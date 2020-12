L’échec des vannes de Venise aiguise la lutte pour le pouvoir avec Rome

Appuyez sur play pour écouter cet article

ROME – Les habitants de Venise ont entendu la semaine dernière un son qu’ils espéraient oublier: le gémissement de la sirène signalant une marée de crue, ou acqua alta.

Après les inondations apocalyptiques de 2019, les pires depuis plus de 50 ans, le système de barrière contre les inondations de 5,5 milliards d’euros de la ville est finalement entré en action en octobre.

Pour les habitants d’une ville assiégée par l’eau, les vannes semblaient la réponse à leurs prières. Mais alors que la marée montait le 8 décembre, laissant les propriétaires de magasins et de restaurants jusqu’aux genoux dans l’eau saumâtre, leurs espoirs se sont estompés.

Laura Onofri, professeur d’économie qui vit à Venise depuis 18 ans, a déclaré que les inondations de décembre avaient déclenché des flashbacks sur la catastrophe de l’année dernière. «Je me sentais malade d’anxiété. Je pensais avoir surmonté le traumatisme, mais cela a ramené la colère et le sentiment d’impuissance.

Mais le plus récent acqua alta n’a pas seulement ravivé les inquiétudes sur l’avenir de Venise. Cela a également déclenché un jeu de blâme politique, jeté un projecteur sur les intérêts économiques concurrents impliqués et fait monter la barre dans une lutte pour le pouvoir entre le gouvernement central et les autorités locales.

le Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) – du nom du Moïse biblique, qui a retenu la mer Rouge – est un système de barrage sous-marin qui se gonfle et monte pendant les marées hautes, empêchant l’Adriatique de pénétrer dans la lagune.

Approuvé par le gouvernement en 2003, le projet devrait être quatre fois supérieur au budget et 11 ans de retard lorsqu’il sera finalement achevé l’année prochaine.

Complexe et coûteux à exploiter, le MOSE semblait destiné à devenir un éléphant blanc emblématique de l’infrastructure italienne. Son design sous-marin, choisi pour des raisons esthétiques, le rend lent et peu maniable. Les inspections montrent déjà une corrosion importante; le coût annuel d’entretien a été estimé à 100 millions d’euros.

Lorsque le MOSE est passé inopinément à l’épreuve en octobre, les Vénitiens ont enlevé leurs cuissardes et ont applaudi. Le coronavirus a dévasté une ville qui vit du tourisme; les vannes «nous ont apporté de l’espoir», a déclaré Onofri, créant «une sorte d’euphorie collective».

«Aujourd’hui, Venise se réveille et n’a plus à avoir peur», a déclaré Federico D’Incà, le ministre du gouvernement chargé des relations parlementaires, alors originaire de Vénétie.

Mais ensuite, début décembre, les eaux se sont glissées sur les berges du canal dans la Piazza San Marco et au-delà après que le système MOSE ne se soit pas activé.

La commissaire spéciale nommée par le gouvernement pour le MOSE, Elisabetta Spitz, a imputé l’échec au groupe de construction qui a construit et exploite actuellement le système, qui a sous-estimé le niveau de la marée. Un porte-parole du groupe a reconnu que ses prévisions de marée étaient fausses, déclarant à POLITICO: «Il y a des variables météorologiques, ce n’est pas toujours prévisible.»

Les portes sont toujours dans une phase expérimentale avant l’achèvement prévu de l’année prochaine, et l’opérateur dit qu’il a actuellement besoin de 48 heures pour avertir les navires, transporter l’équipage sur le site et effectuer des tests. Au moment où il était clair que la ville allait être inondée, il était trop tard.

Les critiques affirment que le système actuel est trop lent et ont imputé le déluge à la confusion dans la chaîne de commandement.

L’agence gouvernementale qui devait prendre le contrôle du MOSE une fois achevée a été dissoute en 2014 à la suite d’un important scandale de corruption, qui impliquait des pots-de-vin à des politiciens pour avoir exprimé des opinions favorables sur le projet.

Un nouvel organe qui maintiendra et gérera le MOSE a été créé par un décret gouvernemental en août, mais n’a pas encore pris forme – et donc une bataille politique pour savoir qui sera responsable du système s’est ensuivie.

Les partis d’opposition de droite veulent arracher le contrôle du MOSE au gouvernement de Rome et le donner à la municipalité locale, qu’ils contrôlent. Il y a un fort soutien à l’autonomie régionale en Vénétie, qui est dirigée par la Ligue d’extrême droite, à l’origine un mouvement séparatiste du nord.

Les acteurs locaux pourraient réagir plus rapidement aux changements météorologiques et mieux comprendre les intérêts concurrents en jeu, a déclaré le maire de Venise Luigi Brugnaro à la télévision italienne la semaine dernière. «Chaque fois que l’État gère quoi que ce soit à Venise, c’est lent et mal fait… Le temps et le vent sont toujours imprévisibles… Nous avons besoin d’une organisation plus rapide et plus flexible pour réagir aux changements.»

Selon Luca De Carlo, sénateur et coordinateur vénitien du parti d’extrême droite Frères d’Italie, les Vénitiens n’auraient pas commis la même erreur.

«Tout Vénitien moyen aurait compris des vents et des marées [what was happening] et se serait préparé et agi immédiatement », a-t-il dit, qualifiant la centralisation du pouvoir d ‘« arrogante ». Il a ajouté: «Venise doit avoir le pouvoir de se défendre contre l’invasion de l’eau.»

Pourtant, avec le gouvernement national qui prend la note, il s’attend à tirer les coups. Et Rome a un soutien juridique: une loi de 1967 déclare que la sauvegarde de Venise est d’un intérêt national prééminent.

«L’État a dépensé 6 milliards d’euros pour le MOSE et va payer pour son entretien, il est donc juste que l’État le gère. Si la municipalité veut la gérer, laissez-la payer », a déclaré Nicola Pellicani, député vénitien du Parti démocrate au pouvoir.

Il a admis qu’il y avait encore des problèmes à résoudre, mais a déclaré que les demandes des autorités régionales n’aidaient pas. «Il y a trop de personnalités dans l’arène. Le maire, le commissaire, tout le monde veut avoir son mot à dire.

L’inondation la plus récente a démontré la nécessité d’un nouvel organisme public, a-t-il soutenu – afin «d’avoir de la clarté et une ligne de commandement claire».

Celui qui gère le MOSE aura des décisions difficiles et hautement politisées à prendre. Chaque déploiement coûte environ 300 000 €. À l’origine, les digues ont été conçues pour s’élever lorsque les hautes eaux atteignent 110 centimètres, mais avec l’élévation du niveau de la mer et l’érosion, les crues des lagunes supérieures à ce niveau ont doublé depuis les années 1960. Les dernières semaines acqua alta atteint 138 centimètres.

La fermeture des portes empêche également les navires de navigation, de croisière et de pêche d’entrer et de sortir de la lagune, affectant le travail du port, qui emploie 21 000 personnes et représente un quart de l’économie de la municipalité.

Au milieu des feux croisés, les Vénitiens ordinaires ont le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte.

Actuellement, le MOSE n’est lancé que pour des marées de plus de 130 centimètres, un niveau qui laisse une grande partie de la ville, y compris la basilique Saint-Marc, sous l’eau.

Jane da Mosto, directrice de l’ONG We Are Here Venice, déclare qu’une consultation publique pour décider quand et comment le MOSE doit être utilisé est le seul moyen équitable de s’assurer que les voix des personnes les plus touchées soient entendues.

«Certains lobbies ont su tenir compte de leurs intérêts», a-t-elle déclaré. «Les seuls intérêts qui ne sont représentés dans aucune des institutions représentées jusqu’à présent sont les Vénitiens – les musées et les églises et leurs maisons, magasins, hôtels et entreprises.»

La bataille pour le contrôle du MOSE est aussi une bataille pour l’âme de Venise: la ville perd des habitants au rythme de 1000 habitants par an, et pour endiguer l’émigration, il est essentiel que les emplois en dehors du tourisme survivent.

Cela pose un dilemme pour les responsables des barrières: si la ville historique est sauvée aux dépens du port, le lagon risque de devenir un Disneyland perpétuel. Mais si le port est autorisé à avoir la priorité – et les portes sont rarement activées – la montée des eaux pourrait amener les quelques Vénitiens restants à abandonner le navire.

La plupart des Vénitiens s’accordent cependant sur une chose: les vannes sont une solution imparfaite, au mieux un palliatif pour quelques décennies. Mais pour l’instant, cela semble être la seule solution proposée.