Johnson impose de nouvelles restrictions strictes sur Covid-19 à Londres, dans le sud-est de l’Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a imposé samedi un ensemble plus strict de contrôles des coronavirus à des millions de personnes en Angleterre, leur disant de rester à la maison, et a considérablement réduit les plans visant à assouplir les restrictions à Noël.

Le nombre moyen de cas en Angleterre augmentant en flèche en raison d’une nouvelle souche plus contagieuse du virus, Johnson a déclaré que le gouvernement devait prendre des mesures urgentes.

«Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année. . . Je sais à quel point ce sera décevant », a déclaré M. Johnson lors d’une conférence de presse. « Il n’y a pas d’alternative qui m’est offerte. »

Londres et le sud-est de l’Angleterre – environ un tiers de la population anglaise – sont actuellement au plus haut niveau d’un système de règles à trois niveaux et seront désormais placés dans un nouveau niveau 4.

Les gens devront rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail, et les magasins non essentiels fermeront, tout comme les loisirs et les divertissements intérieurs. Le mixage social se limitera à rencontrer une autre personne dans un espace extérieur.

M. Johnson avait déclaré vendredi qu’il espérait que l’Angleterre n’aurait pas besoin d’un troisième verrouillage après Noël. Il avait également résisté aux appels visant à modifier les plans pour alléger les restrictions pendant cinq jours pendant la période des fêtes et permettre à trois ménages distincts de se réunir à l’intérieur. Il a déclaré mercredi qu’il serait «franchement inhumain» d’interdire Noël.

Cependant, ceux qui sont maintenant au niveau 4 ne seront pas autorisés à se mélanger avec d’autres à Noël. Et tous les autres ne seront désormais autorisés à voir leurs amis et leur famille que pendant une journée.

Les nouvelles règles entreront en vigueur samedi soir à minuit.

Comme d’autres pays d’Europe, la Grande-Bretagne se bat pour contenir le virus.

Nouvelle souche

L’action de M. Johnson fait suite à l’inquiétude d’une augmentation du nombre de cas, déclenchée par la nouvelle souche infectieuse du virus – VUI202012 / 01.

Le médecin-chef anglais Chris Whitty a déclaré que s’il n’y avait aucune preuve actuelle que cette variante du virus provoquait un taux de mortalité plus élevé ou affectait les vaccins, des travaux urgents étaient en cours pour le confirmer.

« Nous avons alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuons d’analyser les données disponibles pour améliorer notre compréhension », a déclaré Whitty dans un communiqué.

La Grande-Bretagne a signalé samedi 27 052 ​​nouveaux cas de Covid-19 et 534 décès. Le nombre R de reproduction est estimé entre 1,1 et 1,2, ce qui signifie que le nombre de cas augmente rapidement.

«Ne pas agir de manière décisive maintenant entraînera de nouvelles souffrances», a déclaré Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) du gouvernement, sur Twitter.

«Nous devons continuer à nous demander ‘faisons-nous assez, agissons-nous assez rapidement’.» – Reuters