Les experts exhortent l’Allemagne à imposer un verrouillage strict des coronavirus à Noël

L’Allemagne devrait introduire des mesures plus strictes avant et surtout pendant les vacances de Noël pour faire baisser le nombre de coronavirus stagnant, a déclaré mardi un groupe d’experts.

Dans un communiqué, l’Académie nationale des sciences Leopoldina du pays a recommandé un « verrouillage dur » en deux phases jusqu’au 10 janvier au moins.

Dans une première phase, à partir du 14 décembre, les experts souhaitent que les Allemands réduisent les contacts et travaillent à domicile tandis que les autorités devraient lever l’obligation pour les enfants d’aller à l’école.

Dans la deuxième phase, à partir du 24 décembre – lorsque Noël est traditionnellement célébré en Allemagne – les magasins non essentiels devraient fermer, les grands rassemblements devraient être interdits et les contacts réduits au minimum. Ils conseillent également de prolonger d’une semaine les vacances scolaires de Noël jusqu’au 10 janvier.

Contrairement à nombre de ses voisins, l’Allemagne a opté pour un verrouillage «partiel» pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie, les magasins et les écoles restant largement ouverts. Mais les chiffres ont plafonné à un niveau élevé en Allemagne tandis que d’autres pays ont vu leurs taux d’infection baisser. Le nombre quotidien de morts dans le pays a atteint un niveau record mercredi dernier, lorsque les autorités ont signalé 487 décès en 24 heures.

« Malgré le verrouillage partiel en Allemagne depuis début novembre, les taux d’infection sont à un niveau très élevé. Plusieurs centaines de personnes meurent chaque jour. Les hôpitaux et surtout le personnel médical sont déjà à leurs limites et les autorités sanitaires sont surchargées », La déclaration de Leopoldina a averti.

Le mois dernier, l’Allemagne a convenu de règles assouplies pour les vacances qui permettent à 10 personnes – sans compter les jeunes enfants – de se rassembler pour Noël et le réveillon du Nouvel An, bien que certains de ses 16 États fédéraux aient depuis adopté des mesures plus strictes.

Les experts de Leopoldina ont reconnu les défis de la gestion de la pandémie pendant la période des fêtes. Mais ils ont fait valoir que cela représentait également une opportunité, étant donné que la vie publique ralentit traditionnellement pendant cette période.

Ils ont noté que les mesures printanières plus strictes de l’Allemagne avaient réduit le nombre de cas plus rapidement et ont cité les verrouillages de la Belgique et de l’Irlande dans la deuxième vague comme des modèles « plus efficaces » pour faire baisser le taux d’infection que l’approche partielle de l’Allemagne.

La déclaration a été signée par un certain nombre de scientifiques éminents, tels que le virologue Christian Drosten et Lothar Wieler, le directeur de l’Institut Robert Koch pour le contrôle des maladies. Parmi les autres signataires figuraient Clemens Fuest, l’un des économistes les plus éminents d’Allemagne, ainsi que des spécialistes de l’éducation et de la psychologie.