«  J’ai apprécié le pub … mais nous essayons d’être prudents à cause du virus  »

Assise à une table socialement distante derrière Plexiglass dans le bar de Frank Ryan à Smithfield, Dublin, Orla Keaveney, 23 ans, dit qu’aujourd’hui, elle se sent plus en sécurité en buvant dans un bar qu’à l’extérieur.

«Cela ne semble pas particulièrement risqué parce que nous avons un service à table et que nous sommes socialement éloignés. Par rapport à la façon dont les pubs étaient avant le virus, il y a une grande différence de contact. Avant, vous seriez en train de passer l’aisselle d’un garçon dans un lieu chaud et brumeux pour essayer de vous rendre au bar. Maintenant, cela ressemble beaucoup plus à un restaurant », dit-elle.

Boire à l’intérieur semble «plus réglementé» par le personnel du bar que lorsque les gens «boivent et se rassemblent dans la rue», ajoute-t-elle.

Frank Ryan était bien occupé pendant un samedi soir deux semaines avant Noël. En sortant du bar, les amateurs de pub sont confrontés à une rue vide, contrairement aux parties plus animées du sud de la ville où plusieurs bars sont basés dans la même rue et où les gens sont accueillis par des foules d’autres buveurs.

À Temple Bar, les foules buvaient à l’extérieur des pubs humides fermés et le personnel qui travaillerait normalement derrière le bar assumait le nouveau rôle de dispersion des groupes s’ils devenaient trop grands.

Personnel occupé

Deux barmen du pub The Temple Bar disent «il y a beaucoup plus de travail à faire» pour s’occuper des fêtards dans la rue, mais que la rue était «loin d’être» aussi fréquentée que lors des Noëls précédents.

«Nous avons perdu de loin plus du tiers de nos activités habituelles ce soir, mais malgré cela, il est plus difficile de contrôler les foules parce qu’ils boivent des canettes dans la rue. C’est frustrant », dit l’un des barmen.

Ben Holmes (23 ans) de Blackrock partage un sentiment similaire à Keaveney et, alors qu’il buvait à l’extérieur avec cinq amis, c’était parce qu’il ne pouvait pas obtenir de réservation nulle part. C’était leur première soirée ensemble depuis plus de deux mois.

«Si nous pouvions entrer dans un pub, nous pourrions mieux nous éloigner et mieux contrôler les choses. Ce serait plus uniforme et nous nous sentirions mieux », dit-il.

Shane O’Gorman (à gauche) et David Rooney. Photographie: Jade Wilson



Plus tôt dans la semaine, le gouvernement a exhorté les gens à restreindre leurs mouvements et à éviter de socialiser s’ils veulent passer du temps avec des personnes vulnérables à Noël. Liz Canavan, secrétaire adjointe du département de Taoiseach, a demandé aux gens de limiter leurs contacts à un «très petit cercle».

Tout en louant les efforts de la jeune génération irlandaise pour réduire leurs contacts et aider à réduire le taux d’incidence du virus dans leur groupe d’âge, le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a demandé aux gens de continuer à «planifier à partir de maintenant pour Noël pour réduire les contacts sociaux et limiter les activités. à ceux qui sont essentiels et les plus importants pour nous ».

Colocataires

C’est pourquoi Lorrena Oliva (29 ans) du Brésil ne sort avec ses colocataires que ce Noël. Oliva dit qu’elle se sent plus en sécurité à l’extérieur où le risque de transmission du virus est plus faible, tandis qu’à l’intérieur, elle s’inquiète des points de contact et de parler au personnel qui en sert des centaines.

«J’ai apprécié le pub, les gens portent leurs masques et respectent tout le monde. Mais nous essayons d’être très prudents et de préférer l’extérieur car le virus est toujours là », dit-elle.

Ce week-end était la première fois que le nombre de personnes atteintes de Covid-19 à l’hôpital a chuté en dessous de 200 en plus de deux mois. L’Irlande a maintenant l’incidence la plus faible d’Europe.

Sachant cela, Shane O’Gorman (23 ans) et son ami David Rooney (21 ans) disent qu’ils se sentaient en sécurité pour continuer à aller dans les bars avec des amis à Noël car ils «garderaient leurs distances avec tout le monde et resteraient fidèles à notre propre groupe».

«Nous savons que nous ne pouvons pas rencontrer ou parler à autant de personnes que lors d’une soirée normale. Mais ce serait encore mieux si nous pouvions entrer dans un bar et y rester. Au lieu de cela, nous errons dans les rues depuis 7 heures », dit Rooney.