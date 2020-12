Brexit: Boris Johnson et Ursula von der Leyen discuteront de la poursuite des négociations

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent s’exprimer dimanche pour décider de la poursuite des négociations afin de parvenir à un accord commercial et d’éviter un passage préjudiciable aux conditions par défaut.

Les discussions restent difficiles, a déclaré une source britannique, alors que les deux parties cherchaient un moyen de concilier les demandes de l’UE pour des garanties de normes comparables au Royaume-Uni en échange d’un accès libre au marché unique, avec le désir d’autonomie de Londres de diverger.

Les pourparlers devaient se dérouler tard dans la nuit entre les équipes de Michel Barnier et David Frost samedi à Bruxelles et se poursuivre dimanche avant que les deux dirigeants ne prennent la parole. Mme von der Leyen a déclaré qu’une décision serait prise dimanche sur l’avenir des pourparlers d’une manière ou d’une autre.

Bien que l’UE espère que les perspectives désastreuses de l’économie britannique obligeraient le gouvernement de Londres à parvenir à un compromis, la position de M. Johnson est considérée comme inchangée.

Période de transition

La période de transition de la Grande-Bretagne, au cours de laquelle elle a en grande partie conservé les mêmes conditions temporairement depuis son départ du bloc en janvier, doit se terminer le 31 décembre et sans un accord par défaut, les conditions de l’Organisation mondiale du commerce entreront en vigueur, y compris des droits de douane élevés sur certains produits.

Les deux parties ont déclaré que l’incapacité de parvenir à un accord est désormais un résultat plus probable qu’improbable, un résultat prévu pour réduire l’économie britannique et nuire en particulier aux exportateurs irlandais, tout en provoquant des perturbations généralisées.

Les négociateurs ont longtemps lutté pour parvenir à un accord sur les trois points de friction que sont la gouvernance, les droits de pêche et les règles du jeu équitables, la question de savoir comment assurer une concurrence loyale à l’avenir émergeant comme le plus grand obstacle à mesure que les pourparlers aboutissent. leur finale.

Plus tôt samedi, la confirmation du ministère britannique de la Défense que quatre canonnières de la Royal Navy ont été mises en attente pour protéger les eaux britanniques des chalutiers de l’UE en l’absence d’accord a été accueillie avec colère par certains hauts conservateurs.

Des rapports suggèrent également que les ministres britanniques envisagent de renforcer les pouvoirs de la marine dans la législation pour les autoriser à arraisonner et à arrêter les pêcheurs qui enfreignent les règles post-Brexit.

Tobias Ellwood, président conservateur du Comité de défense des Communes, a qualifié la menace d ‘«irresponsable», tandis que l’ancien commissaire européen Lord Patten a déclaré que la rhétorique de non-accord du Premier ministre était basée sur le «train fulgurant de l’exceptionnalisme anglais».

Pendant ce temps, l’ancien taoiseach Bertie Ahern a déclaré que la date limite pour la fin de la période de transition du Brexit aurait dû être prolongée en raison de la pandémie mondiale.

« L’une des énormes erreurs »

Il a déclaré à Times Radio: «L’une des énormes erreurs de cette année, à mon avis, en particulier lorsque la pandémie a frappé, a été d’insister pour que la période de transition se termine le 31 du 12.

«C’est un fait connu dans l’histoire des accords commerciaux que les accords commerciaux se prolongent. Ils créent des divisions et des difficultés et l’idée d’essayer de pousser un accord commercial dans une année civile au milieu d’une pandémie mondiale n’était – pour le dire au plus léger – pas une bonne idée, et ce n’est toujours pas le cas.

Il a déclaré que les négociateurs britanniques et européens pourraient décider dimanche qu’ils avaient besoin de plus de temps.

«Je pense que les gens devraient être assez grands pour dire:« Écoutez, nous avons eu une pandémie toute l’année, nous allons avoir plus de temps là-dessus. »»

M. Ahern a ajouté: « Je pense que tout simplement tout exploser et entrer dans toute une période d’incertitude et de rétrogradation pour l’Europe, de rétrogradations pour le Royaume-Uni, est la dernière chose à faire. » – Reporting supplémentaire: agences