L’accord commercial post-Brexit «  plus probable que moins probable  » – Taoiseach

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’un accord commercial post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni est «plus probable que moins probable» mais qu’un accord sur la pêche s’avère «très difficile» à surmonter.

Le gouvernement envisage toujours un scénario de non-accord, selon le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney.

M. Martin a déclaré que beaucoup de progrès avaient été accomplis et que, même si des difficultés subsistaient, il pensait qu’un accord était probable, mais a déclaré que cela pourrait prendre la période entre Noël et le nouvel an pour se concrétiser.

«J’aimerais que cela se produise avant Noël, cela pourrait aller au-delà du jour de Noël. Il y a des facteurs politiques en jeu », a-t-il déclaré.

« Il y a toute une série de problèmes sur la question de la pêche, ce n’est pas seulement la part en pourcentage », a-t-il dit, faisant référence à l’offre de l’UE de céder une part de ses droits de pêche annuels existants de 650 millions d’euros dans les eaux britanniques dans le cadre d’un accord.

« Il y a un calendrier de transition, la durée d’une période de transition après la conclusion de l’accord, il y a donc un certain nombre de façons de traiter le problème », a-t-il déclaré lors d’un briefing avec les journalistes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il valait vraiment la peine de faire sauter l’accord sur la pêche, M. Martin a déclaré: «Vous pourriez dire que si vous vivez à Castletownbere ou à Killybegs, vous pourriez avoir une perspective différente à ce sujet.

« Acrimonie annuelle »

Tout accord sur les droits de pêche ne devrait pas faire l’objet d’un examen annuel qui conduirait à une «acrimonie annuelle», a-t-il déclaré.

«Il ne s’agit donc pas seulement de cette année. Quoi qu’il arrive cette année, cela pourrait régir les quotas pour les 10, 15, 20 prochaines années et c’est important pour notre industrie de la pêche », a-t-il déclaré.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré mardi que les négociateurs faisaient un «dernier effort» pour parvenir à un accord et qu’il s’agissait d’un «moment crucial» des négociations.

M. Coveney a déclaré à l’europe-infos.fr qu’il pensait qu’un accord commercial devait être conclu avant Noël parce que l’appétit de l’UE pour la gestion du bord après cela sera «très limité».

«Une fois que nous aurons dépassé le jour de Noël, l’appétit de la part de l’UE pour la maîtrise de la corde, les honneurs et la pression pour des concessions sera très limité», a-t-il déclaré.

Cela permettrait de mettre en place des mécanismes juridiques pour permettre à un accord d’entrer en vigueur le 1er janvier.

« Si le Royaume-Uni veut un accord, et certainement l’UE veut un accord, alors le temps de faire un compromis pour conclure cet accord est vraiment dans les deux ou trois prochains jours », a-t-il déclaré.

«Se préparer»

M. Coveney a déclaré qu’il espérait toujours un accord mais que le gouvernement «se préparait à un non-accord» et qu’il avait présenté mardi une note au Cabinet sur la planification de cela.

«Nous prévoyons un non-accord et mettons en place tous les plans, infrastructures et ressources pour gérer cela du mieux que nous pouvons et nous serons aussi préparés que je pense que le pays peut éventuellement être pour un non-accord», a-t-il déclaré.

«Mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas perturbateur et coûteux, et la source de beaucoup de tension, si cela devait arriver.»

L’UE a proposé de renoncer à 25% des 650 millions d’euros de droits de pêche annuels dans les eaux britanniques au cours d’une période de transition de six ans.

Le Royaume-Uni souhaite une réduction de 35 pour cent qui passe à 60 pour cent si certains stocks sont inclus dans les calculs, sur une transition plus courte de trois ans.

Le secteur irlandais de la pêche s’est plaint que même la réduction de 25 pour cent affecterait de manière disproportionnée les prises de maquereau irlandais et serait le «glas» de l’industrie.

M. Coveney a déclaré que le gouvernement souhaitait un accès permanent de la pêche irlandaise aux eaux de l’UE et un accord équitable sur le partage des charges pour la flotte de pêche irlandaise si elle devait renoncer à une part disproportionnée des stocks.

«Nous n’allons pas être achetés ici avec un fonds de compensation. Ce qui nous intéresse ici, c’est le poisson et les possibilités de pêche », a-t-il déclaré.