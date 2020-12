Brendan O’Connor: «  J’étais assis là et je la regardais et j’étais terrifié  »

Ce fut une année de changement pour le diffuseur et journaliste Brendan O’Connor. Non seulement il a eu une «nouvelle vie professionnelle» à l’âge de 50 ans, en reprenant le créneau RTÉ Radio 1 samedi et dimanche matin suite au décès de Marian Finucane en début d’année, mais sa fille aînée Anna a commencé l’école secondaire.

Brendan dit qu’il «adore» son nouveau rôle. L’audience de l’émission a continué de croître considérablement au cours de l’année, ce que Brendan attribue à sa grande équipe. Les chiffres sont «un bon vote de confiance», dit-il. Mais il se sent peut-être un peu moins confiant quant à la nouvelle phase de la parentalité dans laquelle il est sur le point d’entrer.

«C’était bizarre qu’Anna entre en secondaire dans cette situation actuelle dans le monde. Avant de savoir qui étaient tous ses amis. Nous connaissions leurs parents, ou en grande partie, c’était en grande partie le produit d’une vie et d’une communauté partagées. Mais maintenant, elle est partie dans cette autre communauté.

«Avec Anna qui entre dans le secondaire, vous réalisez, ‘d’accord, elle crée maintenant sa propre vie en dehors de la famille’ et en fait cela va commencer à se produire. Mais alors ce sont toutes les phases. C’est plutôt bien que nous passions également à une autre phase », dit-il en se rassurant. «Et bien sûr, je suppose que cela se produit progressivement pour une raison n’est-ce pas, que vous avez de plus en plus de temps pour vous y habituer.

Je serais probablement plus en contact avec mon côté féminin que celui de mon garçon

«C’est drôle, une chose que j’ai réalisée, c’est que je l’ai un peu pris pour acquis jusqu’à présent, nous étions tous très proches et tout. J’étais très proche d’Anna et je me rends compte maintenant que je vais devoir commencer à faire plus d’efforts maintenant pour m’assurer que nous restons proches. Cela ne se produit pas aussi naturellement ou aussi facilement une fois qu’ils sont arrivés à ce stade. Et tout le monde a toujours dit, « attendez » jusqu’à ce que vous arriviez à l’adolescence « . »

Avant de devenir père, avoir des enfants ne figurait pas parmi les priorités de Brendan. «Je n’étais pas du tout poussé à avoir des enfants pour être honnête. Sarah était comme «nous avons des enfants». Je suppose que j’ai réussi à la repousser un moment. Je n’avais pas beaucoup d’intérêt. Je n’étais pas contre non plus, mais ma vie ne manquait pas. Je n’ai probablement jamais pensé que j’étais du genre. J’étais très immature. J’étais content de la façon dont les choses allaient jusqu’à un grand âge.

Brendan O’Connor. Photographie: Kinlan Photography



‘Terrifié’

La paternité est venue frapper à la porte quand Brendan avait 38 ans. «Anna est née par césarienne», dit-il. «Je suis resté avec elle pendant environ une heure peut-être, alors que Sarah était en convalescence. J’étais assise là et je la regardais et j’étais terrifiée.

Pendant ce temps, seul avec sa fille nouveau-née et ses pensées, Brendan s’est rendu compte qu’il «ne savait pas quoi faire. Mais alors vous le prenez comme il vient. Et vous savez, j’ai adoré ça alors quand il est venu.

Être père de filles convient à Brendan, pense-t-il. «Je serais probablement plus en contact avec mon côté féminin que le côté de mon garçon, donc si les garçons et eux étaient dans le football et qu’ils voulaient parler de Man United, je n’aurais pas pu faire quoi que ce soit. Je suis beaucoup plus à l’aise avec les filles. Je suis de toute façon plus à l’aise avec les filles en général et les femmes et tout.

«Je n’aurais pas été sportif ou quoi que ce soit de ce genre. Je suppose que, socialement, j’aurais pu être en quelque sorte l’un des gars de bien des façons, mais cela manquait toujours. Cela vous marque un peu si vous n’êtes pas sportif. Vous êtes laissé de côté à certains égards. Je ne pense pas que j’aurais été apte à élever des hommes virils.

«Je me souviens d’une chose», dit Brendan à propos de la naissance de sa deuxième fille. «Nous étions au théâtre, car c’était à nouveau une césarienne. Cette femme a dit que c’était une fille, j’ai dit: ‘Oh génial, je suis content que ce soit une fille. Je voulais une fille ». Et votre fille m’a corrigé, et un peu sur un ton légèrement désapprobateur, et elle avait raison: « Eh bien, je suis sûr que vous vouliez juste un bébé en bonne santé », et je me suis dit « oui bien sûr, bien sûr » une minute plus tard, soudain ils la regardent et tout ce genre de choses. J’ai eu ce que je voulais.

Les enfants de Brendan O’Connor



La plus jeune fille de Brendan, Mary, est trisomique. «Je pense que c’est généralement plus difficile pour la femme, donc je pense que cela donne à l’homme un rôle plus stoïque dans tout cela, ce qui est probablement utile aussi», dit-il à propos de son diagnostic. «C’est un choc et il n’y a pas de bons récits autour de ça. Je ne pense pas qu’ils y aient vraiment réfléchi – comment faire face à ces choses, comment vous le dites aux gens.

«Tout le monde a son histoire sur ce qu’il a entendu et ce sont rarement de bonnes histoires et parfois elles sont vraiment mauvaises. Je pense qu’il y a beaucoup de femmes en particulier qui portent un traumatisme autour de ça, une sorte de légère chose post-traumatique.

Rencontrer d’autres parents dont les enfants ont des besoins spéciaux a été utile pour Brendan et sa femme Sarah. «Il ne fait aucun doute que Sarah a un groupe d’amis formidables qu’elle s’est fait grâce à cet aspect de la vie et qu’elle peut leur parler d’une manière qu’elle ne peut pas parler à d’autres parents.

«De mon point de vue, cela m’a certainement permis de comprendre beaucoup d’autres personnes. Nous sommes très chanceux, je ne dis pas cela juste pour reconnaître un privilège ou quoi que ce soit, mais nous avons beaucoup de chance dans la mesure où Mary est en grande partie en très bonne santé. Elle est en très bonne santé et c’est une bonne enfant et elle est bien capable et tout ça jusqu’à présent. Je ne dirais pas qu’elle suit le rythme, mais elle va bien.

«En termes de travail supplémentaire et de gestion que nous devons faire, il y en a une certaine quantité, mais rien à l’échelle de ce à quoi les autres doivent faire face. Mais en même temps, cela m’a donné une légère compréhension des autres. Cela vous permet simplement de vous soucier davantage des aidants et de mieux les comprendre.

«S’il y a un problème ou un groupe de personnes pour lequel je serais indigné au nom, ce sont les aidants. Mais pas parce que je nous considérerais comme des aidants, nous ne nous percevrions pas de cette façon, mais parce que nous avons une légère compréhension de ce que font ces personnes.

Les enfants de Brendan O’Connor.



Brendan est très fier de la relation qu’entretiennent ses filles, tout en admettant qu’elles «s’entretuent» aussi.

«Sans le sentimentalisme, je pense que tous les frères et sœurs d’enfants ayant des besoins spéciaux, beaucoup d’entre eux en tout cas, sont eux-mêmes des enfants assez spéciaux. Vous ne voudriez en aucun cas dire que c’est une sorte de cadeau qu’ils reçoivent, parce que je déteste ce genre de discours, mais en même temps je pense que cela leur apprend des choses spéciales et je pense aussi que c’est donné à Anna le type de compétences qui pourraient être utiles à l’avenir. Voilà le genre de compétences dont les gens auront besoin dans la vie et l’emploi et tout le reste, les compétences en relations humaines.

Mary fréquente l’école ordinaire. «Elle sera là aussi longtemps que cela lui conviendra», dit Brendan. «Mais peut-être qu’un moment viendra où le courant dominant ne lui convient pas et puis je pense que nous pouvons être tentés de la garder au courant pour nos propres raisons et je pense que vous devez continuer à vérifier cela tout le temps, que c’est ce qui bon pour elle.

Les hauts sont des vacances, et nous partons tous les quatre ensemble. J’aime ce temps

«Il y avait un morceau qui a eu un grand effet sur moi et Sarah. La belle-sœur de Nigella Lawson, Rosa Monckton, a une fille appelée Domenica. Et Domenica a terminé l’école secondaire. Sa mère a écrit un article en disant: « Qu’est-ce que je faisais putain de faire passer cette fille à l’école secondaire où elle essaie d’apprendre la chimie et tout ce genre de choses, en luttant et tout ça, et elle en sort et elle n’a pas d’amis, pas d’amis, pas un seul ami ».

«Et nous ne blâmons pas les amis, mais à mesure que l’école secondaire avance, alors que la puberté commence, ces enfants vont décoller d’une manière différente, vous savez, ma Mary ne sera pas sur la même voie avec eux. Je pense que c’est la chose la plus importante, qu’elle aurait des amis et peu importe la façon dont cela fonctionne, ordinaire, école spéciale, peu importe.

«Il est important qu’elle apprenne des compétences pratiques, qu’elle lise et écrive et tout ce qu’elle peut apprendre, en ce sens qu’elle aura un emploi un jour, mais le plus important est qu’elle ait des amis.

‘Bonne hygiène mentale’

Pratiquer une «bonne hygiène mentale» est important pour Brendan – «entrer dans la mer froide, aller courir, méditer toutes ces choses et ensuite, comme je pense que je vais raisonnablement bien si je fais tout cela.

«Je n’ai pas hâte. Je ne regarde pas en arrière », dit-il« Je prends les choses comme elles viennent, ce qui ne veut pas dire que je suis décontracté, mais je prends simplement les choses comme elles viennent. Je n’avais aucune attente (de la parentalité) car ce n’était pas quelque chose qui m’intéressait activement. Je ne voyais pas comment cela allait améliorer la vie d’une manière ou d’une autre, donc la réalité en a été une révélation. Cela a été merveilleux. Ça a été génial. C’est vraiment le cas. Je ne saurais trop insister, cela m’a sauvé. Absolument m’a attrapé. M’a complètement racheté.

«Les hauts sont des vacances, et nous partons tous les quatre ensemble. J’adore nous quatre qui partons. J’adore cette époque. Peut-être parce que ce n’est que nous quatre. Assis autour de jouer à Uno le soir avec les enfants.

«Pour être honnête, vous réussissez juste au moment où ils sont petits, mais je ne retournerais pas là-bas», répond Brendan lorsque je pose des questions sur les creux. «Les mois qui ont suivi la naissance de Mary ont été difficiles et je me sens mal de le dire parce que Mary est là et qu’elle est géniale et je ne veux jamais qu’elle pense que nous ne sommes pas reconnaissants de l’avoir, parce que nous le sommes. Cela n’a rien à voir avec Mary personnellement, c’est à voir avec le choc. Mary est une joie et un enfant formidable.

«Je suis tellement fier d’eux. Compte tenu de leurs défis, ce sont deux personnes tellement déterminées. Je pense honnêtement qu’ils tirent cette force de leur mère qui est une f ** king lionne, comme toutes les mères ayant des besoins spéciaux doivent l’être. Chaque fois que vous en avez un qui n’obtiendra probablement jamais de doctorat, cela change vos priorités et vous réalisez que pour les deux, la meilleure chose que je puisse faire pour eux est de leur donner les compétences nécessaires pour être heureux.