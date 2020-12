Un livre post irlandais de l’année 2020 révélé

Un fantôme dans la gorge, la combinaison étonnamment originale d’essais et d’autofiction de Doireann Ní Ghríofa, a été nommé An Post Irish Book of the Year 2020.

Les titres en lice pour la distinction ont été les gagnants de la catégorie cette année Un Prix du livre irlandais, il y a quinze jours, y compris Strange Flowers, de Donal Ryan, A Light That Never Goes Out, de Keelin Shanley, Champagne Football, de Mark Tighe et Paul Rowan, Old Ireland in Color, de John Breslin et Dr Sarah-Anne Buckley, et Journal d’un jeune naturaliste, par Dara McAnulty.

Un fantôme dans la gorge, les débuts en prose de Ní Ghríofa, qui a remporté la catégorie Livre de non-fiction de l’année, tisse la relation du narrateur avec la grossesse et la maternité et la vie du poète du XVIIIe siècle Eibhlín Dubh Ní Chonaill.

Dans sa critique du livre pour The europe-infos.fr, en septembre, Sarah Gilmartin a écrit: «Alors qu’elle s’occupe de sa jeune famille – quatre garçons et une petite fille – dans divers logements locatifs autour de Cork, Ní Ghríofa se donne la lourde tâche d’écrire une nouvelle traduction du poème du XVIIIe siècle Caoineadh Airt Uí Laoghaire (The Keen for Art Ó Laoghaire) d’Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Ní Ghríofa n’est pas la première à traduire le poème … mais la façon dont elle tisse ce processus de plusieurs années avec des récits de sa propre vie aboutit à un projet vraiment unique qui prend vie sur la page.

Ní Ghríofa se dit ravie d’avoir gagné. «Un fantôme dans la gorge est un récit de mon histoire, mais il raconte aussi l’histoire d’Eibhlín Dubh Ní Chonaill, et je suis tellement reconnaissant à tous les lecteurs qui nous ont pris tous les deux dans leur cœur. J’accepte ce prix avec une profonde gratitude envers chacun d’entre vous. Míle buíochas libh go léir. »

L’un des poètes et essayistes bilingues les plus réussis d’Irlande, Ní Ghríofa a publié des recueils en anglais et en irlandais, dont Clasp, Oighear et Lies. Née à Galway, élevée à Clare et vivant maintenant à Cork, elle a reçu le Rooney Prize for Irish Literature en 2016.

Un fantôme dans la gorge a également été nommé mercredi livre de non-fiction Foyles de l’année 2020 par le prestigieux libraire londonien. Lundi, le libraire de Dublin Hodges Figgis l’a nommé livre irlandais de l’année.

La victoire d’aujourd’hui est la troisième fois en cinq ans qu’un titre publié par l’indépendant Tramp Press remporte le prix du livre irlandais de l’année, après Notes to Self, d’Emilie Pine, en 2018, et Solar Bones, de Mike McCormack, en 2016. .

John Treacy, président de la récompenses, dit: «Un fantôme dans la gorge a eu un impact immédiat dans le commerce du livre irlandais sur la publication. C’est une chose incroyable pour une poète établie de produire soudainement une œuvre aussi aboutie et intéressante que ses débuts en prose. C’est aussi un livre magnifiquement produit, et Tramp Press mérite un grand honneur pour son œil infaillible dans la recherche de documents originaux à publier. Félicitations à Doireann, digne lauréate du An Post Irish Book of the Year. »