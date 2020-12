Oubliez le bruit, la date du dîner Brexit a atteint ses objectifs

Table à dîner design extensible 'ESKIMO' style scandinave - 170(270)x100 cm

La table extensible ESKIMO aux courbes sobres et charmantes proclame un style scandinave ! Elle se distingue grâce à une forme originale et un look blanc et bois inspiré du design nordique. Entièrement confectionnée en bois, cette table à dîner moderne s'étendra du long de ses 2m70 (lorsqu'elle est équipée de