Tous les yeux rivés sur Team Woods alors que Tiger et le petit Charlie unissent leurs forces

Sawgrass, 17 mars 2019. Le dernier aperçu de vies moins ordinaires est arrivé dans une réponse en huit mots de Tiger Woods. «Je ne les laisse pas aller sur les réseaux sociaux», a déclaré Woods à propos de ses enfants, Sam et Charlie, lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient ou non assisté à un incident amusant à mi-tour au Players Championship.

Garder les personnes âgées de 11 et 10 ans, comme ce fut le cas ce printemps, à l’écart du monde dévorant de Facebook, Instagram et Twitter peut sembler judicieux. Il y a une dynamique plus large dans ce cas: le statut mondial de Woods est une chose, les abus qui peuvent encore être lancés à sa manière – ou à celle de sa famille – en raison d’un scandale d’infidélité infâme en est une autre. Pour chaque brin d’adulation envers Tiger Woods le golfeur, il y a une barbe sur sa vie privée.

La quête d’intimité de Woods est telle qu’il a donné ce nom à son yacht. Mais quelque chose, progressivement, a changé. En avril 2019, Woods a marché et a crié vers la tente des buteurs à Augusta National tout en tenant la main de son fils. Il ne fallut pas longtemps avant que des vidéos du swing de golf de Charlie Woods – fascinantes pour un si jeune – émergent. Tiger a été photographié en train de caddir pour Charlie alors que le jeune homme remportait des tournois juniors. Ce succès est arrivé dans le foyer de golf junior de Floride, et non de l’île de Man, offrant l’admission tacite de son talent naissant.

Ce week-end à Orlando, une nouvelle propension à l’ouverture à Woods sera à nouveau soulignée. Le 15 fois champion majeur jouera aux côtés de Charlie dans le PNC, une fois le championnat Père-Fils. Le nom du tournoi a évolué après que les filles, les petits-enfants, les beaux-enfants et autres se sont produits aux côtés de ceux qui se sont qualifiés comme champions majeurs ou joueurs. Pour la première fois dans l’histoire, la couverture télévisée en direct sera plus concentrée sur le partenaire de Tiger Woods que sur Tiger Woods. Il se trouve que ledit partenaire a 11 ans. Team Woods est aussi court que 6-1 pour gagner. Pádraig Harrington et son fils Paddy sont les seuls représentants irlandais dans un peloton de 20 paires qui compte 67 titres de championnat majeurs.

Cet événement était l’idée d’Alastair Johnston, un cadre de longue date d’IMG, au milieu des années 90. «J’étais au championnat des joueurs seniors au Michigan, marchant dans les vestiaires», explique-t-il. «Jack Nicklaus était au téléphone en train de parler à son fils, Ray Floyd était sur un autre téléphone en train de parler à son fils, Dave Stockton était au troisième téléphone en train de parler à son fils. Tous les fils jouaient dans des tournois juniors ou universitaires et les gars étaient beaucoup plus intéressés par cela que de dire aux enfants ce qu’ils avaient fait ce jour-là.

«J’étais dans la voiture en rentrant chez moi à Cleveland en pensant: ‘Si je pouvais seulement organiser un tournoi sérieux avec les cloches et les sifflets du PGA Tour, où ces gars jouent avec leur famille, ne serait-ce pas un excellent exercice et une grande contribution au golf? »

Johnston était également un voisin de Woods à Isleworth. Lorsque l’Écossais a félicité l’étoile émergente pour sa victoire aux Masters de 1997 sur la base de sa qualification pour le Père-Fils, la réponse a été un regard perplexe. Vingt-trois ans plus tard, Woods est plongé dans la conversation.

«Je suis resté en contact avec les gens sur la façon dont Charlie va», dit Johnston. «J’ai eu une liste des âges de tous les anciens participants à Tiger, et Seve Ballesteros a joué avec son fils de 11 ans. Je savais que cela résonnerait.

«Cela correspond à sa renaissance, presque chaleureux et câlin mais toujours compétitif. Et c’est l’essentiel; pour s’assurer qu’il s’agit vraiment d’un concours, pas d’une exposition. Ces gars sont sérieux.

Publiquement du moins, Tiger insiste sur le fait qu’il veut juste que Charlie «en profite». L’enjeu est de 1 million de dollars en prix en argent et le trophée Willie Park, du nom de la première personne à être un champion majeur puis père d’un fils qui a réalisé le même exploit (Park Jr a remporté deux Open dans les années 1880 après les quatre de son père dans le précédent deux décennies). Le duo gagnant reçoit également des ceintures en cuir assorties, fabriquées à Londres et reproduisant celles qui étaient autrefois offertes aux gagnants de l’Open.

La relation de Woods avec son propre père, Earl, faisait partie intégrante de sa grandeur. C’était aussi parfois brutalement difficile, de l’aveu même de Tiger. La façon dont un fils serait élevé dans le monde du golf a toujours été un sujet de fascination. Il n’y a jamais eu de représentation de Tiger autre que comme un parent dévoué.

En prouvant que cela devient un sujet sérieux, même Jack Nicklaus a abordé les perspectives de Charlie. Le grand gagnant 18 fois a expliqué que Tiger a insisté sur le fait que son fils doit se développer avec des fers à lame «afin qu’il apprenne à jouer au golf au lieu d’apprendre avec tous ces clubs de golf indulgents». Les jours à venir pourraient bien être une autre partie du processus d’éducation – une entrée douce sous les projecteurs Charlie sera inévitablement offerte si le golf reste son domaine de prédilection. «Tiger joue avec lui, il sera là-bas», ajoute Johnston. «La compétition est une ruée, ce qui aide, et nous sommes légèrement retardés pour la diffusion afin que personne ne soit gêné. Il n’y aura pas de spectateurs cette année.

«Peut-être que Tiger regarde et dit: ‘Si mon fils veut être qui je suis, il doit avoir un petit avantage, une certaine confiance. C’est le moment de travailler avec lui. Mais il veut gagner un tournoi avec son fils. Il veut la même ceinture que son fils pour qu’ils puissent se promener en tant que champions.

Cela augmenterait sans aucun doute les niveaux d’examen, bien que le contingent de Woods semble satisfait de vivre avec cela. – Gardien