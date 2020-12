NI Executive déconseille de voyager en République et en Grande-Bretagne

L’exécutif du Nord a rejeté une interdiction immédiate de voyager depuis la Grande-Bretagne au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle souche plus virulente de Covid-19 en Angleterre.

Au lieu de cela, les ministres ont voté pour publier des directives immédiates déconseillant tout voyage, sauf essentiel, entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, et entre le Nord et la République.

Quiconque arrive en Irlande du Nord sera également invité à s’isoler pendant 10 jours.

La décision a été prise à la suite d’une réunion d’urgence de l’exécutif lundi soir.

Le ministre de la Santé, Robin Swann, a déclaré sur les médias sociaux à l’issue de la réunion que «davantage de travail était nécessaire sur l’option [A]interdiction légale de voyager, tant sur le plan juridique que logistique – les fournitures vitales à NI et les déplacements essentiels doivent être protégés. »

Il est entendu qu’une proposition du Sinn Féin pour une interdiction temporaire de voyager depuis la Grande-Bretagne a été rejetée lors de la réunion. Il a été soutenu par le SDLP mais contré par le DUP, le parti unioniste d’Ulster et l’Alliance.

Après que cela ait été rejeté, les ministres ont ensuite accepté les propositions avancées dans un document de M. Swann – qui ont été rédigés sur les conseils du procureur général du Nord – sans qu’il soit nécessaire de procéder à un vote formel.

Avant la réunion de l’exécutif, le ministre des Finances du Sinn Féin, Conor Murphy, a écrit à M. Swann pour lui dire «consternation et étonnement» de ne pas agir immédiatement pour instaurer une interdiction de voyager entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.