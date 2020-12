Trop même pour Merkel: l’empilement de l’Europe 2020

Cette fois, même Mutti ne pouvait pas tout améliorer.

Pendant une grande partie de la dernière décennie et demie, l’UE pouvait généralement compter sur la chancelière allemande Angela Merkel pour venir à la rescousse. Mais entre la pandémie de coronavirus, les pourparlers traînés sur le Brexit, une impasse budgétaire et un éventail de tensions géopolitiques, en particulier en Méditerranée orientale, l’année 2020 s’est transformée en un tel paysage enfer de problèmes politiques, même la matriarche aux mains stables de l’Europe a découvert elle-même surpassée.

Bon nombre de ces problèmes se rencontrent jeudi et vendredi lors du sommet du Conseil européen, la dernière réunion régulièrement programmée des 27 chefs d’État et de gouvernement pendant la présidence allemande du Conseil de l’UE.

Certaines questions telles que l’impasse sur le paquet de 1,82 billion d’euros de budget et de relance de l’UE semblent à l’aube d’une résolution, Merkel ayant dirigé l’effort de négocier un compromis après que la Hongrie et la Pologne se sont opposées à un nouveau mécanisme liant les fonds budgétaires au respect des la règle de droit. D’autres questions, comme la manière de répondre aux provocations de la Turquie en Méditerranée, ne seront au mieux que partiellement résolues, quelle que soit la décision finale des dirigeants au sommet de passer à davantage de sanctions.

D’autres questions sensibles – en particulier une refonte de la politique d’asile et de migration – que de nombreux membres de l’UE espéraient pouvoir enfin être résolues, au moins sur les points clés, pendant la présidence de six mois de l’Allemagne ne sont même pas à l’ordre du jour du sommet. Les ministres et les ambassadeurs n’ont pas réussi à faire des progrès suffisants dans les négociations pour que les dirigeants puissent discuter, et encore moins conclure, un accord. Certains ont dit qu’étant donné l’agenda déjà surchargé, c’était probablement pour le mieux.

Néanmoins, certains responsables et diplomates de l’UE ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas imaginer comment l’UE aurait géré si un autre pays ou dirigeant national avait occupé la présidence au second semestre de cette année – et que les défis auxquels la présidence allemande était confrontée étaient l’équivalent politique de escalade du mont Everest.

«La migration est le dossier politiquement le plus sensible de l’Europe», a déclaré un diplomate européen. «Cela déchire les pays au niveau national et international. Il y a maintenant un paquet sur la table, qui est très bon, mais il est normal que cette discussion prenne du temps. L’Allemagne était très ambitieuse, mais il était presque impossible depuis le début de décrocher cela pendant sa présidence, surtout compte tenu de tous les autres problèmes auxquels elle était confrontée.

«Même lorsque vous avez autant de capital politique», a ajouté le diplomate, «vous devez diviser ce capital lorsque vous traitez autant de dossiers délicats en même temps.»

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, avait espéré au moins parvenir à un large accord politique sur le paquet migration, mais une aggravation de la situation pandémique en octobre, qui a contraint Berlin à transférer la plupart des réunions en ligne, a rendu impossible la conclusion d’un accord par vidéoconférence.

La pression sévère à laquelle Merkel et d’autres dirigeants ont été confrontés pendant la majeure partie de 2020 a été vive à Berlin mercredi alors que la chancelière s’est adressée au Bundestag et a plaidé auprès des législateurs et du public pour qu’ils soutiennent des mesures plus strictes de confinement des coronavirus.

«Je suis désolée», a déclaré Merkel, expliquant la nécessité de réduire les rassemblements de vacances. «Je suis vraiment désolé, du fond du cœur. Mais si le prix que nous payons est de 590 morts par jour, c’est inacceptable. »

Un accord au sommet sur l’état de droit et le paquet budget et relance inciterait probablement les dirigeants à adopter également des objectifs climatiques plus ambitieux. Certains pays ont exprimé leur réticence à adopter officiellement les nouveaux objectifs sans avoir l’assurance qu’il y aurait des ressources financières dans le budget pour aider à réaliser les réductions d’émissions.

Blocus des Balkans

Mais le lancement prévu des négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie – un autre objectif de la présidence allemande – a été reporté, l’une des nombreuses questions dont héritera le Portugal, qui prendra en charge le Conseil le 1er janvier.

Le début des pourparlers avec la Macédoine du Nord a été bloqué par le Premier ministre bulgare Boyko Borissov, normalement un allié politique de Merkel.

Le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, a reconnu que l’impasse était «un coup dur pour notre politique des Balkans occidentaux».

« Vous pouvez également ressentir ma déception personnelle », a déclaré Roth mardi. «Le ministre allemand des Affaires étrangères, le ministre de l’Europe, la chancelière elle-même ont été très engagées dans ce dossier. Mais nous n’avons pas eu autant de succès dans les efforts de persuasion que nous l’aurions souhaité. »

L’opposition de la Bulgarie, déclenchée par un conflit linguistique historique, n’est pas la faute de Merkel. Mais l’incapacité de la chancelière à faire pression sur Borissov suggère que son autorité pourrait décliner maintenant qu’elle est entrée dans la dernière année de son dernier mandat.

Ironiquement, Merkel a peut-être également été restreinte par le devoir de la présidence du Conseil d’agir comme un «intermédiaire honnête» dans les débats politiques et de mettre de côté ses propres objectifs nationaux. Cette obligation semblait certainement exiger de Merkel qu’elle fasse preuve de plus de patience avec l’obstruction de la Hongrie et de la Pologne au paquet budgétaire qu’elle n’aurait pu le faire dans d’autres circonstances.

Concernant le Brexit, une question qui jettera une ombre sur le sommet, Merkel ne pouvait pas faire grand-chose pour débloquer les négociations commerciales avec le Royaume-Uni.Plusieurs responsables et diplomates ont crédité la chancelière du maintien de l’unité entre les 27 membres de l’UE alors que la pression augmentait régulièrement. de la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre. «S’il n’y a pas d’accord, ce n’est pas à cause de l’Allemagne, c’est à cause du Royaume-Uni», a déclaré le diplomate européen.

La présidence allemande sera considérée comme historique, ne serait-ce qu’en raison de l’accord de juillet sur le paquet budget et relance de l’UE, qui comprend 750 milliards d’euros de dette conjointe, destinés en partie à financer des subventions de relance. Cela a marqué une étape sans précédent vers une intégration fiscale plus étroite.

Mais dans un autre signe que les dirigeants de l’UE, ou du moins leurs calendriers, étaient surchargés, les dirigeants de l’Union africaine (UA) ont annulé à la dernière minute un sommet virtuel qui était censé avoir lieu mercredi.

La réunion, initialement prévue comme un sommet géant avec les 55 chefs de l’UA invités, avait déjà été rétrogradée à deux reprises – d’abord à un petit groupe de six dirigeants africains se rendant en personne avec les 27 chefs de l’UE, puis à une vidéoconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. , La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et Merkel. En fin de compte, même cela n’était pas gérable et les cinq membres du «bureau» de l’UA, ainsi que le président de l’Union africaine Moussa Faki, l’ont annulé.

«La partie européenne faisait vraiment pression pour une réunion physique et nous avons dit non, nous ne pensions pas que les chiffres de transmission – en Europe en particulier – méritaient la menace pour la santé publique de transporter cinq chefs d’État dans une ville qui était déjà aux prises avec ce qui est une grave urgence de santé publique », a déclaré un responsable de l’UA. «Mais en gros, il s’est avéré hier qu’un nombre suffisant de membres du bureau étaient disponibles en raison de la planification.»

Le responsable a déclaré que les Africains étaient surpris que Michel, qui accorde une priorité élevée aux relations avec l’Afrique, ait poussé à la tenue d’une vidéoconférence informelle plutôt que d’attendre de reporter une réunion plus substantielle l’année prochaine.

«Les Européens ont insisté pour avoir cela», a déclaré le responsable. « Pourquoi? Pourquoi faire au milieu d’une pandémie? Vous n’avez pas quelque chose à faire?

Les responsables allemands, quant à eux, ont déclaré que Berlin avait fait beaucoup avec sa présidence dans des circonstances difficiles – mais il y avait une limite à ce qui pouvait être réalisé.

Katja Leikert, vice-présidente du groupe de centre-droit CDU / CSU de Merkel au Bundestag, a déclaré que la présidence avait «jusqu’à présent fait preuve d’un leadership intelligent en gardant le navire stable».

«Nous avons fait tout notre possible jusqu’à présent pour parvenir à des compromis sur la migration, le budget, l’élargissement ou la protection du climat», a déclaré Leikert. « Mais vous devez voir qu’il existe un large éventail d’intérêts entre les États membres. »

Gunther Krichbaum, un autre haut législateur de la CDU et président de la commission des affaires européennes du Bundestag, a déclaré que Berlin pouvait également compter sur le «trio de présidences», un partenariat avec les deux prochaines présidences du Conseil, le Portugal et la Slovénie, pour finaliser certaines des affaires inachevées de l’Allemagne.

« En ce qui concerne les questions que la présidence allemande a entamées et sur lesquelles il reste encore à travailler, nous pouvons également compter sur la présidence portugaise pour les poursuivre », a déclaré Krichbaum.

Barbara Moens a contribué au reportage.