Le régulateur italien des données ouvre une procédure formelle contre TikTok

Le régulateur italien de la protection des données a lancé une procédure formelle contre TikTok, alléguant que l’application de partage de vidéos appartenant à des Chinois viole la vie privée, en particulier des mineurs.

Cette annonce intervient après que le réseau européen de régulateurs de la vie privée, l’EDPB, ait mis en place un groupe de travail pour enquêter sur les pratiques de données de TikTok plus tôt cette année à la demande de l’autorité italienne, connue sous le nom de Garante. L’application fait également l’objet d’une enquête de la part des régulateurs de la protection de la vie privée aux Pays-Bas, au Danemark, en France et au Royaume-Uni.

Dans un communiqué mardi, le Garante a déclaré qu’il ouvrait sa propre procédure formelle contre TikTok malgré les travaux en cours au niveau européen en raison d’un besoin urgent de protéger les mineurs italiens. L’agence a déclaré que son enquête avait révélé que l’interdiction d’inscription de TikTok aux personnes de moins de 13 ans était facilement contournée et que les informations destinées aux utilisateurs étaient trop génériques et pas assez spécifiques pour les enfants.

Le régulateur a également accusé l’application appartenant à la Chine d’un manque de clarté sur la durée de conservation des données et à quelles fins, quelles méthodes d’anonymisation elle utilise, ainsi que ce qu’il advient des données envoyées à des pays tiers.

Un porte-parole de TikTok a déclaré: «La priorité absolue de TikTok est de protéger la vie privée et la sécurité de nos utilisateurs, en particulier de nos jeunes utilisateurs. Nous avons récemment reçu un rapport de l’italien Garante per la protezione dei dati personali (Agence italienne de protection des données) et pendant que nous évaluons encore leurs conclusions et en continuant à collaborer avec le Garante pour fournir des informations pertinentes en réponse à leurs demandes, nous ne sommes pas d’accord avec un certain nombre d’aspects de leur analyse et certaines des conclusions tirées. Comme notre évaluation est en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage À ce point. »

L’intervention du Garante souligne la confusion autour de la régulation de TikTok en Europe. Bien que l’application ait transféré des fonctions clés de protection des données à Dublin en juillet afin de déclencher le mécanisme qui verrait la Commission irlandaise de protection des données (DPC) devenir son principal régulateur en vertu des règles de l’UE, la DPC elle-même a remis en question cette décision.

La DPC n’a pas immédiatement répondu à la demande de clarification, mais a précédemment déclaré que l’EDPB discutait de la question de l’établissement légal de TikTok.

TikTok aura 30 jours pour faire des soumissions et éventuellement demander à être entendu.

Cet article a été mis à jour pour inclure un commentaire de TikTok.