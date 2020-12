Boris Johnson annule le chien de garde pour nommer un donateur à la Chambre des lords

Boris Johnson a annulé l’avis d’un organisme de surveillance des normes de nommer un donateur conservateur clé pour une place à la Chambre des lords.

Une lettre du Premier ministre britannique – publiée mardi avec un grand nombre de nominations politiques à la haute chambre législative du pays – montre que Johnson a décidé de poursuivre la nomination de Peter Cruddas malgré les préoccupations soulevées par la Commission des nominations de la Chambre des lords.

Le financier Cruddas a été co-trésorier conservateur sous le premier ministre de l’époque, David Cameron, mais a démissionné en 2012 à la suite d’un article sur l’argent contre accès dans le Sunday Times.

Il a par la suite gagné 180 000 £ en dommages-intérêts pour diffamation du journal, bien que ce montant ait été réduit en appel. Cruddas a été l’un des fondateurs de la campagne électorale pro-Brexit 2016, et a fait un don de millions au parti conservateur aux côtés de son travail philanthropique.

Une lettre de Johnson au commissaire aux nominations de Lords, Paul Bew – qui peut déconseiller une nomination mais pas la bloquer – a reconnu que le chien de garde avait été «incapable de soutenir la nomination» en raison de «préoccupations historiques concernant les allégations formulées pendant le mandat de M. Cruddas comme trésorier du parti conservateur.

Mais le Premier ministre a déclaré que «les accusations les plus graves portées se sont avérées fausses et diffamatoires», soulignant que Cruddas «a démissionné de son poste et a présenté des excuses pour toute impression d’inconvenance» en 2012. Une enquête interne du parti conservateur, Johnson a déclaré: «a par la suite conclu qu’il n’y avait eu aucun acte répréhensible intentionnel de la part de M. Cruddas.»

Soulignant les «contributions exceptionnelles de Cruddas dans le secteur caritatif et dans les affaires», Johnson a déclaré que le donateur du parti était «né sans les avantages de nombreux membres de la Chambre des lords»; a souligné son «large éventail d’expériences et d’idées dans les secteurs caritatifs, commerciaux et politiques;» et a conclu: «sur cette base, j’ai l’intention de recommander sa nomination» aux Lords.

Cette décision marque la première fois qu’un Premier ministre britannique choisit de ne pas suivre les conseils de la Lords Appointments Commission, selon une lettre séparée adressée à une commission parlementaire publiée mardi par le bureau de Bew.

La décision de Johnson est devenue publique car une foule d’anciens membres conservateurs du Parlement européen ont été nominés pour les pairs.

Parmi eux figurent les Brexiteers Daniel Hannan, l’ancien député européen du sud-est de l’Angleterre; Syed Kamall, ancien leader conservateur au Parlement européen; et l’ancienne adjointe de Kamall, Jacqueline Foster.