonieux ne nuise aux relations avec la Grande-Bretagne et rende les problèmes futurs plus difficiles à résoudre.

Ces derniers jours, l’attention s’est concentrée sur la question des règles du jeu équitables: comment garantir que les entreprises britanniques suivent des règles comparables à celles de l’UE, afin d’établir une concurrence loyale entre elles.

En dehors de la salle de négociation, il y a plusieurs obstacles sur la voie d’un accord, y compris des attitudes durcies parmi les États membres de l’UE et un plan du gouvernement britannique pour continuer avec une législation controversée.

Un groupe d’États membres, dont la France et les Pays-Bas, ont averti qu’ils pourraient opposer leur veto à un accord s’ils estiment qu’il cède trop d’avantages économiques à la Grande-Bretagne. Le président français Emmanuel Macron a exprimé ses inquiétudes quant à l’effet de l’abandon de l’accès aux stocks de pêche dans les eaux britanniques sur les communautés côtières, un point politiquement sensible alors qu’il se prépare pour une campagne électorale contre Marine Le Pen.

Pour La Haye, l’égalité des chances est la principale préoccupation, car la proximité géographique de la Grande-Bretagne pourrait en faire une menace sérieuse pour l’industrie néerlandaise si le gouvernement de Londres pouvait réduire les réglementations et aider ses entreprises tout en vendant librement sur le marché unique.

Souplesse

Barnier a averti qu’un accord pourrait ne pas être possible à moins que l’on ne lui accorde une certaine flexibilité sur le mandat de négociation que les États membres de l’UE ont convenu ensemble en février et qui l’ont chargé de le mettre en œuvre. Les 27 pays ont convoqué Barnier pour informer leurs ambassadeurs à Bruxelles de «l’état d’avancement actuel» des négociations de lundi matin.

« Les ambassadeurs examineront ensuite la situation sur la base du débriefing du négociateur en chef de l’UE », a déclaré un porte-parole de la présidence allemande de l’UE.

Pendant ce temps, à Londres, une législation qui annulerait certains aspects de l’accord de retrait signé avec l’UE l’année dernière devrait être examinée au parlement lundi et mardi. L’UE avertit depuis longtemps que si le gouvernement britannique persévère avec les amendements litigieux – qui concernent l’Irlande du Nord et annuleraient les accords destinés à éviter une frontière dure sur l’île – un accord ne pourra pas être signé.

Tout accord doit être ratifié par le Parlement européen, et les députés sont de plus en plus frustrés car le temps est déjà insuffisant pour examiner correctement un accord, qui ferait des centaines de pages et aurait des implications complexes pour de nombreux domaines commerciaux.

Quatre semaines

À moins de quatre semaines restantes avant qu’un profond changement dans les relations économiques ne se produise le 1er janvier, qu’un accord soit signé ou non, les entreprises ont fait pression sur les gouvernements nationaux pour plus de certitude, et plusieurs capitales ont appelé la Commission européenne à commencer le déploiement. plans d’urgence pour un résultat sans accord.

Les dirigeants nationaux doivent se réunir à Bruxelles jeudi et vendredi, au cours desquels ils devaient discuter de la pandémie de Covid-19, des moyens de sortir d’une impasse budgétaire, du changement climatique et des relations avec les États-Unis. Mais comme beaucoup de sommets avant elle, la réunion pourrait finir par être détournée par la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.