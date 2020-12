Biden choisit le général à la retraite Lloyd Austin pour diriger le Pentagone

Biden avait été soumis à une pression croissante pour nommer un Noir au poste de secrétaire à la Défense ces dernières semaines. Il a choisi Austin après avoir également envisagé le poste de l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure Jeh Johnson, ont déclaré plusieurs personnes proches des discussions.

Les inquiétudes persistantes concernant le mandat de Johnson dans l’administration Obama ont amélioré la position d’Austin parmi les membres du Congressional Black Caucus ces derniers jours, selon deux personnes, dont un assistant démocrate de la Chambre. Johnson a été critiqué pour son bilan en matière d’élargissement de la détention familiale et d’accélération des expulsions, ainsi que pour l’approbation de centaines de frappes de drones contre des terroristes présumés qui ont tué des civils.

Les dernières nouvelles en politique et politique de défense.

« Le général Austin est un sudiste, a des références impeccables compte tenu de sa carrière militaire et serait un secrétaire exceptionnel pour le département », a déclaré lundi à POLITICO le représentant de la CBC (D-Miss.), Un membre de la CBC proche de Biden.

Une personne familière avec la décision de Biden a déclaré que le président élu avait choisi Austin parce qu’il était testé et respecté dans l’armée. Biden fait également confiance à Austin, car ils ont travaillé ensemble lorsque Biden était vice-président et avait un important portefeuille de politique étrangère.

Le président élu a également été attiré par l’aspect historique de la nomination d’Austin et sa profonde expérience de la logistique, qui s’avérera essentielle car l’armée aide à distribuer des vaccins contre les coronavirus, a déclaré la personne.

Biden a offert le travail à Austin dimanche et il a accepté le même jour, a ajouté la personne.

Austin a refusé de commenter par l’intermédiaire d’un porte-parole. Un porte-parole de l’équipe de transition de Biden a également refusé de commenter.

Biden et Austin se sont connus pendant le retrait de l’administration Obama en Irak, lorsque l’ancien vice-président a dirigé la politique irakienne et Austin a été le dernier commandant général des forces américaines en Irak. À ce poste, Austin a joué un rôle clé dans la montée en puissance des forces qui a débuté en 2007 et était en charge du retrait des forces de combat américaines en 2011.

La nomination d’Austin pourrait rencontrer des problèmes à Capitol Hill. Austin n’a pas quitté l’armée pendant les sept années requises et aurait besoin d’une dérogation du Congrès pour devenir secrétaire à la Défense – et les législateurs ont fait part de leur méfiance à accorder une autre exception à un général à la retraite pour diriger le Pentagone à peine quatre ans après le président. Donald Trump en a cherché un pour son premier secrétaire à la Défense, Jim Mattis.

La candidature d’Austin s’est également heurtée à la résistance de certains experts de la sécurité nationale, qui ont exprimé leur inquiétude quant à l’équilibre du pouvoir civilo-militaire au Pentagone sous un autre général à la retraite.

« Du point de vue des relations civilo-militaires, cela semble être une idée terrible », a tweeté Rosa Brooks, professeur à l’Université de Georgetown et ancien responsable du Pentagone qui a écrit un éditorial dans le New York Times appelant à ce qu’une femme soit choisie comme secrétaire à la Défense . «Beaucoup de dégâts pendant l’ère Trump. Surtout après Mattis, Kelly, McMaster, Flynn … mettre un 4 étoiles récemment retraité, aussi merveilleux soit-il, au sommet du DoD civil envoie le pire message possible.

Un autre coup contre Austin est qu’il n’a pas le même pouvoir de star que Mattis ou les autres officiers quatre étoiles de cette période. « Il ne fait tout simplement pas tomber vos chaussettes », a déclaré un ancien responsable de la défense proche de la transition. « Je ne le vois tout simplement pas comme un penseur indépendant. »

cependant, L’équipe de Biden considérait Austin comme le choix sûr, a déclaré un ancien responsable de la défense proche de la transition, ajoutant que le général à la retraite était considéré comme un bon soldat qui exécuterait le programme du président élu.

« Il y aurait moins de tension » avec Austin en tant que secrétaire à la Défense au lieu de Johnson ou Flournoy, a déclaré la personne. « Peut-être moins de désaccord … la relation serait plus douce. »

La représentante de la présidente de la CBC, Karen Bass (D-Californie), a déclaré dimanche à CNN que son caucus soutenait à la fois Austin et Johnson pour le secrétaire à la Défense, notant qu’un groupe de travail spécial de CBC se réunissait chaque semaine avec l’équipe de transition Biden-Harris.

Mais la position n’était pas unanime parmi les membres de la SRC.

Le représentant Anthony Brown du Maryland, le seul membre de la SRC au Comité des services armés, et le représentant Marc Veasey du Texas ont soutenu Flournoy dans une lettre à Biden la semaine dernière.

Les deux hommes ont salué son expérience dans les administrations Clinton et Obama, qui, selon eux, est nécessaire pour recycler l’armée sur les gains correspondants de la Chine et réorienter les politiques antiterroristes américaines pour une nouvelle ère, et ont salué Flournoy comme «un défenseur infatigable de la diversité et de l’inclusion Sécurité. »

Et lundi, le président des services armés de la Chambre, Adam Smith (D-Wash.), S’est prononcé en faveur de Flournoy.

«J’ai certainement communiqué aux gens de Biden que je pense que Michèle Flournoy est sans conteste la personne la plus qualifiée pour le poste. Cela ne veut pas dire qu’elle est la seule personne à pouvoir faire le travail … mais je pense que Michèle Flournoy est unique qualifié. »

Au cours de ses décennies de service, Austin a acquis la réputation d’éviter les projecteurs et a rarement participé à des événements publics tels que des conférences de presse ou des discussions de groupes de réflexion.

En plus des autres premiers, il était également le premier vice-chef d’état-major noir de l’armée, le deuxième officier du service.

En 2013, le président Barack Obama l’a nommé à la tête du Commandement central, responsable de toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, où il a supervisé les opérations contre l’État islamique lorsqu’il a pris le contrôle de larges pans de l’Irak et de la Syrie en 2014.

Il a fait face particulièrement dur questions en 2015 sur le rôle de l’armée américaine dans la formation des forces armées en Syrie pour combattre l’État islamique pendant la guerre civile dans le pays, en reconnaissant que les États-Unis ont dépensé quelque 500 millions de dollars mais n’ont formé qu’une poignée de combattants.

Les allégations selon lesquelles le Commandement central aurait minimisé les rapports des services de renseignement sur la menace posée par le groupe terroriste et brossé un tableau plus clair de la progression des efforts militaires américains constituaient un autre nuage qui planait au-dessus du commandement à l’époque.

Commande d’Austin a été autorisé dans une enquête par l’inspecteur général du ministère de la Défense en 2017.

Il a pris sa retraite après 41 ans en 2016 et a rejoint le conseil d’administration de Raytheon Technologies , l’un des plus grands entrepreneurs du Pentagone et un point de friction potentiel parmi les législateurs progressistes, qui ont exprimé des inquiétudes quant à la nomination d’un secrétaire à la Défense qui a des liens avec l’industrie. Il est aussi au conseil d’administration de Nucor , le plus grand producteur d’acier américain, ainsi que entreprise de soins de santé Tenet. Il est administrateur de la Carnegie Corporation of New York, une fondation philanthropique.

Les archives publiques montrent qu’il a sa propre société de conseil, Austin Strategy Group, LLC à Great Falls, en Virginie.

Bryan Bender a contribué à ce rapport.