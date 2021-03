Le tánaiste Leo Varadkar a été contraint de défendre la décision du gouvernement de modifier le plan national de vaccination après que l’un des DT de son parti ait accusé le cabinet de «supprimer la liste» des personnes qui pourraient s’attendre à être vaccinées plus tôt, comme les enseignants et les gardes.

Lors d’échanges écrits sur la fonction de discussion du parti lors de la réunion parlementaire du parti de mercredi soir, le Fine Gael TD John Paul Phelan a écrit que «les enseignants et les gardes et les éducateurs étaient désignés pour des postes spécifiques sur [the] calendrier de vaccination. »

«Nous avons changé cela», a-t-il écrit, ajoutant qu’il y avait des «réponses fallacieuses» données sur le sujet.

M. Varadkar a répondu et a dit «pas tout à fait. La liste des travailleurs / professions n’a jamais été définie. »

Il a dit que «des hypothèses ont été faites et des attentes créées, mais c’est une chose différente».

M. Phelan a déclaré, dans un chat qui pouvait être vu par tout le parti, que «ces catégories savaient où elles se trouvaient sur la liste. Maintenant, nous avons mis au rebut la liste. »

M. Varadkar a demandé: «Qui leur a dit qu’ils l’étaient? Envoyez-moi le lien / la déclaration / ou la circulaire… »

M. Phelan a déclaré que les réponses étaient «sourdes au ton et il y a un ton sous-jacent à propos des collègues soulevant des questions, ce qui est tout à fait inacceptable».

Cependant, M. Varadkar a déclaré à la réunion que le passage à un système de priorité principalement basé sur l’âge aurait pu être mieux géré.

M. Varadkar aurait dit qu’il aurait dû y avoir une plus grande consultation avec les syndicats et les parties prenantes autour du plan de passage à un système basé sur l’âge plutôt que sur un système basé sur l’âge et la profession.

Le gouvernement a accepté de transformer le programme national de vaccination en un système fondé sur l’âge, une fois que les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes vulnérables et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes seront vaccinées.

Cette décision a suscité l’inquiétude de certains groupes tels que les enseignants, les gardes et les éducateurs, qui craignent de revenir plus loin sur la liste à un moment où ils sont en contact direct avec le public. Des sources ont déclaré que M. Varadkar avait déclaré que les conseils de santé publique arrivaient tardivement au gouvernement.

Il est entendu qu’il a dit qu’il aurait été préférable que les ministres l’obtiennent plus tôt pour pouvoir consulter les syndicats. Au lieu de cela, les informations concernant les modifications apportées au plan ont été divulguées pendant la réunion du Cabinet.

Il est également entendu qu’il a fermement défendu le passage au nouveau système de priorité, affirmant que la science derrière la décision était «incontestable».

Il est entendu que M. Varadkar a également déclaré à la réunion qu’il regrettait que la reprise des services click-and-collect n’ait pas été soutenue par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Une autre source a déclaré que M. Varadkar aurait été heureux de voir des gens être autorisés à se rencontrer dans les jardins mais que les conseils de santé publique étaient contre cela.

Un certain nombre de DT ont également appelé le gouvernement à accélérer le déploiement des tests antigéniques en tant qu’outil pour aider à la réouverture du pays. La dirigeante du Fine Gael Seanad, Regina Doherty, a dirigé les appels pour une augmentation des tests rapides et on lui a dit que le rapport examinant la question serait présenté au Cabinet la semaine prochaine ou la semaine suivante.

Il est entendu que Dublin Bay South TD Eoghan Murphy a déclaré que l’Irlande avait été «derrière la courbe» sur la science de la question et a déclaré que les risques étaient compensés par les récompenses.

Il a également demandé si le gouvernement autoriserait des projets pilotes de dépistage d’antigènes en relation avec des rassemblements de masse tels que des manifestations sportives et des manifestations artistiques. Selon des sources, M. Varadkar a comparé la situation au débat de l’année dernière sur le port de masques où certaines personnes se sont «ancrées» dans leurs opinions même si la science était devenue claire.

Une interview sur Morning Ireland de RTÉ avec le ministre des Finances Paschal Donohoe a également suscité de l’inquiétude. Parlant du manque de disponibilité de chaussures pour enfants, M. Donohoe a répondu mercredi matin avec colère à une suggestion selon laquelle le problème était lié au fameux budget 1982 du Fine Gael sous l’ancien taoiseach Garret Fitzgerald.

Fine Gael TD Patrick O’Donovan a déclaré à la réunion qu’il pensait que l’entrevue laissait «beaucoup à désirer», tandis que le sénateur Jerry Buttimer s’est demandé si une plainte devait être déposée auprès de RTÉ.

Il est également entendu que la ministre de la Justice, Helen McEntee, a déclaré à la réunion qu’elle rencontrerait les syndicats de la garda pour expliquer la logique du changement dans les plans de vaccination.

Des sources lors de la réunion de mercredi soir affirment qu’il y a une crainte croissante que le gouvernement ait créé un problème politique avec le changement soudain du programme qui entraînerait des pressions pour que des éléments du plan soient repris.