Coronavirus: 938 nouveaux cas alors que les données suggèrent qu’une nouvelle variante britannique est dans l’État

La nouvelle variante britannique du virus est présente dans l’État selon des données préliminaires, a déclaré le Dr Cillian De Gascu du National Virus Reference Laboratory. On pense que la souche est beaucoup plus contagieuse.

«Les données préliminaires suggèrent, sur la base d’une sélection d’échantillons analysés du week-end, que la nouvelle variante du Royaume-Uni est présente en Irlande. Cependant, compte tenu de la chronologie des échantillons analysés, il semblerait que la nouvelle variante ne soit pas seule responsable de l’augmentation récente du nombre de cas observés en Irlande. dit-il dans une déclaration de Nphet.

Il y a eu 938 nouveaux cas et 13 autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Sur ces 300 cas se trouvent à Dublin, 110 à Cork, 72 à Limerick, 68 à Donegal, 41 à Kildare et les 347 cas restants sont répartis dans 21 autres comtés.

Le Dr Tony Holohan a déclaré avoir écrit au ministre de la Santé avec d’autres recommandations. Cela survient juste un jour après que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures à compter de la veille de Noël.

«Le Nphet s’est réuni aujourd’hui et a passé en revue la situation épidémiologique actuelle et a fait des recommandations au gouvernement. Chaque indicateur de la maladie augmente et augmente rapidement. Notre niveau de préoccupation continue de s’intensifier. Nous devons faire tout ce que nous pouvons individuellement et collectivement pour changer le cours de cette maladie », a déclaré le médecin-chef.

«Révisez vos plans de Noël pour vous assurer que les contacts sociaux sont limités et que des mesures d’hygiène des mains, de distance physique, de ventilation et de couverture du visage sont en place si vous devez avoir des visiteurs chez vous», a-t-il ajouté.

Le nombre de reproduction est plus élevé que celui rapporté depuis mars. Le Professeur Philip Nolan, Président du Nphet Irish Epidemiological Modeling Advisory Group, a déclaré: «La situation s’est encore détériorée, même au cours des deux derniers jours. Le nombre de reproduction est plus élevé que ce que nous avons signalé depuis mars à 1,5 – 1,8. Le taux de croissance jour après jour est estimé entre 7 et 9 pour cent. Ces données soulignent la nécessité pour nous d’être extrêmement prudents à Noël et de respecter strictement les directives de santé publique.

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint du ministère de la Santé, a déclaré: «La situation épidémiologique examinée aujourd’hui est la plus grave depuis mars dernier. Les gens doivent agir à tout moment comme si eux-mêmes ou ceux avec lesquels ils entrent en contact sont contagieux. La maladie s’est répandue dans toutes les régions du pays et dans tous les groupes d’âge, nous devons agir maintenant pour nous protéger les uns les autres.

«Il est inévitable que des gens tombent malades et meurent à la suite de cette escalade, mais il n’est pas trop tard pour nous tous de faire tout ce que nous pouvons pour minimiser cet impact et protéger le plus de personnes possible.»

Plus tôt, le chef du Health Service Executive (HSE) a averti que le pays est confronté à des niveaux «très graves et dangereux» de propagation de Covid-19, qui menace d’avoir un «impact majeur» sur le système hospitalier.

Paul Reid, directeur général de HSE, a déclaré que les responsables de la santé étaient maintenant aussi préoccupés qu’ils l’avaient été au début de la pandémie en mars.

Il y avait une crainte que l’augmentation des hospitalisations dues à Covid-19 coïncide avec la période traditionnellement occupée dans les hôpitaux début janvier, a-t-il déclaré.

La situation était «extrêmement volatile» à l’heure actuelle et pourrait se détériorer très rapidement, comme cela s’est produit en Irlande du Nord où les hôpitaux sont «débordés» en quelques jours, a déclaré mercredi M. Reid lors d’un point de presse HSE.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE, a déclaré que ces derniers jours avaient vu «une croissance extraordinaire de l’infection au-delà de ce que nos versions extrêmes de la modélisation auraient prédit».

«Nous nous détériorons à un rythme plus rapide, en sept jours, que dans tout autre pays d’Europe», a-t-il déclaré. La vitesse à laquelle le virus se propageait avait atteint un «niveau effrayant», a-t-il déclaré.

«L’impact de cela, si cela continue sur sa trajectoire actuelle, se fera sentir dans tout le système de santé. . . Nous connaissons l’effet destructeur de Covid-19, en particulier dans les établissements de soins de santé, y compris les hôpitaux de soins aigus », a déclaré le Dr Henry.

‘

Pire scénario’

Si le pays commençait à voir près de 2000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, comme prévu par la nouvelle année, M. Reid a averti que le système de santé serait soumis à une pression intense.

Cela vient au milieu de la crainte parmi les hauts responsables du gouvernement que s’il y a une infection généralisée ici avec la nouvelle variante de Covid-19 qui a été détectée au Royaume-Uni, les restrictions existantes seront insuffisantes et un verrouillage strict sera nécessaire pour arrêter la propagation du virus. .

Cela pourrait voir le pays revenir aux restrictions imposées en mars dernier, craignent des sources.

Alors que le Taoiseach Micheál Martin a souligné hier que les écoles ouvriraient comme prévu en janvier, des sources affirment que cette position devrait être revue si la croissance des cas s’accélérait au point où des milliers de nouveaux cas étaient signalés chaque jour.

Le tánaiste Leo Varadkar a également déclaré que la situation du commerce de détail non essentiel – actuellement autorisé à rester ouvert – serait réexaminée si le nombre de cas continuait à augmenter rapidement.

Le gouvernement est de plus en plus alarmé par la montée en flèche des cas dans les prochains jours, après que les responsables de la santé publique ont déclaré hier aux ministres que les cas augmentaient actuellement de 10% par jour.