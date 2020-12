L’Allemagne resserre les restrictions sur les coronavirus alors que les cas atteignent un niveau record

L’Allemagne a annoncé un verrouillage renforcé à partir de mercredi, les magasins et les écoles fermant au moins jusqu’au 10 janvier, les restrictions précédentes n’ayant pas réussi à freiner une récente augmentation alarmante des infections à coronavirus qui, selon les dirigeants du pays, pourrait devenir incontrôlable.

« Nous sommes obligés d’agir et nous agissons maintenant », a déclaré dimanche la chancelière Angela Merkel lors d’une conférence de presse à la suite d’un appel téléphonique avec les dirigeants des 16 Etats fédéraux allemands. Seuls quelques magasins, tels que les supermarchés, les pharmacies et les marchés hebdomadaires, seront autorisés à rester ouverts.

Merkel a déclaré que les citoyens doivent réduire les contacts autant que possible, avec des rassemblements limités à un maximum de cinq personnes de deux ménages différents. Pour Noël, chaque ménage est autorisé à inviter quatre personnes supplémentaires «du cercle familial le plus proche». Il n’y aura pas d’assouplissement des règles pour le réveillon du Nouvel An, les ventes de feux d’artifice étant interdites.

L’Allemagne avait introduit un verrouillage partiel début novembre, ce qui a conduit à la fermeture de bars et de restaurants, mais a maintenu les magasins ouverts. Cependant, les mesures n’ont pas réussi à réduire le nombre d’infections dans le pays, qui avait stagné avant d’augmenter à nouveau ces dernières semaines. Vendredi, les autorités allemandes ont signalé 29 875 nouveaux cas et 598 décès en une journée – un nouveau record.

La montée soudaine des infections a surpris de nombreux politiciens et a conduit à un changement soudain d’opinion ces derniers jours, car certains dirigeants régionaux allemands avaient auparavant résisté aux appels de Merkel à adopter des mesures plus rapides. Les derniers chiffres sont nettement pires que les propres prédictions de Merkel fin septembre, lorsqu’elle a averti que l’Allemagne pourrait avoir 19 200 nouveaux cas par jour d’ici Noël si elle n’introduisait pas de nouvelles restrictions.

S’exprimant dimanche, la chancelière a lancé un appel «urgent» aux citoyens pour qu’ils respectent les règles et a remercié les agents de santé: «Pour eux, ce sera un Noël très dur».

Le dirigeant bavarois Markus Söder, qui s’est exprimé aux côtés de Merkel, a déclaré que le « lockdown light » de l’Allemagne avait eu un effet mais n’était pas suffisant: « Si nous ne faisons pas attention, l’Allemagne deviendra bientôt l’enfant à problèmes de l’Europe ».

Il a ajouté que « Bergame est plus proche que certains pourraient le croire », faisant référence à la situation dramatique dans le nord de l’Italie lors de la première vague de coronavirus au printemps.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a annoncé une aide financière étendue aux entreprises touchées par les fermetures, les magasins pouvant réclamer une aide pour leurs frais de fonctionnement tels que le loyer, en fonction de l’ampleur de leurs pertes.

Interrogée sur la raison pour laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a toujours pas approuvé un vaccin contre le coronavirus pour l’Union européenne, alors que les régulateurs d’autres pays tels que le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ont déjà donné le feu vert pour le lancement de vaccins, Merkel a défendu le Le travail de l’EMA.

« C’est pourquoi nous ne voulons exercer aucune pression politique », a déclaré Merkel, ajoutant: « Peut-être [the approval for the vaccine] se produira un peu plus tôt, mais d’ici le 29 décembre, nous l’aurons au plus tard… Je fais confiance à l’Agence européenne des médicaments et à l’expertise qui existe. «

