L’augmentation des infections à Covid-19 sera une conséquence «inévitable» du fait que les gens se mélangent davantage à Noël, mais le nombre de cas à lui seul ne dictera pas si l’État a besoin d’une nouvelle période de restrictions sévères en janvier, a déclaré le Tánaiste.

Leo Varadkar a déclaré qu’une augmentation des cas après les rassemblements de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada a donné une indication de l’impact que la période des fêtes pourrait avoir sur la propagation de la maladie en Irlande.

«Je pense qu’il est probable que nous verrons une augmentation des cas», a-t-il déclaré. «C’est inévitable lorsque les gens se mélangent à nouveau. Il ne s’agit pas seulement de voyages à l’étranger, il s’agit de nouveaux mélanges de personnes à Noël. »

Faisant référence à «l’effet de Thanksgiving» aux États-Unis et au Canada, le dirigeant du Fine Gael a déclaré: «il est probable que les cas augmenteront à nouveau» en Irlande en janvier.

«Nous n’avons jamais exclu la possibilité que nous devions réintroduire des restrictions pour une courte période en janvier», a-t-il déclaré à Morning Ireland de RTÉ.

Mais M. Varadkar a déclaré que la nécessité ou la gravité de telles restrictions seraient décidées à l’époque en fonction du taux de transmission et des pressions exercées sur les services de santé et que les gens ne devraient pas trop se concentrer sur le nombre quotidien de cas.

Les projections de l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) suggèrent que si le nombre R, qui évalue la vitesse de propagation de la maladie, passe à 2,0 du 22 décembre au 6 janvier, entre 300 et 450 cas par jour pourraient être observés par le Nouvel An. Jour, et 800 à 1 200 par jour la deuxième semaine de janvier.

Une telle augmentation verrait l’État au-dessus du point auquel le Nphet estime qu’une intervention de trois semaines serait nécessaire pour ramener les cas sous contrôle.

‘Fin de la pandémie’

Le Tánaiste a décrit mardi la fourniture des premières vaccinations en dehors des essais dans le Nord et en Grande-Bretagne comme «une journée d’espoir».

«Je pense qu’avec le vaccin, avec des tests de masse, avec une meilleure connaissance de la façon dont nous traitons et prévenons cette maladie, nous verrons la fin de la pandémie en 2021.»

L’Irlande a conclu des accords d’achat anticipé pour six vaccins différents, représentant 8 millions de doses.

Vendredi, un groupe de travail gouvernemental chargé de superviser un plan de vaccination de masse pour l’État présentera son plan d’action, qui sera soumis au Cabinet mardi prochain pour approbation.

M. Varadkar a déclaré à Morning Ireland de RTÉ que «personne ne sait exactement» quel pourcentage de la population aurait besoin de recevoir un vaccin pour atteindre l’immunité collective – suffisamment de personnes vaccinées pour empêcher une nouvelle propagation.

«L’intention est de vacciner tout le monde, de l’offrir à tout le monde, gratuitement, pas obligatoire», a-t-il déclaré.

«La meilleure estimation est probablement d’environ 70% (de la population vaccinée), ce dont vous auriez besoin pour obtenir l’immunité collective.»

M. Varadkar a déclaré qu’il y aurait une «campagne très forte» pour encourager les gens à se faire vacciner, mais il a mis en garde contre toute tentative de «brouiller les sourcils ou de fréquenter» les gens, affirmant qu’il valait mieux les rassurer que les vaccins sont sûrs et efficaces.

Cette année a donné aux gens un avant-goût de ce qu’était le monde avant les vaccins, a-t-il dit, le décrivant comme «médiéval».