Boris Johnson doit transpirer les petites choses pour changer des vies après le Brexit

Rachel Wolf est une associée fondatrice de l’agence de recherche sur les politiques publiques Public First. Elle a co-écrit le manifeste électoral du Parti conservateur en 2019.

LONDRES – Ecrire un manifeste est particulièrement terrifiant. Vous ne gagnerez pas les élections avec, mais vous pourriez les perdre avec une phrase ou une idée catastrophique. Vous savez que si votre parti gagne, les fonctionnaires se pencheront sur chaque phrase. Le Parlement acceptera une législation fondée sur celle-ci. Les militants rejettent parfois les manifestes, mais ils sont essentiels pour les gouvernements.

Donc, il y a un an, lorsque les conservateurs ont été renvoyés à Downing Street avec une énorme majorité, je me souviens surtout d’un soulagement faible. Plus tard, j’ai ressenti une certaine fierté d’avoir produit une série de promesses qui devraient toutes deux être tenues, et qui ont été livrable.

Maintenant, un an plus tard, nous sommes dans un état pire que celui que nous avions commencé. Nous avons moins d’argent. Les centres-villes sont à genoux. La bonne volonté a diminué. La colline est devenue plus raide et nous sommes toujours en bas.

Le gouvernement a également trois tâches gargantuesques dans son assiette: gérer les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie (et malgré les merveilleuses nouvelles sur les vaccins, il semble qu’il nous reste encore quelques mois avant même que nous soyons dans les conséquences); Le Brexit, qui reste au jour de la marmotte; et atteindre des émissions de gaz à effet de serre de zéro net. Ces trois éléments absorbent l’énergie et l’attention de chaque département. Attendre d’autres réalisations de politique intérieure est-il une folie?

Ils vont devoir essayer. Pas parce que c’était «dans le manifeste» – le gouvernement aurait une parfaitement bonne justification, à ce stade, pour changer ses engagements. Mais parce que le fil conducteur du dernier manifeste était le changement, et qu’ils devront, d’ici les prochaines élections générales, montrer aux gens que les choses sont différentes.

Pour être plus précis, ils doivent montrer que les villes se portent mieux; et que de nouveaux emplois, y compris de nouveaux emplois verts, vont aux populations locales. Si ce n’est pas le cas, les habitants des Midlands, du nord, mais aussi du sud-ouest, des villes côtières et de certaines banlieues de Londres diront: «À quoi ça sert? Les gens qui n’ont pas voté pour Margaret Thatcher, ou David Cameron, ou Theresa May, qui n’étaient pas émus par les promesses de compétence économique, penseront: «Eh bien, j’ai donné un coup de main aux conservateurs, mais cela ne nous a pas aidés. Prochain. »

Fierté civique blessée

Pourquoi, au milieu de ces énormes questions mondiales de changement climatique et de relations commerciales, est-ce que je parle des villes?

Nous sondons et parlons aux gens des villes post-industrielles depuis un moment maintenant. Plus récemment, nous avons publié un rapport cette semaine pour le détaillant Primark à la suite de la fermeture de certaines grandes chaînes britanniques célèbres. Nous avons organisé un certain nombre de groupes de discussion et sondé des gens dans des villes du pays.

Ce que nous avons entendu, c’est un sentiment de fierté civique blessée. Les gens sont profondément fiers de l’endroit où ils vivent et c’est la principale source de leur identité. Ils se sentent embarrassés et en colère à propos de ce qui arrive à leurs villes. Les magasins sont fermés, le cénotaphe a des graffitis dessus, les gens se sentent souvent en danger. La pandémie a accéléré un déclin existant. Quand la ville rouvrira, qu’y aura-t-il à faire? Dans de nombreux endroits, il y a un événement – un feu d’artifice local; un événement dans le parc; un marché bien connu – qui a disparu. Personne ne sait pourquoi. Les gens ne peuvent pas se garer dans le centre et les bus sont une blague coûteuse et irrégulière.

Bon nombre des projets phares de «nivellement» du gouvernement, conçus pour mieux financer des régions du pays longtemps négligées par les gouvernements de Westminster, sont à long terme. Les grandes infrastructures – trains, routes, qui permettent aux villes de devenir plus grandes et plus productives – prennent du temps à construire. La création de nouveaux pôles de recherche et développement autour des universités et la création d’entreprises innovantes prendront des décennies. Les infrastructures économiques sous-jacentes telles que le haut débit et le cloud sont vitales, mais elles ne donneront pas de résultats tangibles et visibles pendant un certain temps.

Si le gouvernement veut montrer qu’il comprend vraiment les gens et les lieux, il devra utiliser sa vaste pléthore de fonds – le fonds de nivellement, le fonds des villes, le fonds des rues plus sûres – pour investir dans le tissu physique des lieux, et en soutenant les magasins, les événements et la culture. Franchement, il faut des paniers suspendus: les «petites choses» qui semblent ennuyeuses dans un discours, mais qui comptent réellement pour les gens et leur redonnent la fierté de l’endroit où ils vivent. Si nous allons passer à un modèle hybride de «travail à distance», où les gens peuvent vivre et dépenser leur argent là où ils vivent, en faire un agréable le lieu devient à la fois plus important et plus durable.

Alors faites des emplois locaux. Les récentes annonces de zéro zéro du gouvernement se sont concentrées sur les emplois pour une raison – les gens se soucient d’eux, et un «stimulus de construction» classique pour les infrastructures vertes est sensé après la pandémie. Ils doivent maintenant s’assurer que les populations locales sont formées et peuvent obtenir ces emplois. Le quasi-plein emploi a été l’un des héritages les plus impressionnants des conservateurs de 2010. Si le net zéro est le principal moteur des nouveaux emplois du point de vue du gouvernement, il doit les cartographier soigneusement avec ces domaines et les relier aux collèges locaux et les universités.

Le gouvernement va vivre une 2021 difficile. Il doit faire face à des décisions budgétaires difficiles, au Brexit et à de grandes réunions internationales sur le changement climatique. Ce sera ainsi que les gens jugeront leur compétence. Mais ils doivent également montrer des améliorations locales que les gens peuvent voir et ressentir. Nous les avons promis il y a un an et nous devons encore les livrer.