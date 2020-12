Pour Facebook, la menace de rupture devient réelle

‘Break up Facebook’ est passé du slogan à la réalité

Il y a dix-huit mois, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), Alors candidate démocrate à la présidentielle, était parmi les seules voix politiques de premier plan appelant à démanteler les grandes plateformes technologiques comme Facebook. Maintenant, presque tous les procureurs généraux des États et la Federal Trade Commission demandent à un tribunal de faire en sorte que cela se produise.

Dans les deux procès de mercredi, les procureurs ont demandé que Facebook soit obligé de vendre son application populaire de partage de photos Instagram et son service de messagerie WhatsApp, deux anciennes start-ups qu’ils allèguent que Facebook a achetées dans le but de les empêcher de devenir des concurrents.

Le procureur général de New York, Tish James, a déclaré que les États se sont inspirés pour leurs efforts de la poursuite antitrust du ministère de la Justice qui a rompu l’ancien monopole d’AT & T sur Bell en 1984, qui a créé une collection de «Baby Bells» régionales – ainsi que sa poursuite de 1998 contre Microsoft, dans lequel le DOJ a initialement cherché à diviser le géant de la technologie en trois entreprises.

«Nous sommes convaincus que nous pouvons réussir», a déclaré James en réponse à une question sur la rupture de Facebook. «Il est extrêmement important que nous ayons le pouvoir de chercher des remèdes, y compris mais sans s’y limiter» une rupture.

Le soutien bipartisan de l’affaire a ses limites à Washington

Au Congrès, les républicains et les démocrates ont salué les poursuites antitrust et ont appelé à la scission de Facebook. Mais il n’était pas non plus difficile de trouver des notes de discorde.

«En l’absence de concurrence et de responsabilité, Facebook a porté atteinte à la vie privée des gens et a permis à la désinformation de s’épanouir sur sa plateforme, menaçant notre démocratie», a déclaré le représentant David Cicilline, le démocrate de Rhode Island qui préside le panel antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre. Facebook a cassé la loi. Il doit être rompu.

Le représentant Ken Buck du Colorado, un républicain qui a soutenu les efforts de Ciclline pour réécrire les lois antitrust afin de mieux gérer les plates-formes technologiques, a qualifié le procès de début de «calcul».

Mais certains autres républicains étaient moins enthousiastes. Le sénateur Mike Lee (R-Utah), qui préside le panel antitrust du Comité judiciaire du Sénat, a déclaré que s’il approuvait la poursuite, il ne la voyait pas comme une victoire majeure, étant donné que la FTC essayait essentiellement de dénouer de grandes acquisitions sur Facebook qu’il n’a pas réussi à bloquer pendant l’ère Obama.

«Je suis heureux de voir que nos autorités antitrust prennent enfin au sérieux les menaces posées par Big Tech», a déclaré Lee. «Dans le même temps, la FTC avait auparavant autorisé les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp, et j’hésite à la féliciter maintenant pour avoir essayé de nettoyer son propre gâchis.

Lee a déclaré que le manque de concurrence de Facebook lui avait permis de se livrer à une «censure draconienne».

Le procès des États bénéficie d’un large soutien bipartite quasi unanime avec l’accord de 46 États ainsi que de Washington, DC. et Guam. Cela contraste avec la récente affaire du ministère de la Justice contre Google, à laquelle seuls 11 procureurs généraux républicains et aucun démocrate n’ont rejoint. (Dans ce cas, de nombreux États ont retardé leur soutien à la poursuite du DOJ en faveur de l’introduction de la leur, qui pourrait être déposée plus tard ce mois-ci.)

«C’est un signe révélateur que nous avons un soutien bipartisan derrière l’idée que cette conduite est vraiment préoccupante», a déclaré Charlotte Slaiman, directrice de la politique de concurrence chez Public Knowledge, à propos des actions de Facebook. «C’est un réel pas en avant pour prendre ces méfaits au sérieux.»

Ce bipartisme ne s’est pas étendu à l’agence fédérale, où la FTC s’est divisée 3-2 sur le costume Facebook. Le président républicain Joe Simons – qui devrait démissionner de l’agence le mois prochain – s’est rangé du côté des deux démocrates de l’agence, les commissaires Rohit Chopra et Rebecca Kelly Slaughter, en faveur du dépôt de l’affaire. Les deux autres commissaires républicains de l’agence, Noah Phillips et Christine Wilson, ont tous deux voté contre la poursuite de l’entreprise. Ni Phillips ni Wilson n’ont fait de déclaration sur leur dissidence, respectant la pratique de la FTC selon laquelle les commissaires évitent de faire des remarques publiques qui pourraient saper une affaire d’agence dans un litige.

Zuckerberg est son propre pire témoin

Les e-mails, les textes et les réflexions de Zuckerberg sont parsemés à la fois de la FTC et des plaintes des États. Le cas de la FTC cite un e-mail de 2008 de Zuckerberg décrivant sa philosophie générale et celle de l’entreprise: «il vaut mieux acheter que rivaliser».

Les États ont zoomé sur quelques autres zingers de Zuckerberg. «Une chose à propos des startups … c’est que vous pouvez souvent les acquérir», a-t-il écrit à un employé de Facebook le jour de l’annonce de l’acquisition d’Instagram.

Dans d’autres messages, il a décrit les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp comme aidant Facebook à «construire un fossé compétitif» ou à «neutraliser un concurrent».

«Ces types de documents sont très efficaces devant les tribunaux», a déclaré Slaiman de Public Knowledge, qui a travaillé à la FTC pendant quatre ans. Dans d’autres poursuites antitrust récentes – comme la contestation infructueuse des États contre la fusion de Sprint avec T-Mobile – les juges ont accordé beaucoup de poids à ce que disent les PDG, a déclaré Slaiman.

C’était certainement vrai dans l’affaire Microsoft, la plus récente bataille antitrust majeure contre une grande entreprise de technologie américaine, où le PDG Bill Gates est apparu dans une déposition vidéo qui a fait rire le juge de ses tentatives d’éluder les questions.

Les données et la vie privée font enfin leur apparition dans les lois antitrust

Une critique majeure des trois dernières décennies de la loi antitrust a été le recours excessif des procureurs au prix comme critère décisif pour déterminer si les fusions ou la conduite enfreignent la loi antitrust. Les plaintes sur Facebook prennent ce problème de front. La stratégie «enterrer ou acheter» du réseau social envers les concurrents n’a pas fait augmenter les prix – après tout, son service ne coûte pas d’argent aux utilisateurs – mais, selon les plaignants, le manque de concurrence a conduit à une qualité inférieure et à moins de choix pour les consommateurs, en particulier dans le domaine de la vie privée.

La FTC note que WhatsApp, avec son cryptage de bout en bout pour les messages texte, attirait fortement les utilisateurs axés sur la confidentialité et le distinguait nettement des offres de Facebook.

Shaoul Sussman, juriste au sein du groupe de défense Institute for Local Self-Reliance, a déclaré que l’accent mis par les poursuites Facebook sur la protection de la vie privée ouvrait une nouvelle voie dans l’antitrust – quelque chose de plus récent défenseurs anti-monopole, parfois appelés par dérision «hipsters antitrust», ont poussé la FTC explorer.

«C’est une victoire pour les« hipsters antitrust »auxquels nous pensons [consumer welfare] dans plus que strictement des prix », a déclaré Sussman, un associé chez Pearl Cohen.

Une question majeure qui se pose à l’affaire: les juges fédéraux achèteront-ils cette nouvelle ligne de pensée?

Cristiano Lima a contribué à ce rapport.