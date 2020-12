Brexit: les plans de l’UE sans accord comprennent comment maintenir les avions en provenance et à destination du Royaume-Uni pendant six mois

L’Union européenne a établi des plans d’urgence sans accord sur la façon de maintenir les avions en vol et les voitures à destination et en provenance du Royaume-Uni le 1er janvier, avertissant qu’il existe une «incertitude significative» quant à la possibilité de conclure un accord.

Cela vient après que les deux parties ont reconnu qu’il y avait encore des différences significatives dans leurs positions et que les négociateurs auraient jusqu’à dimanche pour essayer de trouver une voie à suivre, car une réunion entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson à Bruxelles n’a pas réussi atteindre une percée.

«Les négociations sont toujours en cours. Cependant, étant donné que la fin de la transition est très proche, rien ne garantit que si et quand un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps », a déclaré Mme von der Leyen.

«Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris l’absence d’accord avec le Royaume-Uni le 1er janvier 2021. C’est pourquoi nous proposons ces mesures aujourd’hui.»

Les mesures d’urgence comprennent des règlements proposés qui permettraient aux avions de continuer à voler pendant six mois entre les deux juridictions «à condition que le Royaume-Uni garantisse la même chose», et pour garantir que les certificats de sécurité pour les produits à bord des avions puissent continuer à être utilisés pour éviter l’échouement des aéronefs.

Un règlement autoriserait également la poursuite du transport routier de marchandises et de passagers entre les deux juridictions, garantissant ainsi que les camions puissent continuer à traverser le tunnel sous la Manche.

Pour éviter que les bateaux de pêche de l’UE ne perdent brusquement l’autorisation d’accéder aux eaux britanniques, la Commission a proposé un «cadre juridique approprié» qui durerait un an ou jusqu’à la conclusion d’un accord avec la Grande-Bretagne, afin de permettre «l’accès réciproque des navires de l’UE et du Royaume-Uni aux eaux ».

Ensemble, ces propositions «atténueraient certaines des perturbations importantes qui se produiront le 1er janvier si un accord avec le Royaume-Uni n’est pas encore en place», a déclaré la Commission dans un communiqué.

Les règlements sont nécessaires car, à moins qu’un accord ne soit conclu avec le gouvernement britannique, la législation existante couvrant de tels arrangements deviendrait caduque du jour au lendemain à la fin de l’année.

L’UE a averti qu’il y aurait des perturbations indépendamment de la possibilité de trouver un accord et a exhorté les entreprises et les citoyens à se préparer à de nouvelles dispositions telles que les contrôles aux frontières des personnes et des marchandises et les déclarations en douane qui entreront en vigueur.

«La perturbation se produira avec ou sans un accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur leurs relations futures», a déclaré la Commission dans un communiqué.

«C’est la conséquence naturelle de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et de ne plus participer au marché unique et à l’union douanière de l’UE. La Commission a toujours été très claire à ce sujet. »

Les dirigeants nationaux de l’UE se réunissent aujourd’hui à Bruxelles pour discuter des plans de vaccination contre le Covid-19 et du changement climatique, entre autres, et devraient recevoir une mise à jour de von der Leyen sur l’état des négociations.

Certains États membres réclament depuis des mois le lancement des plans d’urgence. Mais la Commission avait hésité à publier les textes alors que les négociations étaient en cours, de peur de donner un signal négatif sur le résultat ou même de faciliter la voie vers un No Deal en supprimant certains des inconvénients.

Le Taoiseach Micheál Martin a lancé un appel pour qu’un accord soit conclu entre les deux parties, insistant sur le fait qu’il y avait une voie à suivre pour parvenir à un accord.

«Je pense que les intérêts généraux des citoyens européens sont très importants de mon point de vue qu’un accord soit conclu», a déclaré Martin aux journalistes alors qu’il participait à une réunion de collègues dirigeants européens à Bruxelles.

«Je pense que la clé pour déverrouiller cela est de prendre du recul et de regarder l’image globale ici. 97 pour cent de cela est convenu. Sommes-nous en train de dire que nous allons perdre un accord à cause des 3 p. Indépendamment de l’importance de la question, l’essentiel est qu’un sacré travail a été accompli, que beaucoup d’accord ont été conclus sur une bonne partie de cette question. À mon avis, un dernier effort est donc nécessaire. Il y aura évidemment un besoin de compromis à la fin de la journée. »

«Les normes britanniques et les normes de l’UE s’alignent sur de nombreuses questions … Je pense qu’il y a un moyen de surmonter cela en termes de problèmes vus par les deux parties. C’est un modèle qui, à mon avis, peut être négocié. »