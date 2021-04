NARDI GARDEN NARDI set de 2 fauteuils pour l'extérieur NINFEA RELAX (Anthracite - Polypropylène et aluminium verni)

Ninfea Relax Nardi est une assise lounge large, inspirée des fleurs aquatiques, à coque en résine fibre de verre et pieds en aluminium cintré et laqué. Elle est empilable et ne nécessite pas d’entretien particulier. Polypropylène traité anti-UV et coloré dans la masse. Pieds en aluminium vernis.Effet mat.