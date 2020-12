Upstart Moderna assume un rôle démesuré dans l’effort de vaccination américain

Pfizer n’a finalement pas reçu de financement gouvernemental pour la recherche et le développement, bien que Warp Speed ​​ait fourni en juillet 1,95 milliard de dollars pour sécuriser 100 millions de tirs, un accord qui, selon le gouvernement, soutiendrait la fabrication de masse.

L’essai clinique de stade avancé de Moderna était légèrement plus petit que celui de Pfizer, avec 30 000 participants plutôt que les 44 000 de son concurrent. Les deux injections sont efficaces à environ 95% pour la population générale, bien que celle de Pfizer soit plus efficace pour les adultes de plus de 65 ans, à 94% contre 86% pour Moderna.

Mais ce n’est peut-être pas une différence statistiquement significative, a déclaré Steven Joffe, expert en politique de santé à l’Université de Pennsylvanie et membre du Data Safety Monitoring Board. supervision de plusieurs essais de vaccins sous les auspices de l’opération Warp Speed.

« Eux et la plupart des autres entreprises, Pfizer excepté, ont eu beaucoup d’aide du gouvernement et de Warp Speed », a déclaré Joffe, ajoutant que le succès de Moderna « est néanmoins une grande réussite ».

Les dirigeants de Moderna ont déclaré jeudi lors de la réunion du comité consultatif de la FDA qu’ils n’avaient pas vu de réactions allergiques graves dans l’essai; deux incidents, un dans le groupe placebo, n’ont pas été considérés comme liés au tir lui-même. Les données viennent alors que les régulateurs américains et britanniques s’efforcent de mieux comprendre les réactions graves au vaccin Pfizer chez les personnes souffrant d’allergies graves. Ces réactions se sont produites en dehors des essais cliniques, où les personnes souffrant d’allergies graves sont rarement incluses.

Le panel de la FDA a voté 20-0 pour recommander le vaccin, avec Michael Kurilla, un scientifique des National Institutes of Health, s’abstenant parce qu’il se disait « très mal à l’aise » avec une recommandation générale pour les personnes de plus de 18 ans. En raison de la gravité de la pandémie et des approvisionnements limités, « je préférerais qu’elle soit plus ciblée sur les personnes à haut risque de maladies et de maladies plus menaçantes », a-t-il déclaré.

Le vaccin de Moderna présente plusieurs avantages logistiques par rapport à celui de Pfizer. Contrairement à Pfizer, Moderna a opté pour que le gouvernement américain distribue son vaccin, confiant l’un des plus grands défis de la campagne de vaccination au personnel militaire et aux distributeurs commerciaux guidés par le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de Warp Speed.

Le tir de Moderna peut également être stocké dans la plupart des congélateurs ordinaires, tandis que Pfizer a besoin de congélateurs ultra-froids ou de conteneurs remplis de glace sèche qui rendent ce vaccin plus difficile à expédier et à stocker.

Avec l’autorisation de la FDA attendue vendredi, la société fait face à son plus gros test à ce jour. Les responsables de Warp Speed ​​affirment que plus de 4 millions de doses sont prêtes à être expédiées aux États d’ici lundi, et que le reste de la commande de 200 millions de doses du pays sera acheminée au cours des six prochains mois.

« Je suis sûr qu’il y a de bonnes personnes là-bas, mais c’est leur premier produit », a déclaré Loss. « Chaque fois que vous faites quelque chose pour la première fois, il y a la possibilité d’erreurs, d’incertitude. »